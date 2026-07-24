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Blikající brigadýrka

S mými veselými historkami z doby diktatury proletariátu se pomalu blížím ke konci. Bavil jsem se těmito kousky v době svého mládí.

Nejlepší legrace, vtip – však to znáte – je s úplně vážnou tváří. Publikum se válí smíchy, vy ale nesmíte hnout ani brvou. A bylo tomu tak také v případě blikající brigadýrky, kterou jsem si vyrobil na vojně ve zlepšovatelské dílně za minulého režimu, který se nám opět vrací. (Nemusíte se mnou souhlasit.)

Neumím si představit, že by vojáka Bundeswehru napadlo udělat se svou vojenskou výstrojí něco takového. Dát si do vycházkové čepice (brigadýrky) na každou stranu jednu blikající červenou ledku a veškerou elektroniku (astabilní multivibrátor) s baterkou schovat dovnitř. Mít pod čepicí tu znamená všechno!

Když jsem se večer vracel z vycházky z města, zapínal jsem si blikání a občas si toho blikání někdo z kolemjdoucích všiml. Většina z nich reagovala na to, co vidí, nevěřícným smíchem a zatímco jsem kolem nich procházel s vážnou tváří, někteří se popadali za břicho. Ano, vždyť jsme, jako armáda hlupáků řízených ještě většími hlupáky, byli jen k smíchu. A navíc nevěřili, že by si někdo dal práci s takovou blbostí.

Ilustrativní foto vytvořené pomocí umělé inteligence AI (ChatGPT)

Přiznám se, že bych moc nerad, aby se sem ta doba zase vrátila. Ta doba, kdy nám nezbyde nic jiného, než si ze všeho dělat tyhle zoufalé srandičky.

Příloha:

Ilustrativní foto – schéma blikače

Autor: Zdeněk Pokorný | pátek 24.7.2026 11:37 | karma článku: 0 | přečteno: 13x

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Zdeněk Pokorný

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