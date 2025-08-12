Smutný kraj
Zdenička se přivdala na statek v pohraničí a všechno vypadalo zalité sluncem. Soužití se skutečnými sedláky, kterými byli manželovi rodiče se zdálo perspektivní, nicméně na práci tady byla převážně stále jedna osoba. Ta mladá... Dva páry koní, několik krav, prasata i stádo ovcí. To mohlo v ledaskom vzbudit závist a ti, kteří se chystali otočit kormidlem dějin, už čekali až přijde jejich chvíle. A nejenom oni. Původně sudetoněmecké hospodářství mělo několik těžkých zkoušek za sebou, vysídlení, první zlatokopeckou vlnu, neúspěšné pokusy o hospodaření... Až teď svítala naděje. Z inventáře někdejšího bohatého gruntu sice zůstaly čtyři slepice, prázdné chlévy a hnojiště, ale při troše poctivé práce to musí jít. A ze začátku to vypadalo dobře, bože ať to trvá věčně. Věčnost ovšem vypadá poněkud jinak. Přišel čas, kdy všechna moc začala patřit lidu a lid poslal první předvoj budoucích vládců. „Podepiš!“ S těmi, kteří to nemysleli s naší novou společností dobře, se „lid“ dokázal vypořádat velmi rychle a přísně. Mladý sedlák pro začátek k Černým baronům, dobytek do vznikajícího družstva a pole kdesi na druhém konci městečka. „Podepiš!“ Všudypřítomný strach se usídlil za mohutnými zdmi statku natrvalo a vedle zástupců lidu se objevili další zájemci. Sudetští němci nikdy nepřestali doufat, že se vrátí a v obci stále panovalo napětí, kdy to bude. Od skalního hřbetu vál studený vítr vždycky, teď to vypadalo, že přichází zima poslední. Statek chátral, hospodaření vázlo, „zájemců“ přibývalo. Bezvýchodnost se vkrádala pod střechu gruntu a poloprázdných stodol společně se strachem i hladem. Zdenička podepsala a směla zůstat. Staří sedláci to nepřenesli přes srdce a odešli, manžel kdesi u Černých baronů zachraňoval mír. Nezůstala ovšem zdaleka sama. V bříšku už dlouho nosila malou holčičku, jak se to děťátko bude jmenovat, rozhodne Jarka, až ho pustí domů.
P.S.: babička Zdena se nedávno dožila požehnaných pětadevadesáti let. Ráda čte a nerada vzpomíná...
Zdenek Pfeifer
No entry
Měli pravdu. Není žádná odvrácená strana Měsíce, ve skutečnosti je všude temnota. (Inspirace Pink Floyd)
Zdenek Pfeifer
Velká sestra
Z hesla na zdi laboratoře vždycky trochu mrazilo... „Nejschopnější genotypy přispívají do populace více než genotypy méně schopné“.
Zdenek Pfeifer
Kalamita
Blíží se to a na všech kanálech už burcují k ostražitosti. Nevyjíždějte, nevycházejte, sledujte další zprávy. Dnes večer začne sněžit...
Zdenek Pfeifer
Strach nad městem
Vzpomínky bývají milosrdné. Většinou máme snahu pamatovat si ze vzdáleného dětství jen ty hezké věci. Ale maminka měla občas v očích strach o kterém nikdy nemluvila a který jsem pochopil až o desítky let později...
Zdenek Pfeifer
Analogie
Přicházející ráno zahalilo údolí řeky Metuje do lehké mlhy. Ještě večer ale byly z hradeb vidět plameny vypálené vsi a slyšet vzdálený nářek. Teď zavládlo ticho, přerušované jen třepotáním vlajky se symbolem kalicha...
