Leť motýlku

V České republice je vědecky popsáno přibližně 3 500 druhů motýlů...................................

leť motýlku vzleť ke slunci

stačí jenom zamávati křídly

odnáší sebou všechny hříchy

já tuhle holku milovat chci

.

leť motýlku neboj tíže země

tahle bolest odletí s tebou

její úsměv vždy zde ve mně

vidět jí nenaplněnou touhou

.

leť motýlku toho svitu končí

to před tebou cesta klikatá

světlo střídáno temnou nocí

trápí mě ta Lucka xxxxxková

.

leť motýlku nabrat té výšky

najdi Ronov horu mezi kopci

bolest a láska divné sestry

chybíš jak ty večerní sliby

.

leť motýlku mého přátelství

vzpomínám po čem voní vlasy

vzpomínky co foto blednoucí

čím to pročpak děje tak asi

.

leť motýlku pozor si dávaje

na polštář polož teď vzkazu

bublinka ta pavučina lapaje

nedovolí na tváře mojí pusu

.

leť motýlku nese mojí lásky

hledej srdce co smutné jest

máš odpovědi na její otázky

nehledej zádrhele není lest

.

leť motýlku nakloň misky vah

tu rozum se srdcem soupeří

zašeptej do ouška jak jí rád

možná jednou toto pochopí

Autor: Zdeněk Pokorný | čtvrtek 15.1.2026 8:38 | karma článku: 0 | přečteno: 17x

Další články autora

Zdeněk Pokorný

Nezapomene 3

Na Ukrajině bylo zraněno nebo zabito více jak milion mužů ,žen i dětí .....zastavme krveprolití dokud je čas.....Jen to ,že Trump EU (zatím) potřebuje ,tak pomáhá Ukrajině ,ale to se může změnit a pak jim už nic nepomůže...

9.1.2026 v 22:04 | Karma: 4,38 | Přečteno: 159x | Diskuse | Poezie a próza

Zdeněk Pokorný

Do třetice

uff.....byla to fuška , najít blog a něco přidat do deníčku.....na první dobrou to nešlo....ne každý má potřebu obden něco hlásat do světa a pak je překvapen ....

26.7.2025 v 7:01 | Karma: 3,09 | Přečteno: 87x | Diskuse | Poezie a próza

Zdeněk Pokorný

Ukrajina prohrála a s ní EU

Bohužel zlo v podobě Trumpa a Putina vyhrálo ......Má duše pláče a s ní i já ,protože krásný svět míru a přátelství končí a s ní romantické představy kluka co četl Foglarovky ....ale zpět k Ukrajině

23.2.2025 v 8:20 | Karma: 18,56 | Přečteno: 735x | Diskuse | Politika

Zdeněk Pokorný

Spojenec nebo pitomec ...

Ukrajiny krvácí ......krvácí vojáci ,ženy ,děti ....umírají chudý jako bohatí ,černý ,bílý ,křestan i žid ....USA garantovalo Ukrajině hranice ...USA od začátku války apelovalo na EU at dává víc peněz a zbraní ..a ted ? co Natálka

21.2.2025 v 19:05 | Karma: 11,92 | Přečteno: 769x | Diskuse | Politika

Zdeněk Pokorný

Mořeplavec

Jako plavec co bojuje s odlivem a nechce si připustit ,že je konec....tak stejně tak bojuji s osudem ,že najdu jednou dokonalou ženu...

7.11.2024 v 19:03 | Karma: 3,68 | Přečteno: 96x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.
12. ledna 2026  8:20

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...
14. ledna 2026  16:05

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...
8. ledna 2026  15:40

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.
8. ledna 2026  15:50

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...
9. ledna 2026  10:49

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda...

Nehoda ochromila semafory na klíčové křižovatce ve Zlíně

Světelná křižovatka v centru Zlína na křížení třídy Tomáše Bati a ulice...
15. ledna 2026  9:12,  aktualizováno  10:56

Dopravu ve Zlíně ráno komplikoval výpadek semaforů na klíčové křižovatce, která bývá každý den...

Silnice v Olomouckém kraji mohou namrzat, s opatrností jsou sjízdné

ilustrační snímek
15. ledna 2026  9:08,  aktualizováno  9:08

Se zvýšenou opatrností jsou dnes ráno sjízdné silnice v Olomouckém kraji, na kterých se kvůli...

Policie hledá svědky středeční tragické nehody na Pelhřimovsku

ilustrační snímek
15. ledna 2026  9:05,  aktualizováno  9:05

Policisté hledají svědky středeční nehody ve Vystrkově na Pelhřimovsku. Po střetu s osobním autem...

Na Chrudimsku se ztratil retardovaný muž, mentálně je na úrovni osmiletého dítěte

STRUŽINSKÝ MAREK pohřešovaný muž
15. ledna 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Po mentálně retardovaném šestatřicetiletém muži pátrají policisté. V úterý kolem osmé hodiny večer...

Zdeněk Pokorný

  • Počet článků 154
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 408x
.........nezapomen jedno ,tvoje pravda začíná a končí ,tam kde cenzorova.......

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.