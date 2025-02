Spojenec nebo pitomec ...

Ukrajiny krvácí ......krvácí vojáci ,ženy ,děti ....umírají chudý jako bohatí ,černý ,bílý ,křestan i žid ....USA garantovalo Ukrajině hranice ...USA od začátku války apelovalo na EU at dává víc peněz a zbraní ..a ted ? co Natálka

pojd vkroč do mého světa

kde černo bílé může i zdát

kdy za větou nemusí tečka

jak se ti mylně lpí mělo dát

což jinak pochopiti kolotoč

statní schodek v miliardách

to vrtá v hlavě té červotoč

na děcka sbírka ve víčkách

jen pokrytec schovajíc tvář

otočíce míříce nejlépe jinam

nikdo z nás nemá svatozář

kdy pokládají děti k urnám

nikdo z těch co mají moci

možnost a také prostředky

i světlo v očích mění noci

nikomu není líto natálky

miliarda sem druhá kus dál

co naplat umře mladá holka

z hloupého stanul brzo král

nezajímíc co on za člověka

po natálce přišel františek

netrvalo příliš naše čekání

bohužel je politik dobytek

konci dojdem též poznání

A víte proč nikomu nebylo líto natálky ? .....protože byla ukrajinka , Váš

Donald ......John.......Trump ......léta páně 21.02.2025 vlastní rukou .