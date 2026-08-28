Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #1
Jaktěživo jsem se tak nenasmál. Můj šéf soustavně kopal do tý dřevěný almary a nedal si říct, dokud nevybil všechen svůj vztek. Dunělo to pořádně, však jsem ho upozorňoval, že to je reprobedna. Byli jsme oba na stejdži, pardon, na jevišti a do hlediště na koncert skupiny Rudý hrábě se pomaličku začínali trousit diváci. Bylo třeba se urychleně zdekovat než někdo přijde a pozná nás. Když jsme byli vytočeni, vypadali jsme jako mimozemšťani, když jsme nebyli vytočeni, měli jsme lidskou podobu. Dobrý, co?
Pokračování příště.
Zdeněk Pokorný
Šudlání
„Co to tam pořád šudláš! Dodělej to a pojď už!“ slýcháváme od druhých. „No, jen si to tam takhle šudlej, počkej, von příde Karel a uvidíš, co ti na to řekne!“ už třeba dost výhružně.
Zdeněk Pokorný
Má v pořádku papíry
EPILOG: Myslel jsem si kdysi, že do nebe nepatřím, tak jsem si vybral peklo a čištění hajzlů tam. Z mé strany just a pýcha. Potřeboval jsem MOŘE ČASU k tomu, abych dozrál. O tom, kdo kam patří, já nerozhoduji. Já ne.
Zdeněk Pokorný
Nemá v pořádku papíry #7
Po náročné plavbě přes Atlantik - aspoň si myslím, že to byl Atlantik - jsme byli těsně před cílem vyhozeni z lodi a do New Orleansu jsme museli doplavat.
Zdeněk Pokorný
Nemá v pořádku papíry #6
Byli jsme „nikdo-neví-kde“ a ze začátku to byla zábava. Na lodi ze starých filmů o pirátech. Naučili jsme se ji obsluhovat i drhnout palubu, spát v kajutě.
Zdeněk Pokorný
Nemá v pořádku papíry #5
Po své smrti jsem v nebi neuspěl. V hněvu jsem opustil sv. Petra i anděla a dostal jsem se jinam. Na loď. Pluli jsme do New Orleansu, podpalubí naší lodi bylo plné otroků.
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