Úvaha: Na Bidenovi je vidět, že svět řídí Bůh ne lidé, poděkujme mu

Když jsem byl dítě, vnímal jsem vysoké státní představitele něco jako poloBohy, prostě lidi, kteří mají vyjímečné schopnosti a talent. Postupem času jsem však zjistil, že to vše byla jen velká iluze.

Dnes víc než jindy je vidět, jak my lidé jsme svým způsobem omezení, malí a to platí také o prezidentech včetně těch, co „řídí“ ty největší mocnosti. Slovo „řídí“ jsem schválně dal do uvozovek, protože už dávno jsem vypozoroval, že my lidé toho na světě řídíme opravdu málo a že tu existuje v pozadí úplně jiná síla, hodně nenápadná, že normálně si ji člověk vůbec nevšimne, jen když o věcech začne hlouběji přemýšlet a klást si otázky. A nemyslím si, že ta nenápadná síla v pozadí je jen nějaká inertní, neosobní hmota či jakési jsoucno, ale myslím si, že je to Osoba, přesněji řečeno Osoba Boha. Osoba, která je extrémně nevtíravá, že vše dělá, oragnizuje a řídí tak, že my lidé ji ze svých úvah můžeme úplně vyloučit a nic se nestane. My lidé nejsme ničím a nijak nuceni si myslet, že ta Osoba vůbec existuje.

Všiměte si, když člověk nebo firma či obec vybuduje něco pro lidi, třeba dětské hřistě, často tam uvidíme ceduli, která hovoří o tom, kdo to postavil. Když nějaká firma sponzoruje nějakou bohulibou akci, NIKDY nezapomene všude dát svoje logo, aby všichni věděli, kdo to organizuje. Ale Bůh? Jdete po pláži, kde šplouchá voda, zapadá slunce, ptáci zpívají a vy řeknete: Tady je krásně!!. A cedule Stvořitele nikde. A tak my lidé máme nádhernou svobodu si o tom myslet, co chceme, nikdo nás k ničemu nenutí. Máme svobodu si myslet, že možná existuje Bůh, ale máme také svobodu si myslet, že žádný Bůh neexistuje.

A když se v úvaze posunu ještě dál, tak objevuji třešničku na dortu. Jestli existuje Osoba Boha, která tady nenápádně něco tvoří a řídí a my lidé pak říkáme: „Jéé, tady je krásně .. „ a nikdo a nic nás nenutí si myslet, jestli existuje nebo neexistuje Bůh, pak existuje podezření, že ten Bůh je nejenom nevtíravý užasný tvůrce, ale také někdo, kdo člověka miluje a nejen trochu, ale hluboce miluje a to každého člověka, protože jen ten kdo hluboce druhého miluje chce a trvá na tom, aby ten druhý měl plnou svobodu si toho všimnout nebo nevšimnout, ocenit a poděkovat nebo také ne. A my lidé opravdu tu svobodu máme. Vždy můžeme si myslet, že to je vše jen náhoda anebo že někdo za tím stojí.

A nyní konečně k Bidenovi, kandidátu na prezidenta USA. Je jasné a přiznávají to obě strany, že tento pán má asi nějakou formu stařecké demence. To samo o sobě by ještě nebyl problém, ale to taky znamená, že lidé kolem něho, kteří žádnou demenci nemají, jsou tak úzce myslící, že nejsou schopni vyhodnotit a pochopit, že je to dost zásadní handikap, že pan Biden může být jen nějakým „papouškem“, který opakuje to, co je mu řečeno, co má opakovat. A teď je otázka: „Vadí to vůbec , je to vůbec vlastně problém, stane se něco ?„ A já odpověď už „vím“: Je to úplně jedno, ikdyby všichni prezidenti světa od zítřka měli nějaký duševní handikap, tak svět půjde dál svou cestou úplně stejně jako v případě, kdyby všichni prezidenti světa byli ti nejlepší intelektuálové světa. Už dávno jsem si všiml, že svět neřídí prezidenti ani lidé lidé kolem nich, svět řídí ta neviditelná ruka v pozadí, ale tak extrémně skrytě a nenápadně, že všichni máme svobodu si to nemyslet.

Toto je vlastně jakási moje „konspirační teorie“, kterou nemohu dokázat, ale zároveň vím, že ji také nikdo nemůže vyvrátit. A protože ji nikdo nemůže vyvrátit, považuji za čestné, alespoň jednou za čas té osobě Boha poděkoval. Snad tím žádného čtenáře neurazím a nedotknu se, ale poděkuji: „Děkuji Bože, že se o nás staráš“. Upozorňuji, že tím nechci propagovat žádnou konkrétní víru či náboženství, jde tu jen o to, poděkovat někomu, jehož existenci sice nemůžeme dokázat, ale také nemůžeme vyvrátit a pokud ten někdo existuje, pak mu dík patří. Takže i ten, kdo v žádného Boha nevěří může říct: „Sice tomu nevěřím, ale pokud Bože existuješ, děkuji Ti.“ A tak myslím, že tento můj přístup a „konspirační teorie“ nemůže nikoho urazit.

Přeji všem hezký den.

Poznámka: Také mám jeden mentální handikap, jakousi dislexii, dělám v psaném textu chyby a ikdyž si to po sobě 2x přečtu, stejně je nevidím, tak v tomto článku tomu zřejmě nebude jinak a tak se omlouvám čtenářům za případné chyby.