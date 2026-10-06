Co říci závěrem?
Vždyť řada ocenění v klubových soutěžích, zejména čtvrté místo v okrese v karetní hře Lóra nebo páté místo v druhé divizi ve fotbalu je moc hezké umístění ve velice silné konkurenci šesti klubů.
Krásné je také čtyřicáté sedmé místo stolní tenistky v republikové soutěži O oranžový míček, což byl republikový turnaj padesátky dorosteneckých hráček, jež se sjely před loňskými Vánocemi do Mlýnice, pardon, Roudnice nad Labem.
Velké je množství sportujících mužů i žen, účastnících se sokolského sletu, od nichž se můžeme něčemu důležitému přiučit! Lásce k pohybu a také, a to bych zde chtěl zdůraznit - pohybu samotnému.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, na závěr mi dovolte, abych poděkoval městu Ha ... (hlasité říhnutí) Habrovice - Brod a sokolské obci Habrovice - Brod, díky kterým funguje a existuje naše tělovýchovná jednota. Prosím, abychom provolali třikrát hurá právě našim vedoucím představitelům, a pak se hned postavme a uctěme minutou ticha naše padlé, padlé na mistrovství republiky, při pádu z terasy pražského hotelu v Letňanech. Určitě to nebylo vinou alkoholu, ani vinou architekta stavitele Slavíčka, který projektoval onu nešťastnou terasu, z níž všichni spadli z desetimetrové výšky na beton. Tak, teď třikrát HURÁ, HURÁ a ještě jednou HURÁ! A teď ta minuta ticha. .................. Děkuji.
Co říci závěrem? Je to těžké, bratři a sestři, znovu budujme a zvelebujme naše prostředí, zejména pak mám na mysli ono prostředí, jež se rozprostírá kolem nás a kolem našeho stánku, kam si chodíme pro pobavení a potěšení. Loňský výtěžek této dobročinné akce činil, tedy vybralo se 1245,50 Kč, které byly věnovány na nákup dvou kusů dresů fotbalového klubu, trenérovi a jeho asistentce Míše, a dále na nákup nové píšťalky pro šprtec. To je, prosím pěkně, zcela nový sport, i když to někdo za sport vůbec nepovažuje. Loňský výtěžek propagační akce činil 625 Kč a byl věnován na občerstvení naší tělovýchovné jednotky. Pěkně jsme se tam ož.... pobavili a poveselili.
Na závěr lze říci, že mým úkolem bylo zhodnotit, a to jsem prosím zhodnotil. Ten uplynulý rok. Jaký byl. Dobrý, že. A pevně věřím, že ten příští. Že bude. No - sportu zdar a fotbalu zvlášť! Sportu ... (hlasité říhnutí).
Sebekritika? Že jsem na ni zapomněl? Hmmmmm ... (hlasité říhnutí).
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