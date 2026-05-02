Bezduše s pomníkem - 2. díl
Stav bezduše ...
není stav beztíže.
Naopak.
Tělo ztěžkne.
Připraveno
ke klanění.
Pusa připravena
k líbání rukou.
Můj pomník
v životní velikosti
stojí na náměstí,
objímám na něm děti.
Zajímavé.
To jsem v reálu
nikdy nedělal.
Kde je
moje duše teď?
Snad přešla
do té hromady
kamení.
Ona je
v tom pomníku
a teď zrovna
na ni prší.
Nebylo jí lépe
u mě? Ve mně?
...
Včera můj pomník
přemístili do skladu.
––––––––––––––––––––––––––––––––––-
2. díl triptychu „POM-NÍK“
Fotografie v tomto článku je ilustrativní a byla vytvořena pomocí umělé inteligence AI (chatgpt.com).
Zdeněk Pokorný
