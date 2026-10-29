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Blaničtí rytíři #2

Zdeněk Pokorný
Málokdo ví, že Blaničtí rytíři již několikrát vyšli ven. Za celou dobu své existence však nejčastěji ve 20. století. Nedochovaly se o tom ovšem žádné písemné záznamy.

Překročili Vltavu. Protože šli ale chodbami v podzemí, slušelo by se spíše napsat, že „podkročili“ Vltavu. Česlav se svou družinou spěchal do Strakovky a Václav se svými lidmi stoupali do kopce, kopírujíce Zámecké schody. Početnější skupiny směřovaly do Dejvic ke generálnímu štábu a další na letiště v Ruzyni. Ochránit strategické body, zabránit jejich obsazení zvenčí.

Ilustrativní foto vytvořené umělou inteligencí AI (ChatGPT) – Drony nad Prahou - nefunkční a v podstatě neexistující protivzdušná obrana státu něčemu takovému nedokázala zabránit

Václav jako první dosáhl cíle své cesty, takže bednu s korunovačními klenoty členové jeho družiny odvážely zpět do nitra Blaníku. Totéž ovšem nešlo udělat s budovami, které nebyly bráněny a vzaly za své po úderech stovek dronů. Katedrála hořela a několik málo odvážlivců se snažilo hasit vysoké věže. Nešlo to. Nikdo to nečekal. Nikdo na to nebyl připraven. Chaos provázel všechno to zoufalé lidské hemžení. Jeden padal přes druhého. Vzájemně si překáželi. Úředníci utíkali z Hradu, který se stal jedním z prvních cílů. Prezident byl ve sklepení ve vojenském oblečení, v rukou automatickou pušku. Když se tam Václav objevil, údivem vykulil oči. Zmohl se jen na: „Co se děje? Kdo jste?“ Ale brzy se vysvětlilo, kdo je kdo a proč přicházejí. Jsou tady, protože v Čechách je právě teď nejhůře. Všichni měli strach o svůj život. Nikdo se nedivil.

Ilustrativní foto vytvořené umělou inteligencí AI (ChatGPT) – kníže sv. Václav, údělný panovník českých zemí před korunovačními klenoty

Česlav takové štěstí na vlídné přijetí ve Strakově akademii a přilehlém parlamentu neměl. Jakýsi exoticky vyhlížející muž, který na začátku svého funkčního období sundaval vlajku již dříve napadené země, je vyháněl ven se slovy, že demonstrace už dávno skončily a že tady nemají co dělat. A vyvěšoval vlajku agresora. Nejen tato manipulace mu zjevně šla. Po krátké potyčce, během níž prokázal svoji špatnou fyzickou připravenost, byl vsazen k ostatním do zamřížovaného vozu a odvezen do nitra blanické hory k dalšímu šetření. Ve voze už byla celá rodina předsedy vlády nejasného původu, který špatně mluvil naší rodnou řečí a jeho další nohsledi, kteří vládli v této zemi řadu let a postupně devastovali to, co nestihli soudruzi během čtyřiceti let.

A co se mezitím dělo nahoře? Na povrchu?

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Pokračování příště.

1. díl: Blaničtí rytíři #1

Autor: Zdeněk Pokorný | čtvrtek 29.10.2026 17:38 | karma článku: 0 | přečteno: 23x
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Zdeněk Pokorný

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Mám radost, když se mi podaří něco hezkého vytvořit. Je to stejný pocit štěstí, jako když sledujete zakuklenou larvu, ze které vylétá motýl. Morfeus.

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