Chceš kulku mezi lopatky nebo lopatkou mezi kulky?
Většina lidí chodí do hospody na pivo z rozličných důvodů, voják však pouze z jediného. Ožrat se jako doga a zapomenout aspoň na chvíli na prostředí a lidi, kterými je obklopen. Je to jediný možný únik.
Když tak sedím s kamarádem u stolu pro čtyři, maje v sobě v krátké době již čtvrtý kousek, přisedl k nám člověk v civilu se zjevnou touhou se družit.
Technická poznámka: Následuje vyprávění mého kamaráda, já si z toho večera moc nepamatuji.
BTK a BTD! opakoval jsem prý rozjařeně několikrát za sebou na otázku civila, s jakými novými zbraněmi nyní u pluku disponujeme. A co to je, kluci, ta vaše nová zbraň? BTK a BTD! jsem prý pořád hlasitěji vykřikoval největší vojenské tajemství. Nikoho to však nezajímalo, každý si hleděl svého půllitru. Ne tak náš nový příchozí. Ten se zajímal dokonce velmi.
„Tak já vám to teda povim,“ blábolil jsem srdnatě, snažíc se ze všech sil artikulovat. „BTK je bambusová tyč krátká a BTD je bambusová tyč dlouhá. Chachacha ... Ta první je pro boj s imperialisty zblízka a ta druhá pro boj zdáli ...“
Co vám mám povídat. Ten člověk byl kontráš, který má každý pluk pod dohledem a v jeho pracovní náplni je mj. kontrolovat, aby vojáci nevyzradili vojenské tajemství. Můj kamarád pracoval na štábu, a tak ho dobře znal. Celou dobu mě kopal kanadou pod stolem, ale já jsem jeho varování už moc nevnímal.
Naštěstí to pro tentokrát dobře dopadlo, protože o tuto supernovou zbraň soudruzi fakt zájem neměli. Chceš kulku mezi lopatky nebo lopatkou mezi kulky, jak se říkalo u pluku ... To FAKT nechceš ...
Pozn.: Kontráš – pracovník kontrarozvědky
Zdeněk Pokorný
Kontrasty #3
Tón se rodí z úplného ticha. Slova ve větě, když mluvíme, lze od sebe odlišit děláním pomlk mezi nimi. To jsou opět okamžiky ticha. Ten kdo mluví, nemá možnost poslouchat druhého, jen sám sebe.
Zdeněk Pokorný
Kontrasty #2
Bez protikladů není život možný. Barevný obraz se všemi odstíny je krásnější než jednobarevný, např. šedivý.
Zdeněk Pokorný
Kontrasty #1
Patří to k sobě: námaha - odpočinek, nahoru - dolů, síla - slabost, bez bolesti - s bolestí, úspěch - prohra. Pokrm sladký - hořký.
Zdeněk Pokorný
Kárka #3
Kárku jsem nikdy neměl rád. Bylo období, kdy jsem také svoje rodiče neměl rád a snažil jsem se dělat všechno přesně opačně než oni. A pak najednou přišel ten obrat: pořídil jsem si kárku.
Zdeněk Pokorný
Kárka #2
V první části jsem se věnoval popisu našeho rodinného klenotu. Náš tatínek kárku velmi opečovával, přetíral ji, čistil a pravidelně mazal ložiska nábojů. Černým krémem na boty pravidelně leštil gumy.
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