Blikající brigadýrka
Nejlepší legrace, vtip – však to znáte – je s úplně vážnou tváří. Publikum se válí smíchy, vy ale nesmíte hnout ani brvou. A bylo tomu tak také v případě blikající brigadýrky, kterou jsem si vyrobil na vojně ve zlepšovatelské dílně za minulého režimu, který se nám opět vrací. (Nemusíte se mnou souhlasit.)
Neumím si představit, že by vojáka Bundeswehru napadlo udělat se svou vojenskou výstrojí něco takového. Dát si do vycházkové čepice (brigadýrky) na každou stranu jednu blikající červenou ledku a veškerou elektroniku (astabilní multivibrátor) s baterkou schovat dovnitř. Mít pod čepicí tu znamená všechno!
Když jsem se večer vracel z vycházky z města, zapínal jsem si blikání a občas si toho blikání někdo z kolemjdoucích všiml. Většina z nich reagovala na to, co vidí, nevěřícným smíchem a zatímco jsem kolem nich procházel s vážnou tváří, někteří se popadali za břicho. Ano, vždyť jsme, jako armáda hlupáků řízených ještě většími hlupáky, byli jen k smíchu. A navíc nevěřili, že by si někdo dal práci s takovou blbostí.
Přiznám se, že bych moc nerad, aby se sem ta doba zase vrátila. Ta doba, kdy nám nezbyde nic jiného, než si ze všeho dělat tyhle zoufalé srandičky.
Příloha:
Zdeněk Pokorný
Jak vydupat se soudruhy #3
Svět, ve kterém žijeme, se dramaticky změnil. Já, dříve narozený, vnímám ve svých kostech zjevný návrat k totalitnímu režimu.
Zdeněk Pokorný
Jak vydupat se soudruhy #2
Svět, ve kterém žijeme, se dramaticky změnil. Já, dříve narozený, vnímám ve svých kostech zjevný návrat k totalitnímu režimu.
Zdeněk Pokorný
Jak vydupat se soudruhy #1
Svět, ve kterém žijeme, se dramaticky změnil. Já, dříve narozený, vnímám ve svých kostech zjevný návrat k totalitnímu režimu.
Zdeněk Pokorný
Tytyvole, upadlo nám kokolo
Vojín Horn se kvůli své dvoumetrové výšce sotva vešel za volant vejtřasky. V koloně, směřující k rakouským hranicím na Šumavu, jsme byli poslední.
Zdeněk Pokorný
Chceš kulku mezi lopatky nebo lopatkou mezi kulky?
Vzpomínky na vojnu tvoří oblíbenou výplň mezi písničkami u táborového ohně. Že to byla ohromná legrace, zjistí vypravěč až v momentě, kdy to říká nahlas.
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