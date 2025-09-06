Schovka
Sluníčko svítí osleplými okenními tabulkami, ztichlá zahrada pozvolna zarůstá bílím a městečko, kterému po léta sloužila, jako by si jí přestalo vážit. Všelicos se o její budoucnosti v kraji proslýchá... Nápad uspořádat právě tady výstavu se zprvu zdál jako neuskutečnitelný. V „naší“ staré škole přece nejde proud, neteče voda a nezvaní návštěvníci nemusí překonat téměř žádné překážky. Ale to je teprve ta správná schovka pro „kluky a holky“ z nově založeného sousedského spolku. Trochu spiklenecký nápad byl na světě a spustil průzkum domů i půd, často s baterkou a po večerech. Následovaly vzrušené telefony když byl nalezen další poklad. Byl to opravdový návrat do dětství, jako když jsme si hráli u lesa za městem. Dneska vzali kámoši mycí prostředky, vodu v lahvích z domova, nářadí všeho druhu a kdo měl přívěsný vozík za auto, stal se důležitou osobou. Přišel čas, kdy bylo dokonce nutné příliv exponátů zastavit, protože spolek bohužel nevlastní muzeum ani galerii. Ale co není, může jednou být. Objevili se první sponzoři, malíř maloval za cenu barvy, elektrikář nás připojil k sousednímu domu, kavárník dodal přístroj i kávu a ženské pekly. Ve které galerii se po celou dobu výstavy rozdávají vynikající buchty, koláče nebo guláš? V žádné, jen ve staré škole v Krčíně. A na které výstavě pořadatelé přespávají, aby ochránili svoje exponáty? Na žádné, jen ve staré škole v Krčíně... Když nastal dlouho očekávaný den, lilo. Lilo jako z konve a vlhká zima v dlouho nevytápěných místnostech zalézala pod bundy všem organizátorům, kteří byli tak trochu unavení z několikadenních příprav. Bylo snad všechno zbytečné? Ne, sotva jsme si tenkrát dali ranní kávu, přicházeli stále další a další sousedé, přátelé, lidé z města i přespolní. Děti, rodiny, důchodci. Bylo jich přes pět set, pro opravdové školní třídy spolek přidal ještě pondělí a ze všech expozic retro výstavy byly slyšet hlasy „jé, to jsme měli taky“. Zbylo pár fotografií a následovaly sliby chyby. Občas se zasteskne, když procházíme okolo školy zamčené z moci úřední a na akce si půjčujeme nedalekou Sokolovnu. Snad za pár let, nebo po volbách, škola je už zvyklá čekat...
Zdenek Pfeifer
Smutný kraj
Selka. To přece byla ta zlá osoba v šátku, která žila na bohatém gruntu z mozolů chudáků. Alespoň takhle nás to kdysi učili...
Zdenek Pfeifer
No entry
Měli pravdu. Není žádná odvrácená strana Měsíce, ve skutečnosti je všude temnota. (Inspirace Pink Floyd)
Zdenek Pfeifer
Velká sestra
Z hesla na zdi laboratoře vždycky trochu mrazilo... „Nejschopnější genotypy přispívají do populace více než genotypy méně schopné“.
Zdenek Pfeifer
Kalamita
Blíží se to a na všech kanálech už burcují k ostražitosti. Nevyjíždějte, nevycházejte, sledujte další zprávy. Dnes večer začne sněžit...
Zdenek Pfeifer
Strach nad městem
Vzpomínky bývají milosrdné. Většinou máme snahu pamatovat si ze vzdáleného dětství jen ty hezké věci. Ale maminka měla občas v očích strach o kterém nikdy nemluvila a který jsem pochopil až o desítky let později...
