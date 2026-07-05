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Chceš kulku mezi lopatky nebo lopatkou mezi kulky?

Vzpomínky na vojnu tvoří oblíbenou výplň mezi písničkami u táborového ohně. Že to byla ohromná legrace, zjistí vypravěč až v momentě, kdy to říká nahlas.

Většina lidí chodí do hospody na pivo z rozličných důvodů, voják však pouze z jediného. Ožrat se jako doga a zapomenout aspoň na chvíli na prostředí a lidi, kterými je obklopen. Je to jediný možný únik.

Když tak sedím s kamarádem u stolu pro čtyři, maje v sobě v krátké době již čtvrtý kousek, přisedl k nám člověk v civilu se zjevnou touhou se družit.

Technická poznámka: Následuje vyprávění mého kamaráda, já si z toho večera moc nepamatuji.

BTK a BTD! opakoval jsem prý rozjařeně několikrát za sebou na otázku civila, s jakými novými zbraněmi nyní u pluku disponujeme. A co to je, kluci, ta vaše nová zbraň? BTK a BTD! jsem prý pořád hlasitěji vykřikoval největší vojenské tajemství. Nikoho to však nezajímalo, každý si hleděl svého půllitru. Ne tak náš nový příchozí. Ten se zajímal dokonce velmi.

„Tak já vám to teda povim,“ blábolil jsem srdnatě, snažíc se ze všech sil artikulovat. „BTK je bambusová tyč krátká a BTD je bambusová tyč dlouhá. Chachacha ... Ta první je pro boj s imperialisty zblízka a ta druhá pro boj zdáli ...“

Co vám mám povídat. Ten člověk byl kontráš, který má každý pluk pod dohledem a v jeho pracovní náplni je mj. kontrolovat, aby vojáci nevyzradili vojenské tajemství. Můj kamarád pracoval na štábu, a tak ho dobře znal. Celou dobu mě kopal kanadou pod stolem, ale já jsem jeho varování už moc nevnímal.

Ilustrativní foto vytořené pomocí umělé inteligence AI (ChatGPT)

Naštěstí to pro tentokrát dobře dopadlo, protože o tuto supernovou zbraň soudruzi fakt zájem neměli. Chceš kulku mezi lopatky nebo lopatkou mezi kulky, jak se říkalo u pluku ... To FAKT nechceš ...

Pozn.: Kontráš – pracovník kontrarozvědky

Autor: Zdeněk Pokorný | neděle 5.7.2026 11:27 | karma článku: 0 | přečteno: 15x

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Zdeněk Pokorný

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