Conrack - 4. díl

Legendou se stanete, když o to vůbec neusilujete. Světla reflektorů vás uchopí, i když si to nepřejete a potlesk druhých vás tak trochu děsí. Stačí udělat jednu jedinou věc. Zastat se studenta.

Po maturitě jsem dostal od své třídy tento hrneček. (Foto: Zdeněk Pokorný, (c)2026)

Byl to hrozný rok. Já ani třídní nebyl, celé ty roky jsem byl zastupující třídní učitel. Když však bylo jasné, že bude třídní kvůli dlouhodobé nemoci nepoužitelný, dozvěděl jsem se, před Vánoci, že jsem dostal vánoční dárek. Třídnictví.

Mnohokrát jsem studenty připravoval k maturitě, seděl jsem také jako předseda maturitní či zkušební komise na různých školách. Takže vím, že není možné studentům jenom rozdat maturitní témata (dnes se tomu neříká maturitní otázky). A čekat co bude. Že si s tím nějak poradí.

Od samého začátku maturitního martyria, které začínalo praktickou maturitou, jsem začínal tušit, že není něco v pořádku. A jak šla jedna zkouška za druhou (slohovky, didakťáky a nakonec ústní zkoušky) začal jsem si rvát vlasy, které nemám.

Při předávání maturitních vysvědčení jsem prosil studenty, aby přišli všichni, přestože maturitní vysvědčení měli dostat z mé třídy pouze DVA studenti. Přišli všichni včetně rodičů a rodinných příslušníků. Je to jako svatba. Ta se taky nekoná kvůli svatebčanům, ale kvůli těm okolo.

A tam jsem měl tento projev, ve kterém jsem opustil svoji roli obávaného kantora (strašný Láďa). V průběhu se mi několikrát zlomil hlas. Studenti nastupovali na podium ke mně za zvuku slavné písně kapely Queen: Show must go on.

Carissimi mie, carramba – the show must go on!

Asi jsem byl v minulém životě Ital žijící v Londýně nebo fakt nevím.

Nevím, jak jinak, než s italsko-španělským temperamentem vyjádřit, jak jste mi přirostli k srdci a současně říct, že i když skončila naše vesnice v troskách pod ledovcem - život jde dál. (Nikdo z těch Švýcarů tam nezůstal, o všechno přišli, ale přežili. Všichni.)

Tak si to představte. Oni musí pokračovat. A my též. Musíme přijmout, ba dokonce obejmout, všechny naše porážky a děkovat pokorně, když nás navštíví úspěch a vítězství. Neboť nic není trvalé. Ani porážky, ani vítězství. Jak bychom byli schopni se opravdu radovat z vítězství, kdybychom nikdy neprohráli? Úspěch se rodí v bolestech, stejně jako my jsme přišli na tento svět. V bolestech.

A když už teď teoreticky tak dobře víme, že se obojí střídá, podívejme se na náš jídelníček. Ať už si to uvědomujeme nebo ne, také se v něm střídají hořká a sladká jídla. A ona pomyslná sladká tečka? Tu na kterou se všichni těšíme – snad na ni máme i nárok, že?

Už končím: Třído – pro mne jste vítězové, a to úplně všichni.

Děkuji vám ze srdce za uplynulé čtyři roky, které jsem s vámi mohl strávit, a přeji hodně zdraví a úspěchů nejenom vám, ale i vašim rodičům, kteří vás krmí, šatí a botí a vůbec vás ve všem podporují a fandí vám.

Přál bych si, abyste nikdy nelitovali svého rozhodnutí vybrat si naši školu, jakkoli vám to v posledních dnech přišlo jako velký omyl. A já věřím, že budete lepší než my. Protože z ničeho se učitel tolik neraduje, jako když je žák lepší než on...

Děkuji vám. A …we will NEVER surrender.

Pozn.: Pár dní před tím byla ve Švýcarsku pohřbena pod sesuvem ledovce celá vesnice.

Z předávání maturitních vysvědčení (2x) a upomínkových listů o absolvování studia.

EPILOG je zde nejdůležitější.

Jeden z propadnuvších studentů se s mojí podporou odvolal proti verdiktu maturitní komise, uspěl, a bylo mu přiznáno právo náhradní zkoušky. Tu udělal s hodnocením o dva stupně lepším než v prvém případě. Připravoval jsem ho intenzivně celý měsíc. Ostatní dokončili zbylé zkoušky v podzimním termínu. Moje dny na škole už byly v tuto chvíli sečteny.

Žádné příště už není, tohle byl poslední díl.

Autorem všech fotografií v tomto článku: Zdeněk Pokorný

Conrack – 1. díl; Conrack – 2. díl; Conrack – 3. díl

Autor: Zdeněk Pokorný | čtvrtek 23.4.2026 9:00 | karma článku: 0 | přečteno: 26x

Conrack - 3. díl

„Sdělte mi sladké tajemství". Třída na mě v údivu vytřeští oči. „Kdo chybí?" „Tak. Vy co jste tady - přátelé školní docházky ..." „Pane učiteli a kdo jsou ti, co chybí?" „No, to jsou přece nepřátelé školní docházky."

22.4.2026 v 9:00 | Karma: 4,87 | Přečteno: 87x | Diskuse | Ostatní

Zdeněk Pokorný

Conrack - 2. díl

V úvodní části tohoto seriálu o školství jsem se zmínil o americkém filmu Conrack z roku 1974, ve kterém hraje Jon Voight mladého učitele, který si mě, kdysi dávno v mém mládí, získal svým nadšením.

21.4.2026 v 7:24 | Karma: 5,12 | Přečteno: 77x | Diskuse | Ostatní

Zdeněk Pokorný

Conrack - 1. díl

Aneb úvaha o současném školství. Zvykli jsme si u všeho vidět katastrofický scénář. Abychom mohli vyslovovat nějaké hodnocení, je třeba nasbírat dostatek zkušeností. O tohle se snažím.

20.4.2026 v 8:14 | Karma: 7,16 | Přečteno: 117x | Diskuse | Ostatní
Nejčtenější

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.
19. dubna 2026,  aktualizováno  20. 4. 7:19

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most
16. dubna 2026  10:35

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....
14. dubna 2026  13:38,  aktualizováno  15. 4. 12:45

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945
21. dubna 2026,  aktualizováno  12:06

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro
22. dubna 2026  5:30

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po...

Vyzkoušejte si první pomoc i „opilé brýle“. Houkačky nabídnou zábavu i poučení

Festival Houkačky nabídne velké množství techniky.
23. dubna 2026  11:11

Na louce u Berounky v Řevnicích se už tuto sobotu uskuteční třetí ročník rodinného festivalu...

Na přejezdu u Veselí nad Lužnicí vlak srazil a zabil muže, provoz na trati stojí

ilustrační snímek
23. dubna 2026  9:27,  aktualizováno  9:27

Na železničním přejezdu u Veselí nad Lužnicí na Táborsku srazil dnes ráno vlak muže, který nehodu...

Nejvyšší soud potvrdil 5,5 roku vězení za bodnutí muže před plzeňským barem

ilustrační snímek
23. dubna 2026  9:27,  aktualizováno  9:27

Za bodnutí muže do hrudníku před plzeňským barem si Jindřich Sander s konečnou platností odpyká 5,5...

V Kynšperku opravují historický unikát, náklady se vyšplhají na 24 milionů

Rekonstrukce historické lávky v Kynšperku nad Ohří přes řeku Ohři je v plném...
23. dubna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

V Kynšperku pokračuje rekonstrukce lávky přes Ohři. Aktuálně nad vodním tokem stojí jen její...

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

  • Počet článků 4
  • Celková karma 5,72
  • Průměrná čtenost 76x
Přemýšlím o světě, jaký by mohl být, kdybychom měli více odvahy nemlčet a netolerovali zlo. Vyhledávám chvíle v přírodě, kdy si mohu nejlépe srovnat myšlenky. Píšu o různých tématech ve snaze něco nového najít a objevit.

