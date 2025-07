Do třetice

uff.....byla to fuška , najít blog a něco přidat do deníčku.....na první dobrou to nešlo....ne každý má potřebu obden něco hlásat do světa a pak je překvapen ....

zkusil to už dvakrát přesto začal ti psát touha žne lásky hlad nebo chtíč vysvlékat . mohu tě jenom klamat na růžovo si malovat kdy kalhotky svlékat přirození své ukázat . poplácání po zadečku rozepnout tu podrpdu něžné dáti pohlazení kde všechno mé psaní . jsi tuze krásná žena co mě má trošku ráda byla by to jen chyba nezkusiti zase znova . vzrušujíce tvá chůze stejně slova vyřčená láká vůně hebké kůže bud Luci moje jediná . co skončí živá hudba zas počkám tě u auta budu hledat tvůj ret na cestu dát polibek