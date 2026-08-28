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Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #1

Tady jsme úplně špatně, šéfe! Jeho i moje anténky se nám na hlavě zakývaly. Jakže nám to místní říkají? Zní to tak legračně. UFOuni ....hm, to nechápu.

Jaktěživo jsem se tak nenasmál. Můj šéf soustavně kopal do tý dřevěný almary a nedal si říct, dokud nevybil všechen svůj vztek. Dunělo to pořádně, však jsem ho upozorňoval, že to je reprobedna. Byli jsme oba na stejdži, pardon, na jevišti a do hlediště na koncert skupiny Rudý hrábě se pomaličku začínali trousit diváci. Bylo třeba se urychleně zdekovat než někdo přijde a pozná nás. Když jsme byli vytočeni, vypadali jsme jako mimozemšťani, když jsme nebyli vytočeni, měli jsme lidskou podobu. Dobrý, co?

Ilustrativní foto vytvořené pomocí umělé inteligence AI (ChatGPT)

Pokračování příště.

Autor: Zdeněk Pokorný | pátek 28.8.2026 11:06 | karma článku: 0 | přečteno: 40x

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Zdeněk Pokorný

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