Cesta z města #1
„Vydělal jsem překladem katalogu OBO Bettermann, koupím pračku a za zbytek pojedeme k mořu,“ uzavřel Přemek svoji řeč po obědě. Jeho děti radostně zavýskly, k moři se těšily, a do školy ještě nechodily. Mohli tím pádem jet už v červnu a nebylo třeba nic ve škole vyřizovat.
„No jo, ale jak tam pojedeme,“ otázala se Přemkova manželka Jana kojíce malou Natálku, které byly teprve tři měsíce. U stolu se tísnily další tři děti: Vilík, Péťa a Věruška. „Půjčím si v půjčovně Forda Tranzita, to je devítisedadlová dodávka,“ byl s tím Přemek hned hotov. „Naši nám hlídat děti nebudou, budeme muset jet všichni,“ smutně pokývala Jana. „Já vím,“ nechtěl jí to Přemek dělat těžké. „Bude to skvělé,“ zakončil s úsměvem Přemek. „To dáme.“
Byl stanoven termín1) odjezdu a my sledujeme přípravy katolické rodiny na dlouhou cestu. Pečlivě se připravovaly hlavně děti, hlavními jejich věcmi byli mončičáci, psal se přece rok 1995. Cíl cesty rodičů ale nebylo moře, nýbrž Medugorje2) ve vnitrozemí, mariánské poutní místo. Moře, s plánovanou zastávkou v Makarské3), bylo cílem pro děti. Pro Přemka a Janu bylo důležitější dorazit do Medugorje, chtěli touto cestou oslavit Pannu Marii, stále se zde zjevující.
Byli si dobře vědomi, že cesta vnitrozemím od Mariboru po Zadar na pobřeží bude nebezpečná kvůli probíhajícím vojenským operacím, ale rozhodli se to riskovat a jediný, kdo o této bláznivé cestě věděl, byla Přemkova tchýně. Ihned prohlásila, že jsou šílení a naprosto nezodpovědní. (Měla v tomto případě naprostou pravdu).
Nadešel den D. Přemek odjel do půjčovny pro Tranzita. Nikdy předtím dodávku neřídil, tak mu chvíli trvalo, než si zvykl. Při tankování se mylně domníval, že má Tranzit naftový motor, proto do nádrže načerpal 45 litrů nafty. Motor byl ale benzinový, takže po jednom kilometru jízdy zaškytal a auto se zastavilo. Naštěstí proti autoservisu a jemu se podařilo, byť byl pátek poledne, přemluvit zaměstance, aby mu pomohli. Odtlačili auto na rampu a naklonili ho, aby byla nádrž z kopce a oni ji mohli vysát. Motor nechtěl naskočit, tak museli rozebrat celé palivové ústrojí. Vyčistili také karburátor a autogenem opálili zašpiněné svíčky. Teď už se mohl konečně s vděčností rozjet s dvouhodinovým zpožděním směrem k domovu, kde už na něj netrpělivě čekal zbytek výpravy. S prověřeným autem se mohl vydat na dlouhou cestu. Hbitě všechno naložili a radostně si užívali cestu. Přemek pravidelně po dvou hodinách odpočíval, celou cestu4) tam i zpět odřídil sám.
Byla noc. Jel nejnebezpečnější úsek cesty vedoucí vnitrozemím. Byl rád, že je tma. Všude podél cesty viděl stopy po válce, rozbombardované domy, díry po dopadech pum. Silnice byla relativně v pořádku. Po půlnoci ho zastavil voják na mostě a mířil na něj samopalem. Přemek vystoupil z auta a šel odvážně k němu, Jana zalezla strachy pod palubní desku. „Nenech se prosimtě zastřelit,“ šeptala přerývaným hlasem. Přemek vylezl z auta a uviděl tu propast pod sebou. Položil si jednu ruku na srdce a poklonil se vojákovi, který na něj mířil. Kdyby ho ten voják nezastavil namířeným sapikem, nejspíš by teď už leželi všichni mrtví pod mostem. Nasedl zpátky do auta, uklidnil vyděšenou Janu a vycouval. Jel k Zadaru na pobřeží jinou cestou. Po cestě se ještě setkal s dalšími vojáky, ale naštěstí po nich nestříleli. Nejhorší úsek cesty měli za sebou. Začalo svítat, když se dostali na pobřeží. Auto po důkladné prohlídce šlapalo jak hodinky, děti o ničem nevěděly a spaly tiše v autě.
Cesta po chorvatském pobřeží dolů na jih byla nekonečná, fádní, plná zatáček, jak kopíruje tvar pobřeží. Ale něco bylo jinak. „Tati, není to zvláštní, my jediní jedem dolů a jinak jedou všichni proti nám,“ ozvala se bystrá Věrka. Ano, musel to být zvláštní pohled. Na jih jelo jediné auto a proti nim mnohakilometrová kolona mercedesů, audin, bavoráků, mazd a všech těchhle zahraničních vozů, vezoucích předčasně domů turisty z ohrožené oblasti. A oni tam jedou ...
Pokračování příště.
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1) Usnesli se na termínu v polovině června 1995. Neplánovaně týden předtím však proběhla ofenziva chorvatských ozbrojených sil.
2) Medugorje - místo zjevení Panny Marie. Vyzývá zde opakovaně lidi ke smíření mezi sebou a s Bohem.
3) Makarská – poslední zastávka u moře, dříve než se uhne do vnitrozemí.
4) cca 2600 km
Zdeněk Pokorný
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Jupí!
V tomto článku nesu dobrou zprávu všem, pro které demokracie není sprosté slovo, ale jediný uspokojivý systém správy věcí veřejných.
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