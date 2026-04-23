Conrack - 4. díl
Byl to hrozný rok. Já ani třídní nebyl, celé ty roky jsem byl zastupující třídní učitel. Když však bylo jasné, že bude třídní kvůli dlouhodobé nemoci nepoužitelný, dozvěděl jsem se, před Vánoci, že jsem dostal vánoční dárek. Třídnictví.
Mnohokrát jsem studenty připravoval k maturitě, seděl jsem také jako předseda maturitní či zkušební komise na různých školách. Takže vím, že není možné studentům jenom rozdat maturitní témata (dnes se tomu neříká maturitní otázky). A čekat co bude. Že si s tím nějak poradí.
Od samého začátku maturitního martyria, které začínalo praktickou maturitou, jsem začínal tušit, že není něco v pořádku. A jak šla jedna zkouška za druhou (slohovky, didakťáky a nakonec ústní zkoušky) začal jsem si rvát vlasy, které nemám.
Při předávání maturitních vysvědčení jsem prosil studenty, aby přišli všichni, přestože maturitní vysvědčení měli dostat z mé třídy pouze DVA studenti. Přišli všichni včetně rodičů a rodinných příslušníků. Je to jako svatba. Ta se taky nekoná kvůli svatebčanům, ale kvůli těm okolo.
A tam jsem měl tento projev, ve kterém jsem opustil svoji roli obávaného kantora (strašný Láďa). V průběhu se mi několikrát zlomil hlas. Studenti nastupovali na podium ke mně za zvuku slavné písně kapely Queen: Show must go on.
Carissimi mie, carramba – the show must go on!
Asi jsem byl v minulém životě Ital žijící v Londýně nebo fakt nevím.
Nevím, jak jinak, než s italsko-španělským temperamentem vyjádřit, jak jste mi přirostli k srdci a současně říct, že i když skončila naše vesnice v troskách pod ledovcem - život jde dál. (Nikdo z těch Švýcarů tam nezůstal, o všechno přišli, ale přežili. Všichni.)
Tak si to představte. Oni musí pokračovat. A my též. Musíme přijmout, ba dokonce obejmout, všechny naše porážky a děkovat pokorně, když nás navštíví úspěch a vítězství. Neboť nic není trvalé. Ani porážky, ani vítězství. Jak bychom byli schopni se opravdu radovat z vítězství, kdybychom nikdy neprohráli? Úspěch se rodí v bolestech, stejně jako my jsme přišli na tento svět. V bolestech.
A když už teď teoreticky tak dobře víme, že se obojí střídá, podívejme se na náš jídelníček. Ať už si to uvědomujeme nebo ne, také se v něm střídají hořká a sladká jídla. A ona pomyslná sladká tečka? Tu na kterou se všichni těšíme – snad na ni máme i nárok, že?
Už končím: Třído – pro mne jste vítězové, a to úplně všichni.
Děkuji vám ze srdce za uplynulé čtyři roky, které jsem s vámi mohl strávit, a přeji hodně zdraví a úspěchů nejenom vám, ale i vašim rodičům, kteří vás krmí, šatí a botí a vůbec vás ve všem podporují a fandí vám.
Přál bych si, abyste nikdy nelitovali svého rozhodnutí vybrat si naši školu, jakkoli vám to v posledních dnech přišlo jako velký omyl. A já věřím, že budete lepší než my. Protože z ničeho se učitel tolik neraduje, jako když je žák lepší než on...
Děkuji vám. A …we will NEVER surrender.
Pozn.: Pár dní před tím byla ve Švýcarsku pohřbena pod sesuvem ledovce celá vesnice.
EPILOG je zde nejdůležitější.
Jeden z propadnuvších studentů se s mojí podporou odvolal proti verdiktu maturitní komise, uspěl, a bylo mu přiznáno právo náhradní zkoušky. Tu udělal s hodnocením o dva stupně lepším než v prvém případě. Připravoval jsem ho intenzivně celý měsíc. Ostatní dokončili zbylé zkoušky v podzimním termínu. Moje dny na škole už byly v tuto chvíli sečteny.
Žádné příště už není, tohle byl poslední díl.
Autorem všech fotografií v tomto článku: Zdeněk Pokorný
Zdeněk Pokorný
Conrack - 3. díl
„Sdělte mi sladké tajemství“. Třída na mě v údivu vytřeští oči. „Kdo chybí?“ „Tak. Vy co jste tady - přátelé školní docházky ...“ „Pane učiteli a kdo jsou ti, co chybí?“ „No, to jsou přece nepřátelé školní docházky.“
Zdeněk Pokorný
Conrack - 2. díl
V úvodní části tohoto seriálu o školství jsem se zmínil o americkém filmu Conrack z roku 1974, ve kterém hraje Jon Voight mladého učitele, který si mě, kdysi dávno v mém mládí, získal svým nadšením.
Zdeněk Pokorný
Conrack - 1. díl
Aneb úvaha o současném školství. Zvykli jsme si u všeho vidět katastrofický scénář. Abychom mohli vyslovovat nějaké hodnocení, je třeba nasbírat dostatek zkušeností. O tohle se snažím.
- Počet článků 4
- Celková karma 5,72
- Průměrná čtenost 76x