Nezapomene 3

Na Ukrajině bylo zraněno nebo zabito více jak milion mužů ,žen i dětí .....zastavme krveprolití dokud je čas.....Jen to ,že Trump EU (zatím) potřebuje ,tak pomáhá Ukrajině ,ale to se může změnit a pak jim už nic nepomůže...

nejspíš chtěl toho povídat hodně

však výsledkem ticho tu zůstalo

zapomněl každého rubu má líce

nebo už dále tělu i duši nechtělo

.

vždyt není to dlouho co on počat

dnes již ratolesti dávno samotný

tady blázen nechtěl by tu zůstat

v mysli opakujíc se život prožitý

.

vidíš ty kroky co dovedli semhle

více jich nepřidáš sám tohle víš

kde stala chyba ty jednal dobře

v očích boží jí ted ospravedlníš

.

světlo od slunce soumrak změní

stačilo málo vteřinka ovlivní vše

necítí nohy po těle divné chvění

z uší vytéká ti cenné horké krve

.

vteřinka hodinou minuta věkem

ty dále bezmocně samotný ležíš

už to jedno kdo dal ti rozkazem

ve sračkách a v krvi své rochníš

.

za blaho všeho lidu za vůdce tvé

tohle má hřát kde tedy bere zimy

metály rozdávají zadky schované

když světlo v tunelu mění do tmy

.

byl jenom číslo přicházíc už další

pozdě pochopil neznamenáš nic

když bomba zhasla plamen svíce

jim stále připadá málo chtějí víc

.

rozděl a panuj nebývá častý rým

tak vypadá mír to ruská okupace

mrtvého otce nahradil mrtvý syn

lidské plémě chováno jako ovce

.

to tam kde přiletěla kulka ruská

kdy vystřelena gerojem ruským

poté od krve vlajka ukrajinská

v čr rus stane slovem sprostým

Autor: Zdeněk Pokorný | pátek 9.1.2026 22:04 | karma článku: 0 | přečteno: 46x

Další články autora

Zdeněk Pokorný

Do třetice

uff.....byla to fuška , najít blog a něco přidat do deníčku.....na první dobrou to nešlo....ne každý má potřebu obden něco hlásat do světa a pak je překvapen ....

26.7.2025 v 7:01 | Karma: 3,09 | Přečteno: 87x | Diskuse | Poezie a próza

Zdeněk Pokorný

Ukrajina prohrála a s ní EU

Bohužel zlo v podobě Trumpa a Putina vyhrálo ......Má duše pláče a s ní i já ,protože krásný svět míru a přátelství končí a s ní romantické představy kluka co četl Foglarovky ....ale zpět k Ukrajině

23.2.2025 v 8:20 | Karma: 18,56 | Přečteno: 735x | Diskuse | Politika

Zdeněk Pokorný

Spojenec nebo pitomec ...

Ukrajiny krvácí ......krvácí vojáci ,ženy ,děti ....umírají chudý jako bohatí ,černý ,bílý ,křestan i žid ....USA garantovalo Ukrajině hranice ...USA od začátku války apelovalo na EU at dává víc peněz a zbraní ..a ted ? co Natálka

21.2.2025 v 19:05 | Karma: 11,92 | Přečteno: 768x | Diskuse | Politika

Zdeněk Pokorný

Mořeplavec

Jako plavec co bojuje s odlivem a nechce si připustit ,že je konec....tak stejně tak bojuji s osudem ,že najdu jednou dokonalou ženu...

7.11.2024 v 19:03 | Karma: 3,68 | Přečteno: 96x | Diskuse | Poezie a próza

Zdeněk Pokorný

Já jsem velký úředníček , rád ukážu ti prostředníček 2

technická ...cca v roce 1880 rakousko-uhersko mělo 20 000 úředníků (nepočítaje v tom armádu) ...cca v roce 2015 má čr 1 600 000 (počítaje armádu) ....kolik jich je dnes 2024 ? to už se nikdo přesně nedoví ....díky novým zákonům

16.9.2024 v 19:46 | Karma: 17,99 | Přečteno: 427x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?
vydáno 7. ledna 2026

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...
4. ledna 2026,  aktualizováno  5. 1. 10:12

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.
8. ledna 2026  15:50

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...
9. ledna 2026  10:49

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda...

Biatlon v Oberhofu 2026: První závod nabídl uctění památky, z Čechů si nejlépe vedla Davidová

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.
8. ledna 2026  17:46

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu....

Nova: Harrachov získal pozemky skokanského areálu, rekonstrukce bude pokračovat

ilustrační snímek
9. ledna 2026  21:11,  aktualizováno  21:11

Město Harrachov získalo od Národní sportovní agentury (NSA) do nájmu všechny potřebné pozemky v...

V Kině Luna v Ostravě lze vidět desítky československých filmových plakátů

V KinÄ› Luna v OstravÄ› lze vidÄ›t desĂ­tky ÄŤeskoslovenskĂ˝ch filmovĂ˝ch plakĂˇtĹŻ
9. ledna 2026  20:01,  aktualizováno  20:01

V prostorách Kina Luna v Ostravě-Zábřehu mohou ode dneška lidé vidět kolekci československých...

Brněnské ANO má po vyloučení rebelů nového šéfa, experta na léčebné konopí

Brněnskou organizaci hnutí ANO nově povede poslanec a expert na léčebné konopí...
9. ledna 2026  21:32

O něco víc než měsíc zůstala brněnská organizace hnutí ANO bez šéfa. Po prosincovém vyloučení...

Na nájezdu na D5 za Plzní narazilo auto do svodidel, dvě spolujezdkyně zraněné

ilustrační snímek
9. ledna 2026  18:53,  aktualizováno  18:53

Nehoda na přivaděči za Plzní uzavřela dnes odpoledne před 16:30 nájezd na dálnici D5 na 67....

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Zdeněk Pokorný

  • Počet článků 153
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 411x
.........nezapomen jedno ,tvoje pravda začíná a končí ,tam kde cenzorova.......

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.