Allegro furioso
U večeře pak panovalo mírné napětí. To se však rozplývalo s každým soustem, které mizelo v jeho ústech, když, téměř nežvýkáno, směřovalo rovnou do žaludku. Tam vytvářelo onen blahodárný klid, pro nějž se hodí známé označení: „Kdo se dobře nají, nemá chuť se hádat.“ Rozhodl se, že svůj plán na víkend sdělí rodičům (hlavně matce) později. (Ale proboha, kdy později? Vždyť už je čtvrtek!)
„Mami ...“, začal nesměle. „No?“
„Jedu v pátek s klukama na Sázavu.“
„Vždyť jedeme Kájovi na barák!“ (Jako vždycky, jako každý víkend).
„Slíbil jsem to klukům.“
„Co jsi slíbil? Komu? Kája potřebuje, abys mu pomohl.“ To už si matka posunula brýle z očí na špičku nosu a zadívala se pozorně na mladšího z bratrů, který se zjevně odmítal zapojit do pravidelné víkendové pracovní brigády trvající již pátý rok. Mladší bratr představoval levnou, ale potřebnou pracovní sílu na stavbě svépomocí rodinného domu. „Kája má rodinu, a ty nemáš ani známost.“
Začínala být rozrušená. Odložila štupování děravých ponožek a vzala si do rukou výtisk novin, aby se uklidnila. Oči jí zaparkovaly (jako vždy) na zprávičkách z Černé kroniky. Přiblížila noviny a četla mu o přepadeních, krádežích, bouračkách, smrtelných pádech a úrazech ... ve snaze docílit, aby svůj plán odvolal a zapojil se do pravidelné brigády na stavbě staršího bratra.
„Jak bych asi mohl mít známost,“ pomyslel si hořce, „když víkend co víkend makám u Karla na stavbě.“ Nahlas ale neřekl nic, vzal si sklenici s vodou a odešel do svého pokoje. Po Karlovi tam nezbylo vůbec nic. Pokoj navíc vymaloval hráškově zelenou barvou, kterou Karel neměl rád. Byla dobrá na oči. Prý.
Zamyslel se. Tentokrát neustoupí. Pojede pryč. S tímto předsevzetím usínal a pod bradu si urputně hrnul prošívanou deku. Další den už byl pátek. Po příjezdu ze školy popadl předem přichystaný batoh a nakoukl do kuchyně, aby se rozloučil.
Matka na to čekala a vklouzla do chodbičky mezi něj a vchodové dveře do bytu. Začala plakat a lomit rukama, doprošovat se. Byl na tyto mateřské a ženské zbraně připravený a neměl to rád. Do očí se mu draly slzy a on nevěděl, jestli je to z lítosti nebo zlosti. Musel odtud pryč.
Ležela ve dveřích. Musel překročit její tělo a vymanit se ze sevření její upracované ruky. Bylo mu hrozně. Připadal si jako padouch. Muselo uplynout několik dalších let, nežli mu došlo, že on byl ten využívaný a mnoho dalších let, nežli se přestal obviňovat.
Zdeněk Pokorný
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