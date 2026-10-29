Blaničtí rytíři #1
Nad hlavami jim svištěly drony, z nebe se spouštěly sítě, lana a něco, co jsme do té doby neznali – vzdušné miny znemožňující jakýkoliv pohyb ve vzduchu. Česlav vedl svoji družinu padesáti rytířů jedoucí na koních po úbočí blanického kopce dolů do údolí. Všude vybuchovaly střely a krásně opravené domy, nově vybudované silnice, to všechno bylo v okamžiku zničeno. Kůň byl v tu chvíli skutečně nejlepší dopravní prostředek.
Tak je to tady. To, na co jsme se báli pomyslet i pod peřinou, je tu.
Česlav rychle vyhodnotil situaci a vedl svoji družinu zpátky do nitra hory. Vchod byl stále otevřený. Ví to jistě mnoho lidí, ale všude existují podzemní chodby a spojení. Jestli si někdo myslí, že tu celých tisíc let blaničtí rytíři zahálejí, tak to jsou na velkém omylu. Celý ten čas pracovali na zprůchodnění zavalených chodeb, razili nové, a tak vznikla hustá síť spojující nejen velká města, ale dokonce i vesnice. Na povrchu teď nic nezmůžeme, konstatoval kníže Václav v trůnním sále a rozdělil úkoly. Každý se svojí skupinou padesáti rytířů se rozešli svým směrem.
Václav se svojí družinou požádal Česlava, aby ho doprovázel a obě jejich družiny směřovaly podzemními chodbami ku Praze.
Dokončení příště.
Zdeněk Pokorný
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