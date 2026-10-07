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430 let provozu - kdo to má?

Zdeněk Pokorný
Když Jan ze Žerotína založil 1591-6 ve Velkých Losinách tuto papírnu, určitě netušil, že bude tak dlouho v provozu. Dnes je to s 11 zaměstnanci unikátní výrobna ručního papíru v ČR i v Evropě. Funguje neuvěřitelných 430 let.

V této oblasti bylo ještě před jejím založením nespravedlivě umučeno na 250 lidí v tzv. čarodějnických procesech. Ještě před tím však proběhla třicetiletá válka, která se s devastující silou prohnala Evropou. Tento lynč by nebyl možný, kdyby zde míra nevzdělanosti, zaostalosti a úpadku nenarazila na své pověstné dno. To byla ona živná půda, v níž se všechno, prakticky beztrestně, pod autoritou nejvyšší, odehrálo. Na závěr této smutné éry přichází založení výrobny papíru, na který je možné tisknout, psát a kreslit. Tedy posílit ducha vzdělanosti, oproti tmářství a pověrám všeho druhu. Jediné správné a inteligentní řešení onoho duchovního marasmu té doby.

Papírna je zapsána jako národní kulturní památka a jak nám sdělila průvodkyně v muzeu, usiluje o zápis do památek UNESCO.

V recepci je možné zakoupit celou řadu různých druhů papíru, obálek, kalendářů a grafiky. Kromě již zmíněného Ivana Fíly si zde můžete objednat jako nevšední dárky giclée tisky Jana Saudka a Vladimíra Burtona. Přímo na místě, v prodejně vstupenek, je ke koupi velké množství grafických prací i reprinty historických map. Největší dostupné formáty jsou A2 (594 x 420 mm) a Imperiál (760 x 560 mm), velikost tisku je vždy o něco menší.

Jediná ruční papírna svého druhu dodává ruční papír na Pražský hrad, evropským univerzitám, České národní bance v Praze, starobylým institucím, umělcům, fotografům ... prostě milovníkům všeho originálního, starobylého, pracného.

Pojedete-li okolo, udělejte si zastávku. Potěšíte se, odpočinete si, najíte se.

(Všechny fotografie jsou z archivu autora článku).

10 fotografií
Autor: Zdeněk Pokorný | středa 7.10.2026 10:12 | karma článku: 0 | přečteno: 18x
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