Ukrajina prohrála a s ní EU

Bohužel zlo v podobě Trumpa a Putina vyhrálo ......Má duše pláče a s ní i já ,protože krásný svět míru a přátelství končí a s ní romantické představy kluka co četl Foglarovky ....ale zpět k Ukrajině

Budapešťské memorandum rok 1994

Rusko , Spojené státy a Spojené království . Čína a Francie poskytly v samostatných dokumentech poněkud slabší individuální ujištění že Ukrajina bude celistvá (včetně Krymu)

A to je vše :-) ,každému je jasné ,že je konec Ukrajiny . Kdo další může poskytnout záruku že se to nestane příště ?

Rusko a USA nebo hrdý Albion ,rozhádaná Francie (jak typické pro ně) či Cína .....garant co jednou nedodržel co měl ...jak to říci ,to je jak chlap co mlátí ženskou ,pak se omluví a za pár hodin dostane zas nakládačku ...přítel kterému dáš vlastní zbran a on se otočí zády.

Takže jen EU zůstala a ta neudělá nic ,protože Slováci a Madaři nejsou na jedné lodi (nemyslím lid ,ale politické vůdce).

Rád se budu mýlit a pokud někdo ví více než já a ví jak zachránit Ukrajinu a s ní i demokratické hodnoty ,hodte příspěvek do diskuze a já se jdu podívat do knihovny na rychlé šípy ,kdy slovo dělalo muže a čest byla více než mamon peněz.

