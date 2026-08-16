Cesta z města #2
Když dorazili do Makarské, moře je ohromilo. Svou rozlehlostí je doslova pohltilo. Vlny je uklidňovaly a současně zneklidňovaly. Špatně skrze ně proplavávali. Slanost moře je překvapila. Děti byly zklamané, že tu není písek, ale kamínky. Měly představu písčitých pláží a zatím ... Přenesly se přes to a běhaly ve vlnách a vlnkách sem a tam, mávaly ručičkama, radovaly se.
Moře opustili s tím, že se opět zastaví na delší dobu na zápeční cestě. Čekala je cesta přes hory do vnitrozemí. Ford Transit s generálkovaným motorem ji hravě zvládl a než se setmělo, už odpočívali pod střechou v soukromém penzionu v Medugorji.
Zdejší domy je překvapily svými tenkými obvodovými zdmi z litého betonu. Zimy jsou zde prý velmi mírné, není třeba, aby byly silnější.
Když přijížděly k Medugorji1), což byla tehdy taková větší vesnice s množstvím přízemních staveb na velké ploše, bušila jim srdce vzrušením. Tolik překážek a strachu a teď jsou tady! Nebe je v Medugorji nízko nad zemí, tak to slyšeli od všech, kteří toto místo navštívili. Nyní to mohou zažít také oni. Zvědavost se mísila s únavou a dojetím. Cítili, že jim je na tomto místě dobře a nevadil jim ani velký dav lidí všude. Všichni se usmívali, pomáhali jim s dětmi a byli přátelští. Jakoby se člověk nemusel moc snažit, aby byl dobrý.
Večer před sedmou hodinou se všichni vypravili ke kostelu, kde se všichni společně modlili ve všech světových jazycích a někdo oznámil, co Gospa2) řekla při dnešním setkání vizionářům. Přemek zjistil, že to není nic převratného, ale přesto mu to utkvělo v hlavě. Modlitbou můžete zastavit války. Opravdu? Je to možné? Nestačil o tom přemýšlet, dav s ním smýknul ke stěně a on ztratil dvě děti. Rychle je našel a běžel s nimi někam, kde si mohli hrát. Tohle fakt nebylo pro ně. Byl dalek toho, aby je tam nutil být a poslouchat, když byly unavené po cestě a bylo to ještě mimo jejich chápání.
Šli brzy spát, zážitků bylo i tak dost.
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1) Popěvek, který zpívají poutníci, v několika světových jazycích, začíná tradičně chorvatsky. Součástí videa je současná tvář tohoto poutního místa.
2) Naše Paní – Panna Maria, chorvatsky Majka moja
1. díl – Cesta z města #1
Dokončení příběhu příště.
Zdeněk Pokorný
Cesta z města #1
Většina normálních lidí jezdí k moři kvůli koupání a sleduje bezpečnost svou i celé rodiny. Přemek ovšem normální nebyl.
Zdeněk Pokorný
Tma světlo nepohltila
Život přináší neuvěřitelné situace. Následující příběh je dokladem toho, co se stane, když někdo slyšené slovo uvádí do praxe.
Zdeněk Pokorný
Šíp v nástěnce
„Pocem ty hajzle! Ne ty pocem,“ honili jsme se kolem stolu v kuchyni dokud ve dveřích nezaharašil klíč. To se náš tatínek vracel z práce.
Zdeněk Pokorný
Záviděli nám dřinu
Nebyla „hodná“ nebo „zlá“ StB. Byla jen jedna a bylo záhodno se jí vyhnout. Někteří neměli to štěstí a setkání s StB nepřežili.
Zdeněk Pokorný
Fuks
Kůň je věrný jako pes. Můžete ho uštvat k smrti. A on se nebrání, jde sám smrti vstříc. Obětuje se za vás. Pro člověka, pro něhož je takové zvíře přítelem, druhem, je jeho ztráta veliká rána.
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