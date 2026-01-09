Nezapomene 3
nejspíš chtěl toho povídat hodně
však výsledkem ticho tu zůstalo
zapomněl každého rubu má líce
nebo už dále tělu i duši nechtělo
.
vždyt není to dlouho co on počat
dnes již ratolesti dávno samotný
tady blázen nechtěl by tu zůstat
v mysli opakujíc se život prožitý
.
vidíš ty kroky co dovedli semhle
více jich nepřidáš sám tohle víš
kde stala chyba ty jednal dobře
v očích boží jí ted ospravedlníš
.
světlo od slunce soumrak změní
stačilo málo vteřinka ovlivní vše
necítí nohy po těle divné chvění
z uší vytéká ti cenné horké krve
.
vteřinka hodinou minuta věkem
ty dále bezmocně samotný ležíš
už to jedno kdo dal ti rozkazem
ve sračkách a v krvi své rochníš
.
za blaho všeho lidu za vůdce tvé
tohle má hřát kde tedy bere zimy
metály rozdávají zadky schované
když světlo v tunelu mění do tmy
.
byl jenom číslo přicházíc už další
pozdě pochopil neznamenáš nic
když bomba zhasla plamen svíce
jim stále připadá málo chtějí víc
.
rozděl a panuj nebývá častý rým
tak vypadá mír to ruská okupace
mrtvého otce nahradil mrtvý syn
lidské plémě chováno jako ovce
.
to tam kde přiletěla kulka ruská
kdy vystřelena gerojem ruským
poté od krve vlajka ukrajinská
v čr rus stane slovem sprostým
Zdeněk Pokorný
Do třetice
uff.....byla to fuška , najít blog a něco přidat do deníčku.....na první dobrou to nešlo....ne každý má potřebu obden něco hlásat do světa a pak je překvapen ....
Zdeněk Pokorný
Ukrajina prohrála a s ní EU
Bohužel zlo v podobě Trumpa a Putina vyhrálo ......Má duše pláče a s ní i já ,protože krásný svět míru a přátelství končí a s ní romantické představy kluka co četl Foglarovky ....ale zpět k Ukrajině
Zdeněk Pokorný
Spojenec nebo pitomec ...
Ukrajiny krvácí ......krvácí vojáci ,ženy ,děti ....umírají chudý jako bohatí ,černý ,bílý ,křestan i žid ....USA garantovalo Ukrajině hranice ...USA od začátku války apelovalo na EU at dává víc peněz a zbraní ..a ted ? co Natálka
Zdeněk Pokorný
Mořeplavec
Jako plavec co bojuje s odlivem a nechce si připustit ,že je konec....tak stejně tak bojuji s osudem ,že najdu jednou dokonalou ženu...
Zdeněk Pokorný
Já jsem velký úředníček , rád ukážu ti prostředníček 2
technická ...cca v roce 1880 rakousko-uhersko mělo 20 000 úředníků (nepočítaje v tom armádu) ...cca v roce 2015 má čr 1 600 000 (počítaje armádu) ....kolik jich je dnes 2024 ? to už se nikdo přesně nedoví ....díky novým zákonům
