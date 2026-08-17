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Cesta z města #3

Přemek s Janou se museli vejít do deseti dnů. Bylo třeba včas vrátit půjčené auto, protože Přemek musel do práce. Živil se jako překladatel, tlumočník v elektrárně.

V Medugorje strávili čtyři dny. Dětem se líbilo všude, kde bylo možné si hrát a zažít něco nezvyklého. Přemkovi i Janě bylo jasné, že budou-li chtít prožít zdejší pobyt v klidu a zúčastnit se programu, budou sem muset vyrazit v budoucnu bez dětí1).

Mnoho lidí do Medugorje přijíždělo s touhou po uzdravení, jak to tak bývá2). Přemek s Janou a dětmi se vypravili na kopec Křiževac za vesnicí, kde se venku v přírodě odehrálo jedno z prvních zjevení. Na kopci byl obrovský jednoduchý betonový kříž a byl tam krásný výhled do celého kraje. Za jasného dne bylo vidět až k moři a na protější břehy Itálie.

Než začnu vyprávět, co zažili při výstupu na tenhle kopec, musím říci, že Přemek sem nejel s očekáváním zázraku3). Jana jako žena však byla více nábožensky založená a byla připravená, že zažije něco mimořádného. Mnozí tlačili na vozících své nemocné nemohoucí příbuzné, mnozí se belhali o holích nahoru. Všichni se polohlasně modlili anebo si notovali místní popěvek Gospa Majka moja, další šli tiše se svými myšlenkami, o které se nechtěli s druhými dělit.

Už po začátku cesty se mnozí zuli a šli naboso v kamení. Přemek nesl ve vajíčku malou čtyřměsíční Natálku, a tak si boty nechal na nohou. Jana si boty sundala. Nepřišlo to nikomu nepatřičné. Byla to přirozená snaha vyzkoušet si trochu bolesti, jakou musel trpět Ježíš, Mariin syn. Nechtěl zůstat pozadu, po chvíli si boty taky sundal a odložil do křoví. Doufal, že je tam najde, až půjdou nazpátek4). Po cestě nahoru ani dolů se žádný zázrak nekonal. Ani uzdravení. Pro děti to byl zážitek. Nefňukaly, ale pomáhali si. Kluci to brali jako zkoušku fyzické výkonnosti, což také byla.

Ilustrativní foto vytvořené pomocí umělé inteligence AI (Gemini)

Poslední večer, když seděli v penzionu pod pergolou tvořenou rozlehlým vinným keřem, dal se Přemek do řeči se sousedem z Irska. Byl to vozíčkář. Také příští den odjížděli. Přemka zajímalo, jak se jim tu líbilo a co tu prožili. Irský vozíčkář byl usměvavý a vůbec nebyl zklamaný, že nebyl uzdraven. Přemka zajímalo, jak je to možné, nebýt zklamán.

„Protože tady jsem se dozvěděl, že je to tak dobře, že jsem na vozíku,“ sdělil mu Irčan.

Když viděl Přemka překvapeného, vysvětloval mu s úsměvem, že s tím bojoval, bouřil se proti tomu, byl nespokojený, byl nešťastný. A teď už ví proč je na vozíku. Vyzařoval klid a pokoj. Slunce zapadalo. Za obzorem občas zadunělo5), ale tady byl klid a pohoda.

Ráno už se vydali na cestu. Přemek dojel v pořádku domů a vrátil auto v lepším stavu, než v jakém si jej půjčoval. Děti po prázdninách nastupovaly do školy, Věruška do první třídy. Bylo třeba zklidnit běh věcí a zpracovat v sobě všechny zážitky.

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1) To skutečně oba udělali, že se sem vypravili bez dětí, ale pak se oba shodli na tom, že jim ty děti chyběly. Bez nich to jednoduše nebylo ono. Děti je udržovaly nohama na zemi v realitě.

2) Mariánských poutních míst je po celém světě velký počet. V Evropě to jsou např. Lurdy ve Francii.

3) Zázrak – jev, který nelze rozumově vysvětlit. Může jít o tělesné, duševní uzdravení osob, o jakýkoliv jev na obloze např.

4) Našel je tam.

5) Boje a bombardování stále probíhaly.

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1. díl – Cesta z města #1

2. díl – Cesta z města #2

Autor: Zdeněk Pokorný | pondělí 17.8.2026 1:00 | karma článku: 0 | přečteno: 12x

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