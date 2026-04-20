Conrack - 1. díl

Aneb úvaha o současném školství. Zvykli jsme si u všeho vidět katastrofický scénář. Abychom mohli vyslovovat nějaké hodnocení, je třeba nasbírat dostatek zkušeností. O tohle se snažím.

Jako mladý student gymnázia jsem poprvé v kině viděl tehdy nový film s Jonem Voightem s názvem Conrack. Je o učiteli, který na americkém jihu jede na malý ostrov učit černošské děti do jednotřídky, řekli bychom po česku, a to bez typického použití rákosky. Zdálo by se, že je to naivní snílek. Nezdary a nepochopení ze strany všech, kromě dětí, ho provázejí celým příběhem. On ale ví co dělá. Když vysvětluje, jak rozumět vážné hudbě při poslechu Beethovenovy Osudové nebo když běhá s žáky kolem školy a vykřikuje pověly a otázky za běhu. Škola pohybem, škola v pohybu. Jiný Komenský. A jiné zaujetí. Na něm je vidět, jak to chce a jak se baví. Je soustředěný, miluje poznání, miluje vědění. A to přesně učí svoje žáky, milovat vědění. Je všestranný. Nedělá mu problém přepnout z vaření do astronomie. Renesanční člověk.

„Dnes aby učitel žáky zaujal, měl by být schopen udělat cokoliv. Třeba i salto nazad.“

Učitel dnes nemá žádnou autoritu. Musí si ji získat. Jakýmkoliv způsobem. Může se vám to nelíbit, můžete protestovat, ale to je asi tak jediné, co můžete dělat ...

Nikdy jsem nechtěl učit.

Považoval jsem toto povolání za něco, co se ke mně vůbec nehodí. A proto jsem se rozhodl ho dělat jinak, než jak je zvykem, a dělám to tak již pětadvacet let.

Nemám vystudovanou pedagogiku. Pedagogické minimum jsem si dodělával při zaměstnání, protože mi nebyla uznána státnice z Pedagogiky na Karlovce, protože tam jsem studoval obor Obecná teologie. Asi si na ministerstvu mysleli, že tam učí Španělé nebo co. Byl jsem naštvanej, tak jsem se rozhodl, že si z toho udělám srandu. A pro závěrečnou práci Netradiční způsoby hodnocení studentů střední školy jsem vypracoval svůj vlastní systém testů a prověrek s cílem, aby se na ně studenti těšili a byli zvědaví podobně jako domorodci z Afriky v 18. století na barevné knoflíky. Podařilo se mi vzbudit s mými netradičními prověrkami pozornost zkušební komise, která mě nenechala prolítnout, ale byl jsem navíc oceněn za inovativní přístupy v moderní pedagogice. Ale posuďte sami – už podle názvu – Tandemový seskok, Švédský stůl, Jak se cítíš?, Alpská trojkombinace (Obušku z pytle ven, Oslíčku otřes se, Kouzelná mošnička), Rychlá smrt a nesmím zapomenout na ONT (obyčejný nasí.ací test).

Test Švédský stůl se koná pouze 1x ročně v předvánočním týdnu.

Nebudu popisovat všechny testy, to bych vám prozradil svoje know-how a to nechci. Úspěch tohoto testu, i všech ostatních, stojí na obyčejné lidské zvědavosti. Tím, že se koná pouze 1x a pak už ne, chtějí to všichni zažít, aby o tom mohli vyprávět a být zajímaví, co mají za učitele takovýho exota, jako jsem já. Možná si to ti odvážnější natočí na Instáč. Stoly jsou uprostřed učebny a každý student dostane do ruky papírový tácek na zapisování odpovědí. Na stole jsou hromady roztříhaných otázek za 3, 5, 10, 15 a 20 bodů. Je přesně stanoveno, za kolik bodů je 1, 2, 3, 4 a 5. Je to jediný test – a to jim neopomenu zdůraznit – kdy mohou vrátit otázku, na kterou neznají odpověď, a vzít si jinou. To už se jim nikdy jindy nepoštěstí. Když jsou za pár dní ty Vánoce. Test se koná vždy v předvánočním týdnu a zatímco v ostatních třídách je žáků málo, u mě jsou všichni, nechybí nikdo. V krátké chvíli zjistí, že jediná úspěšná strategie je brát těžší otázky za více bodů. Taky od sebe opisují. Jakpak by ne ... A takhle bych mohl rozebrat test za testem. Např. Rychlá smrt. To je závěrečný test na konci školního roku. Každý student dostane papír velikosti A3, po obvodu orámovaný emblémy s lebkou a zkříženými hnáty. Je tam 90 otázek. Musí pracovat velkou rychlostí dvě otázky za minutu ... Na konci hodiny (v červnu) jsou všichni rudí a na infarkt. Ale šťastní: Dali jsme Rychlou smrt!

Hádejte, kdo s tím má nejvíc práce. Ale jinak by mě to učení nebavilo.

V příštím díle se dočtete o tom, že jedno zaměstnání by učiteli nemělo stačit a proč.

Všechny obrázky v tomto článku byly vytvořeny pomocí umělé inteligence AI – ChatGPT.

Autor: Zdeněk Pokorný | pondělí 20.4.2026 8:14 | karma článku: 0 | přečteno: 9x

Další články autora

Nejčtenější

  • Počet článků 1
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 9x
Přemýšlím o světě, jaký by mohl být. Obdivuji chvíle v přírodě a pozastavuji se nad jednoduchostí, ve které je pokaždé velká síla. Odzbrojuje mě upřímný úsměv a upřímnost sama. Dokážu se zasmát sám sobě. Je to často.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.