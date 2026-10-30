Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Bajka o orlovi, který se nestal slepicí

Zdeněk Pokorný
Poslechněte si příběh o orlovi. Chybělo málo, a zemřel by jako slepice. A jaké z toho plyne poučení.

Nikdo neví, jak se dostalo orlí mládě na dvůr plný slepic. Co však bylo jasné, je, že bylo zraněné, nemohlo létat a pravé křídlo tahalo za sebou po zemi. Pro krále nebe je nemožné přežít, pokud se nevznese do vzduchu. A to tomuhle mláděti nešlo a nešlo. Při nejbližším ohledání a počítání slepic hospodář zjistil nový přírůstek ve stádě, který navíc vyžadoval ošetření. Znehybnění mláděte přineslo po delší době své plody a jeho křídlo, vlastně obě křídla, byla zase v pořádku. Během dlouhé doby uzdravování však orel zapomněl, že je orlem. Zobal zrní, živil se žížalami. Jeho zobák byl uzpůsoben svým tvarem k něčemu jinému, ale jemu to nevadilo. A tak tam na hnoji spokojeně žil.

Ilustrativní foto vytvořené umělou inteligencí AI (Gemini)

Až do chvíle, než se na dvůr z nebe snesl střemhlav dravec, který měl chuť na jednu slepici. Byl to dospělý orel, který nebyl úspěšný. Vyhlédnutou slepici sice minul, ale... Zatímco se slepice různě poschovávaly a utekly, na dvoře zůstal mladý orel, který se neběžel ukrýt a vyčkával, co se bude dít.

„Co tu děláš?“ ozval se dospělý divoký orel, rozčilený tím, že minul cíl.

„No. Žiju tady,“ tonul v rozpacích mladý orel, který za tu dobu značně zvětšil svoje rozměry.

„Cože?“ divil se cizinec.

„No žiju tady, jsem tady doma,“ děl orel, který se až doteď choval jako slepice.

„Ale ty tady nejsi doma,“ začínal být dospělý orel naštvaný.

„Jak to?“ pokoušel se zakvokat mladý orel.

„Dyť se na sebe podívej. A na mě. Ty jsi orel, nejsi slepice. Patříš do vzduchu, ne na zem,“ vypravil ze sebe dospělý orel zatím svoji nejdelší řeč v životě. A dodal: „Pojď, letíme spolu.“

„Ale já to neumím. Nedokážu to,“ zasyčel mladý orel.

„Stačí zamávat křídly,“ vybízel ho jeho druh.

Ještě chvíli přemlouvání to dalo, ale po chvíli ho přiměl, aby vyzkoušel sílu svých křídel a konečně vzletěl. Z výšky se podíval dolů, kde se mezitím slepičky vrátily ke svému zobání.

Jsi-li orel, nepatříš na hnůj.

Autor: Zdeněk Pokorný | pátek 30.10.2026 16:59 | karma článku: 0 | přečteno: 27x
Vstoupit do diskuse (3 příspěvků)

Další články autora

Zdeněk Pokorný

Blaničtí rytíři #3

Chodby v podzemí tu byly odedávna. Nikdo si jich moc nevšímal. Teď skýtalo podzemí ochranu, dokud se situace nezlepší. Byli díky tomu zachráněni. Všichni, kteří o to stáli.

30.10.2026 v 10:11 | Karma: 3,04 | Přečteno: 53x | Diskuse | Poezie a próza

Zdeněk Pokorný

Blaničtí rytíři #2

Málokdo ví, že Blaničtí rytíři již několikrát vyšli ven. Za celou dobu své existence však nejčastěji ve 20. století. Nedochovaly se o tom ovšem žádné písemné záznamy.

29.10.2026 v 17:38 | Karma: 3,55 | Přečteno: 57x | Diskuse | Poezie a próza

Zdeněk Pokorný

Blaničtí rytíři #1

Na téma téhle partičky, která údajně dlí v útrobách blanického kopce nedaleko Vlašimi, toho bylo napsáno a řečeno mnoho. Není to ale všechno ...

29.10.2026 v 11:14 | Karma: 3,53 | Přečteno: 80x | Diskuse | Poezie a próza

Zdeněk Pokorný

Nevim esi se na protějšim břehu trefim ...

Tak začíná můj návrat na 17. etapu Stezky Českem, když se v ranní mlze hodlám přeplavit z Frymburku do Frýdnavy. Těmito slovy hodnotí kapitán svoje šance za husté ranní mlhy.

25.10.2026 v 14:40 | Karma: 4,80 | Přečteno: 82x | Diskuse | Cestování

Zdeněk Pokorný

AI zklidňuje vášně pohledem do historie

Autorem příspěvku nejsem já. Je to AI, umělá inteligence (ChatGPT). Tématem příspěvku je „vliv nespokojenosti“ ve společnosti z pohledu historie.

20.10.2026 v 12:58 | Karma: 0 | Přečteno: 29x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Demence se plíží nenápadně. Tyto změny v chování by rodina neměla přehlédnout

V případě obtíží je nutné vše pobrat se svým praktickým lékařem.
27. října 2026

Zapomenuté klíče nebo jméno souseda ještě nemusí znamenat nic vážného. Co když ale člověk netrefí...

OBRAZEM: Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem

Budoucí vzhled okolí Nádraží Krč i nové stanice metra D u Jižní spojky
27. října 2026

Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí Praha-Krč se...

Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu

Při osmdesátikilometrové rychlosti většinou metro nezastaví dříve než za 200...
28. října 2026  11:55

Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně,...

Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou

Stanice City Hall z roku 1904 s klenbami a mosaznými lustry je pro veřejnost...
29. října 2026  6:06,  aktualizováno  7:39

Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní...

V Praze napočítali až 72 typů odpadkových košů. Některé pamatují ještě Husáka

Velká galerie pražských odpadkových košů. Na Andělu. V protisvětle, které...
25. října 2026

Pražské ulice kdysi lemovaly plechové koše na otočném čepu, drátěné síťovky i těžké betonové...

Lidé v Karlových Varech a Chebu podpoří protesty za veřejnoprávní média

ilustrační snímek
30. října 2026  18:15,  aktualizováno  18:15

V Karlovarském kraji lidé v úterý 3. listopadu podpoří protesty proti změně financování...

Starostkou Dobříše se stala lídryně STAN a krajská radní Romba

ilustrační snímek
30. října 2026  18:07,  aktualizováno  18:07

Starostkou Dobříše na Příbramsku se stala volební jednička STAN a středočeská radní pro životní...

Krajský soud už rozhodl o některých stížnostech na volby v Karlovarském kraji

ilustrační snímek
30. října 2026  17:52,  aktualizováno  17:52

Krajský soud v Plzni už rozhodl o některých stížnostech na průběh a výsledky komunálních voleb v...

Herečka Eva Leinweberová: Buď jste v jednom kole, nebo vám žádné nabídky nepřicházejí

Eva Leinweberová
30. října 2026  19:30,  aktualizováno  20:01

Diváci ji znají z Comebacku, Účastníků zájezdu či Vratných lahví. Herečka Eva Leinweberová ale...

Zdeněk Pokorný

  • Počet článků 95
  • Celková karma 6,11
  • Průměrná čtenost 115x
Mám radost, když se mi podaří něco hezkého vytvořit. Je to stejný pocit štěstí, jako když sledujete zakuklenou larvu, ze které vylétá motýl. Morfeus.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.