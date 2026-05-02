Bezduše s pomníkem - 2. díl

Zanechat po sobě pomník a ztratit přitom sám sebe, to je častý a z dějin známý případ. Co když se to stane mně?

Stav bezduše ...
není stav beztíže.

Naopak.
Tělo ztěžkne.
Připraveno
ke klanění.
Pusa připravena
k líbání rukou.

Můj pomník
v životní velikosti
stojí na náměstí,
objímám na něm děti.

Zajímavé.

To jsem v reálu
nikdy nedělal.

Kde je
moje duše teď?
Snad přešla
do té hromady
kamení.

Ona je
v tom pomníku
a teď zrovna
na ni prší.

Nebylo jí lépe
u mě? Ve mně?

...

Včera můj pomník
přemístili do skladu.

––––––––––––––––––––––––––––––––––-

2. díl triptychu „POM-NÍK“

Fotografie v tomto článku je ilustrativní a byla vytvořena pomocí umělé inteligence AI (chatgpt.com).

Autor: Zdeněk Pokorný | sobota 2.5.2026 10:00 | karma článku: 0 | přečteno: 16x

Přemýšlím o světě, jaký by mohl být, kdybychom měli více odvahy nemlčet a netolerovali zlo. Vyhledávám chvíle v přírodě, kdy si mohu nejlépe srovnat myšlenky. Píšu o různých tématech ve snaze něco nového najít a objevit.

