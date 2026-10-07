430 let provozu - kdo to má?
V této oblasti bylo ještě před jejím založením nespravedlivě umučeno na 250 lidí v tzv. čarodějnických procesech. Ještě před tím však proběhla třicetiletá válka, která se s devastující silou prohnala Evropou. Tento lynč by nebyl možný, kdyby zde míra nevzdělanosti, zaostalosti a úpadku nenarazila na své pověstné dno. To byla ona živná půda, v níž se všechno, prakticky beztrestně, pod autoritou nejvyšší, odehrálo. Na závěr této smutné éry přichází založení výrobny papíru, na který je možné tisknout, psát a kreslit. Tedy posílit ducha vzdělanosti, oproti tmářství a pověrám všeho druhu. Jediné správné a inteligentní řešení onoho duchovního marasmu té doby.
Papírna je zapsána jako národní kulturní památka a jak nám sdělila průvodkyně v muzeu, usiluje o zápis do památek UNESCO.
V recepci je možné zakoupit celou řadu různých druhů papíru, obálek, kalendářů a grafiky. Kromě již zmíněného Ivana Fíly si zde můžete objednat jako nevšední dárky giclée tisky Jana Saudka a Vladimíra Burtona. Přímo na místě, v prodejně vstupenek, je ke koupi velké množství grafických prací i reprinty historických map. Největší dostupné formáty jsou A2 (594 x 420 mm) a Imperiál (760 x 560 mm), velikost tisku je vždy o něco menší.
Jediná ruční papírna svého druhu dodává ruční papír na Pražský hrad, evropským univerzitám, České národní bance v Praze, starobylým institucím, umělcům, fotografům ... prostě milovníkům všeho originálního, starobylého, pracného.
Pojedete-li okolo, udělejte si zastávku. Potěšíte se, odpočinete si, najíte se.
(Všechny fotografie jsou z archivu autora článku).
Zdeněk Pokorný
Macháček !
Skvělá hra se dvěma kostkami, hodící se přímo na Silvestra, je Macháček. Nikdy jsem nevěřil, že stačí pouhé dvě kostky pro tak skvělou zábavu.
Zdeněk Pokorný
Co říci závěrem?
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Zdeněk Pokorný
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Zdeněk Pokorný
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Mánesova, Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I-Město, okres Přerov
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