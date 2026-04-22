Conrack - 3. díl

„Sdělte mi sladké tajemství“. Třída na mě v údivu vytřeští oči. „Kdo chybí?“ „Tak. Vy co jste tady - přátelé školní docházky ...“ „Pane učiteli a kdo jsou ti, co chybí?“ „No, to jsou přece nepřátelé školní docházky.“

V úvodní části vás seznamuji s hláškami, které se často v úvodu hodiny opakují. No ano, cítíte z toho pokus o vtip, možná je to už na hraně nebo je to trapné. Přijdu do třídy a hlaholím jako průvodčí ve vlaku: „přistoupil někdo?“ Třída zahlaholí: „Hamáček vystoupil po první hodině.

Říkají mi „strašný Láďa“.

Navzdory veškerému panujícímu přesvědčení student a učitel nemohou být kamarádi.

Půjčuji si přezdívku z Cimrmana a říkám si „strašný Láďa“. Dělám si legraci, a přitom to myslím vážně. Jsem náročný, vyžaduji, aby mí studenti důležité věci uměli nazpaměť, tedy biflovali1), psali rukou poznámky do sešitu, počítali (i zpaměti, bez kalkulačky) a nezajímá mě, že jsme Ohmův zákon probírali v říjnu, když je teď konec dubna. Budete ho umět stále, i když vás vzbudím o půlnoci ... A budete dělat domácí úkoly! A tady v laboratoři budete mít ostříhané nehty, a zdravit budete jako první. Všechno to, co moderní pedagogika zatracuje a vyhodila ze svého slovníku, já vkleče a v úctě beru do rukou a znovu používám. Jestli chceme, aby mladá generace něco uměla, nelze to dělat jinak. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Nenechám je propadnout, ale slušnou známku si musí zasloužit. Myslel jsem, že mě studenti odsoudí, ale opak je pravdou. Zajímavé, že? Vyznávám prvorepublikové heslo, že učitel je úhlavní nepřítel studenta, žádný kamarád. To je snad to nejhorší, k čemu dnes pedagogika dospěla. Že budeme kamarádi. Uvidíme po maturitě, ale teď žádné tykání ... To ovšem nevylučuje, že mám tyto mladé lidi rád a že mi na nich záleží. Říkám jim to nahlas, aby to věděli.

Alžběta II.: Práce je daň za naše místo na světě. A já dodávám, že je ještě naší výsadou a radostí.

Krátce po zavedení internetu bylo pro studenty odměnou jít do počítačové učebny a brouzdat po internetu, případně hrát nějaké střílečky. Dnes? Dnes o to nemají zájem. Největší spokojenost na nich vidím, když mám pro ně připravenou smyslupnou práci a oni vidí výsledek. Doba se změnila. Oni se nechtějí jen tak flákat. To ovšem klade na mě, na učitele, mnohem větší nároky. Tady se získává ona tolikrát diskutovaná autorita. A mluví-li se o její krizi, domnívám se, že si za to můžeme sami.

1) Biflování – je zatíženo negativním významem, kdy se žák/student učí něco nazpaměť, aniž by chápal. Jenže biflování (v rozumné míře) ještě nikomu neublížilo, je totiž všeobecně známo, že některé věci člověk plně pochopí až se zpožděním. Na začátku ale stojí znalost věci samotné. Uvedu příklad na sobě: funkci relé jsem plně pochopil až se zpožděním cca 15 let, když jsem si dal do souvislosti relé s optronem, což je jiný elektronický prvek také realizující galvanické oddělení. Celých dlouhých patnáct let jsem uměl zpaměti namalovat relé, aniž bych pořádně pochopil jeho funkci. Já biflování rozhodně nezavrhuji.

Příště – a už naposledy – o poněkud zvláštní maturitě a o jednom projevu třídního.

Všechny fotografie v článku jsou ilustrativní a jsou vytvořeny pomocí umělé inteligence AI (ChatGPT).

Conrack – 1. díl; Conrack – 2. díl

Autor: Zdeněk Pokorný | středa 22.4.2026 9:00

Další články autora

Zdeněk Pokorný

Conrack - 2. díl

V úvodní části tohoto seriálu o školství jsem se zmínil o americkém filmu Conrack z roku 1974, ve kterém hraje Jon Voight mladého učitele, který si mě, kdysi dávno v mém mládí, získal svým nadšením.

21.4.2026

Zdeněk Pokorný

Conrack - 1. díl

Aneb úvaha o současném školství. Zvykli jsme si u všeho vidět katastrofický scénář. Abychom mohli vyslovovat nějaké hodnocení, je třeba nasbírat dostatek zkušeností. O tohle se snažím.

20.4.2026
Další články autora

Zdeněk Pokorný

  • Počet článků 2
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 83x
Přemýšlím o světě, jaký by mohl být, kdybychom měli více odvahy nemlčet a netolerovali zlo. Vyhledávám chvíle v přírodě, kdy si mohu nejlépe srovnat myšlenky. Píšu o různých tématech ve snaze něco nového najít a objevit.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.