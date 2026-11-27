Allegro ma non troppo
Náš příběh se začal psát už mnohem dříve. A to ve škole na odpoledním vyučování. Dětí bylo tolik, že se do školy nevešly a chodilo se na dvakrát. Jedna várka dopoledne a druhá odpoledne. O přestávce ho skupina kluků z vyšší třídy na záchodcích povalila do žlábku a močili na něj, protože to nechtěl říct. Musel si vyprat oblečení v umyvadle a domů chodil mokrý. Snažil se na to nemyslet. Šikanu tenkrát nikdo neřešil a doma o tom nemluvil. Styděl se za sebe. On, který byl bitý, se ještě navíc za sebe styděl.
Miloval nedělní představení pro děti v kině. Dnes se na něj obzvláště těšil. Kino na hornickém sídlišti bylo dřevěné a v dlouhé chodbě za mizerného osvětlení se všechny děti tísnily, aby se na ně dostaly lístky. Dneska dávali Potkali se u Kolína, což měl obzvlášť rád, protože se mu líbilo množství různých efektů. Fronta se přelévala ze strany na stranu jako živý organismus, ale pomalu se přibližoval k pokladně, což bylo jediné lépe osvětlené místo.
Byli tam. Zase oni.
Snažil se být neviditelný, ale jejich kápo ho rozpoznal i v tom návalu.
„Hele ho! Řekni to!“ Udělalo se mu mdlo. Mlčel a nevšímal si ho. Přestože byl kápo starší, nebyl zas o moc větší.
„No tak, řekni už konečně, že PánBůh je vůl! Jinak tě tam nepustíme!,“ a vyzývavě se k němu přibližoval následován svými nohsledy.
Mlčel, vědom si té přesily. A pak už mu nervy povolily. Vrhl se na něj a bylo mu všechno jedno. Stačil mu dát jednu ránu pěstí pod oko a to bylo taky to poslední, co se mu povedlo. Teď už rány jenom dostával a to ze všech stran.
...
Film už dávno běžel, tři koruny na lístek měl stále v kapse. Doklopýtal domů v potrhaném oblečení, obličej zkrvavený. Maminka spráskla u plotny ruce a začaly jí téct slzy, tatínek přestal ladit Svobodnou Evropu. Popadl ho za ruku a táhl ho za sebou na služebnu Sboru národní bezpečnosti.
Soudruzi příslušníci se na otce mračili. Žádal vyšetření tohoto napadení a poukazoval na svobodu vyznání zakotvenou v ústavě. Policista s ním všechno sepsal a chlapec si všiml, že na malý papírek napsal drobným písmem jeho táta je mukl, aby si to ten druhý přečetl. A pak se nedělo nic. Pro mladého bojovníka to ale bylo všechno. Otec s ním šel do jámy lvové a vůbec se nebál. Postavil se za něho.
Napadání ve škole skončilo. Kápo měl barevné oko.
Kdykoliv šel do kina, díval se na podlahu, jestli ji dobře umyli.
Umyli.
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Pozn.: mukl ... muž určený k likvidaci (označení pro politické vězně používané v socialistickém Československu v padesátých letech 20. století).
Zdeněk Pokorný
Allegro furioso
„Vezmi si na hlavu čepici. Mrzne tam!“ On ale netoužil slyšet matčin starostlivý pokyn. Rychlé zaklapnutí dveří a překotný dusot nohou po schodech byly jeho odpovědí. Snídani dojídal v chůzi.
Zdeněk Pokorný
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Zdeněk Pokorný
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Zdeněk Pokorný
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Zdeněk Pokorný
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