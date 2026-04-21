Conrack - 2. díl

V úvodní části tohoto seriálu o školství jsem se zmínil o americkém filmu Conrack z roku 1974, ve kterém hraje Jon Voight mladého učitele, který si mě, kdysi dávno v mém mládí, získal svým nadšením.

Učitel je učitel a obvykle není už nic dalšího. Nastoupí do školy a je tam až do důchodu. Můj příběh byl a je odlišný. V devadesátých letech jsem se stal opět nezaměstnaný a bylo mi nabídnuto, jestli bych nechtěl učit na elektroprůmyslovce ve velkém městě. Neměl jsem na výběr. Kdo z vás byl někdy nezaměstnaný, tak to ví. Začátky byly krušné. Před tím jsem vystřídal řadu technických zaměstnání, což se ukázalo jako velká výhoda. Když se dnes za sebe ohlédnu, učil jsem za celý svůj život na pěti různých středních odborných školách v Čechách a na Moravě a všude to bylo stejné nebo podobné. Jako člověk z praxe a s praxí jsem měl vždycky větší autoritu. Věděl jsem totiž, jaké jsou požadavky zaměstnavatelů, a tomu jsem přizpůsobil to, co a jak jsem vyučoval. Mnohem větší důraz jsem kladl na správné a slušné chování, pečlivost, poctivost a preciznost při plnění úkolů, a měl jsem bezpočet příkladů z praxe, kterými jsem obohacoval naše hodiny zaměřené víceméně prakticky s nezbytnou teorií.

Učitel by měl mít ještě další zaměstnání.

Podobně jako kněží, i učitelé by podle mě měli mít další zaměstnání a pokud to jde, tak i manželku. Proč? No protože teprve pak vědí, o čem je život. Lépe chápou svoje svěřence.

Na vlastním příkladě jsem mladým studentům a studentkám vysvětloval, aby se nebránili změnám. Aby jeli za prací do ciziny, dokud mají tu možnost, dokud jsou bez závazků. Češi jsou v tomto ohledu konzervativní, málo cestují za prací do ciziny, málo se učí cizí jazyky, jsou pohodlní a také bázliví. Ve srovnání s Poláky nebo Slováky jsme na tom bledě. Chce to odvahu, já vím. Strávil jsem necelé dva roky v Londýně na elektroúdržbě. Když na vlastní oči vidíte, jak 500 zaměstnanců Fortis Bank jde už v deset hodin domů a přitom všichni pláčou, vryje se vám to hluboko do paměti. XII.2008.

Vzpomínám si, když jsem učil ve třídě oboru předškolní a mimoškolní pedagogiky předmět ICT (zkráceně – výpočetní technika) a ukazoval jsem vyhledávací a rešeršní schopnosti AI. Chtěl jsem, aby si holky našly brigádu u dětí na zaoceánské lodi, kde tráví dovolené celé rodiny (ale o děti se moc starat nechtějí) a které dokumenty a doklady k tomu potřebují v 16, v 17 a v 18 letech. Studentky na mě zíraly jako na zjevení, když jsem jim ukazoval obří výletní lodě, kde mohou najít poměrně snadno brigádu. Pochybuji, že by to některá z nich dokázala. Ale chci se mýlit. Červíka čertíka jsem do nich zasel. Doufám.

Příště o výukových metodách a pojetí vyučování.

Všechny fotografie v článku jsou ilustrativní a jsou vytvořeny pomocí umělé inteligence AI (ChatGPT).

Autor: Zdeněk Pokorný | úterý 21.4.2026 7:24

Conrack - 1. díl

Aneb úvaha o současném školství. Zvykli jsme si u všeho vidět katastrofický scénář. Abychom mohli vyslovovat nějaké hodnocení, je třeba nasbírat dostatek zkušeností. O tohle se snažím.

20.4.2026 v 8:14
Přemýšlím o světě, jaký by mohl být, kdybychom měli více odvahy nemlčet a netolerovali zlo. Vyhledávám chvíle v přírodě, kdy si mohu nejlépe srovnat myšlenky. Píšu o různých tématech ve snaze něco nového najít a objevit.

