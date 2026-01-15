Leť motýlku
leť motýlku vzleť ke slunci
stačí jenom zamávati křídly
odnáší sebou všechny hříchy
já tuhle holku milovat chci
.
leť motýlku neboj tíže země
tahle bolest odletí s tebou
její úsměv vždy zde ve mně
vidět jí nenaplněnou touhou
.
leť motýlku toho svitu končí
to před tebou cesta klikatá
světlo střídáno temnou nocí
trápí mě ta Lucka xxxxxková
.
leť motýlku nabrat té výšky
najdi Ronov horu mezi kopci
bolest a láska divné sestry
chybíš jak ty večerní sliby
.
leť motýlku mého přátelství
vzpomínám po čem voní vlasy
vzpomínky co foto blednoucí
čím to pročpak děje tak asi
.
leť motýlku pozor si dávaje
na polštář polož teď vzkazu
bublinka ta pavučina lapaje
nedovolí na tváře mojí pusu
.
leť motýlku nese mojí lásky
hledej srdce co smutné jest
máš odpovědi na její otázky
nehledej zádrhele není lest
.
leť motýlku nakloň misky vah
tu rozum se srdcem soupeří
zašeptej do ouška jak jí rád
možná jednou toto pochopí
Zdeněk Pokorný
Nezapomene 3
Na Ukrajině bylo zraněno nebo zabito více jak milion mužů ,žen i dětí .....zastavme krveprolití dokud je čas.....Jen to ,že Trump EU (zatím) potřebuje ,tak pomáhá Ukrajině ,ale to se může změnit a pak jim už nic nepomůže...
Zdeněk Pokorný
Do třetice
uff.....byla to fuška , najít blog a něco přidat do deníčku.....na první dobrou to nešlo....ne každý má potřebu obden něco hlásat do světa a pak je překvapen ....
Zdeněk Pokorný
Ukrajina prohrála a s ní EU
Bohužel zlo v podobě Trumpa a Putina vyhrálo ......Má duše pláče a s ní i já ,protože krásný svět míru a přátelství končí a s ní romantické představy kluka co četl Foglarovky ....ale zpět k Ukrajině
Zdeněk Pokorný
Spojenec nebo pitomec ...
Ukrajiny krvácí ......krvácí vojáci ,ženy ,děti ....umírají chudý jako bohatí ,černý ,bílý ,křestan i žid ....USA garantovalo Ukrajině hranice ...USA od začátku války apelovalo na EU at dává víc peněz a zbraní ..a ted ? co Natálka
Zdeněk Pokorný
Mořeplavec
Jako plavec co bojuje s odlivem a nechce si připustit ,že je konec....tak stejně tak bojuji s osudem ,že najdu jednou dokonalou ženu...
|Další články autora
Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu
Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile...
Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu
Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...
Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku
Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se...
Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny
Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...
Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda...
Nehoda ochromila semafory na klíčové křižovatce ve Zlíně
Dopravu ve Zlíně ráno komplikoval výpadek semaforů na klíčové křižovatce, která bývá každý den...
Silnice v Olomouckém kraji mohou namrzat, s opatrností jsou sjízdné
Se zvýšenou opatrností jsou dnes ráno sjízdné silnice v Olomouckém kraji, na kterých se kvůli...
Policie hledá svědky středeční tragické nehody na Pelhřimovsku
Policisté hledají svědky středeční nehody ve Vystrkově na Pelhřimovsku. Po střetu s osobním autem...
Na Chrudimsku se ztratil retardovaný muž, mentálně je na úrovni osmiletého dítěte
Po mentálně retardovaném šestatřicetiletém muži pátrají policisté. V úterý kolem osmé hodiny večer...
Prodej polyfunkčního domu MODĚVA
Poděbradovo nám., Prostějov
70 000 000 Kč
- Počet článků 154
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 408x