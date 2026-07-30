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Běh únorového vítězství

Vojna v minulém režimu neskýtala moc možností k zábavě. Museli jsme si je proto vytvořit sami a naplno projevit svou kreativitu.

Důležitým milníkem minulého režimu byl převrat v únoru 1948, který měl krátký název Vítězný únor. Přesně se jednalo o datum 25. 2. 1948, kdy se vrátil tehdejší komunistický premiér Klement Gottwald z Pražského hradu, kdy donutil prezidenta Edvarda Beneše přijmout demisi ministrů, to znamenalo pád vlády a obrat Československa od prozápadního směřování do chřtánu Kremlu ...

Moje vojenská služba v osmdesátých letech se pomalu blížila ke svému závěru. Bylo třeba nějak narušit všudypřítomný stereotyp a to se podařilo, když mi gumy1) povolili zorganizovat Běh únorového vítězství.

Propagaci obstaraly ručně vyráběné letáky, které jsme vylepovali všude, kde to šlo.

Ilustrativní foto vytvořené pomocí umělé inteligence (AI – ChatGPT)

Dále jsme po večerech vytvářeli reklamní pásy, které jsme běžcům přišpendlovali na modré teplákové soupravy.

Nadešel dlouho očekávaný den, sobota to tuším byla. Od rána jsme očekávali přihlášené běžce. Myslím, že jich bylo kolem deseti. My, jako organizátoři jsme naplánovali trasu běhu, namalovali mapu a vytvořili diplomy pro první tři místa a připravili ceny. Opravená tranzistorová rádia s rozsahem VKV, na které šlo dobře chytit pouze jednu rakouskou stanici, a to Osterreich III, která vysílala nepřetržitý proud západní populární hudby.

Přes noc nasněžilo, bylo krásné mrazivé ráno, na strážnici autoparku se scházeli první borci. Běh byl schválený, trasa stanovená, vše se zdálo, že bude oslavou slavného dne, kdy dělnická třída v Československu zvítězila na celé čáře.

Zahrál jsem si na komentátora sportovních utkání Karola Poláka: „a už první borci vyběhli na trať, prvým běžcom je Josef Kokot, ej, keby bolo více takých kokotou!“ Vše se zdálo být zalité sluncem ... Kolosální průser na nás teprve čekal. Po hodině běhu se v cíli žádný běžec neobjevil. Byli jsme tam až do čtyř odpoledne, kdy se setmělo. Žádný běžec nedoběhl. Všech jedenáct běžců přivezla večer do kasáren záchytka totálně namol. A tehdy jsme si uvědomili, že trasa vedla kolem tří hospůdek, ke kterým naši borci okamžitě zamířili a nějaký Běh únorovým vítězstvím je vůbec nezajímal ...

To byla moje poslední aktivita v rámci vojenské služby. Pak už jsem si neškrtnul ...

Ilustrativní foto vytvořené pomocí umělé inteligence (AI – ChatGPT)

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Pozn.:

1) gumy ... důstojníci, kteří vedli náš pluk

Autor: Zdeněk Pokorný | čtvrtek 30.7.2026 10:09 | karma článku: 5,87 | přečteno: 77x

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Zdeněk Pokorný

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