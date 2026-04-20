Conrack - 1. díl
Jako mladý student gymnázia jsem poprvé v kině viděl tehdy nový film s Jonem Voightem s názvem Conrack. Je o učiteli, který na americkém jihu jede na malý ostrov učit černošské děti do jednotřídky, řekli bychom po česku, a to bez typického použití rákosky. Zdálo by se, že je to naivní snílek. Nezdary a nepochopení ze strany všech, kromě dětí, ho provázejí celým příběhem. On ale ví co dělá. Když vysvětluje, jak rozumět vážné hudbě při poslechu Beethovenovy Osudové nebo když běhá s žáky kolem školy a vykřikuje pověly a otázky za běhu. Škola pohybem, škola v pohybu. Jiný Komenský. A jiné zaujetí. Na něm je vidět, jak to chce a jak se baví. Je soustředěný, miluje poznání, miluje vědění. A to přesně učí svoje žáky, milovat vědění. Je všestranný. Nedělá mu problém přepnout z vaření do astronomie. Renesanční člověk.
„Dnes aby učitel žáky zaujal, měl by být schopen udělat cokoliv. Třeba i salto nazad.“
Nikdy jsem nechtěl učit.
Považoval jsem toto povolání za něco, co se ke mně vůbec nehodí. A proto jsem se rozhodl ho dělat jinak, než jak je zvykem, a dělám to tak již pětadvacet let.
Nemám vystudovanou pedagogiku. Pedagogické minimum jsem si dodělával při zaměstnání, protože mi nebyla uznána státnice z Pedagogiky na Karlovce, protože tam jsem studoval obor Obecná teologie. Asi si na ministerstvu mysleli, že tam učí Španělé nebo co. Byl jsem naštvanej, tak jsem se rozhodl, že si z toho udělám srandu. A pro závěrečnou práci Netradiční způsoby hodnocení studentů střední školy jsem vypracoval svůj vlastní systém testů a prověrek s cílem, aby se na ně studenti těšili a byli zvědaví podobně jako domorodci z Afriky v 18. století na barevné knoflíky. Podařilo se mi vzbudit s mými netradičními prověrkami pozornost zkušební komise, která mě nenechala prolítnout, ale byl jsem navíc oceněn za inovativní přístupy v moderní pedagogice. Ale posuďte sami – už podle názvu – Tandemový seskok, Švédský stůl, Jak se cítíš?, Alpská trojkombinace (Obušku z pytle ven, Oslíčku otřes se, Kouzelná mošnička), Rychlá smrt a nesmím zapomenout na ONT (obyčejný nasí.ací test).
Nebudu popisovat všechny testy, to bych vám prozradil svoje know-how a to nechci. Úspěch tohoto testu, i všech ostatních, stojí na obyčejné lidské zvědavosti. Tím, že se koná pouze 1x a pak už ne, chtějí to všichni zažít, aby o tom mohli vyprávět a být zajímaví, co mají za učitele takovýho exota, jako jsem já. Možná si to ti odvážnější natočí na Instáč. Stoly jsou uprostřed učebny a každý student dostane do ruky papírový tácek na zapisování odpovědí. Na stole jsou hromady roztříhaných otázek za 3, 5, 10, 15 a 20 bodů. Je přesně stanoveno, za kolik bodů je 1, 2, 3, 4 a 5. Je to jediný test – a to jim neopomenu zdůraznit – kdy mohou vrátit otázku, na kterou neznají odpověď, a vzít si jinou. To už se jim nikdy jindy nepoštěstí. Když jsou za pár dní ty Vánoce. Test se koná vždy v předvánočním týdnu a zatímco v ostatních třídách je žáků málo, u mě jsou všichni, nechybí nikdo. V krátké chvíli zjistí, že jediná úspěšná strategie je brát těžší otázky za více bodů. Taky od sebe opisují. Jakpak by ne ... A takhle bych mohl rozebrat test za testem. Např. Rychlá smrt. To je závěrečný test na konci školního roku. Každý student dostane papír velikosti A3, po obvodu orámovaný emblémy s lebkou a zkříženými hnáty. Je tam 90 otázek. Musí pracovat velkou rychlostí dvě otázky za minutu ... Na konci hodiny (v červnu) jsou všichni rudí a na infarkt. Ale šťastní: Dali jsme Rychlou smrt!
Hádejte, kdo s tím má nejvíc práce. Ale jinak by mě to učení nebavilo.
V příštím díle se dočtete o tom, že jedno zaměstnání by učiteli nemělo stačit a proč.
Všechny obrázky v tomto článku byly vytvořeny pomocí umělé inteligence AI – ChatGPT.
Prodej, Pozemky pro bydlení, 7256 m2 - Velká Ves u Broumova
Broumov - Velká Ves, okres Náchod
3 500 000 Kč
