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Blaničtí rytíři #1

Zdeněk Pokorný
Na téma téhle partičky, která údajně dlí v útrobách blanického kopce nedaleko Vlašimi, toho bylo napsáno a řečeno mnoho. Není to ale všechno ...

Ilustrativní foto vytvořené umělou inteligencí AI (ChatGPT); Česlav se rozhlíží, jestli někde uvidí velitele jejich voje

Nad hlavami jim svištěly drony, z nebe se spouštěly sítě, lana a něco, co jsme do té doby neznali – vzdušné miny znemožňující jakýkoliv pohyb ve vzduchu. Česlav vedl svoji družinu padesáti rytířů jedoucí na koních po úbočí blanického kopce dolů do údolí. Všude vybuchovaly střely a krásně opravené domy, nově vybudované silnice, to všechno bylo v okamžiku zničeno. Kůň byl v tu chvíli skutečně nejlepší dopravní prostředek.

Tak je to tady. To, na co jsme se báli pomyslet i pod peřinou, je tu.

Česlav rychle vyhodnotil situaci a vedl svoji družinu zpátky do nitra hory. Vchod byl stále otevřený. Ví to jistě mnoho lidí, ale všude existují podzemní chodby a spojení. Jestli si někdo myslí, že tu celých tisíc let blaničtí rytíři zahálejí, tak to jsou na velkém omylu. Celý ten čas pracovali na zprůchodnění zavalených chodeb, razili nové, a tak vznikla hustá síť spojující nejen velká města, ale dokonce i vesnice. Na povrchu teď nic nezmůžeme, konstatoval kníže Václav v trůnním sále a rozdělil úkoly. Každý se svojí skupinou padesáti rytířů se rozešli svým směrem.

Václav se svojí družinou požádal Česlava, aby ho doprovázel a obě jejich družiny směřovaly podzemními chodbami ku Praze.

Dokončení příště.

Autor: Zdeněk Pokorný | čtvrtek 29.10.2026 11:14 | karma článku: 0 | přečteno: 40x
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Zdeněk Pokorný

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Mám radost, když se mi podaří něco hezkého vytvořit. Je to stejný pocit štěstí, jako když sledujete zakuklenou larvu, ze které vylétá motýl. Morfeus.

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