Podal jsem trestní oznámení na Fialu a Gregorovou za podněcování k nenávisti

Vážení čtenáři, dnes jsem podal trestní oznámení na premiéra Petra Fialu a europoslankyni Markétu Gregorovou za podněcování k nenávisti k Ruskému národu a skupině osob – občanů Ruské Federace

Už od dob, kdy se stal pan Trump prezidentem v USA, pozoruji výrazný fenomén vyjadřování vůči Rusku a Rusům velmi paušalizujícím způsobem, který má za následek vzniku nemalé nenávisti ke všemu Ruskému a všem Rusům. Třeba během Trumpovo prezidentování, v USA neustále lítaly v Americkém veřejném prostoru paušalizující slova o Ruském vměšování do voleb, aniž by specifikovalo, kdo konkrétně to v tom Rusku dělá, která konkrétní organizace. Toto přízemní paušalizování dokonce vede k takovým absurdnostem, kdy firma, která léta vyráběla Ruskou zmrzlinu, tak jej raději přejmenovala na Zmrzlinu od Mrazíka, jen aby se tam neobjevovalo slovo „Rus“ . Co to je ? To jsme zase spadli do toho trapnému a ubohého paušalizování vůči nějakému národu ? Už jenom z vojensko strategického hlediska je to hrozná hloupost, protože dává účinnou „munici“ těm, kteří podporují politiku války. Jasně, je potřeba kritizovat, co člověk považuje za špatné, ale to je tak těžké blíže specifikovat, že se má na mysli současné vedení Ruska a nikoliv Ruský národ a Rusko obecně. Copak je tak těžké dodat větu, že se přeje vše nejlepší běžným Rusům ? Myslím, že mnozí politici tuto paušalizující rétoriku používají záměrně a záměrně chtějí vytvářet nenávist vůči všemu Ruskému a na tom stavět svou politickou strategii. To je ale podle našeho právního řádu nelegální. Už nastal čas, aby se s tím něco začalo dělat a tak jsem podal trestní oznámení na premiéra Petra Fialu a europoslankyní Markétu Gregorovou. Text oznámění uvádím níže:

Věc: Trestní oznámení na premiéra Petra Fialu a europoslankyni Markétu Gregorovou za podněcování k nenávisti k Ruskému národu a skupině osob – občanů Ruské Federace

Vážená policie České Republiky,

Po zralé a delší úvaze jsem se rozhodl podat trestní oznámení na premiéra České Republiky Petra Fialu a europoslankyni Markétu Gregorovu za veřejné podněcování k nenávisti vůči Ruskému národu a skupině osob – občanů Ruské Federace. (§ 356 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod )

Premiér Petr Fiala se tak měl dopustit dne 8.7 2024 veřejným prohlášením na síti X, kdy napsal:

Nazývejme věci pravými jmény. Patrioti pro Evropu slouží zájmům Ruska. Ať už vědomě, či nevědomě. A tím ohrožují bezpečnost a svobodu Evropy.

Jsem přesvědčen, že právě taková veřejná vyjádření podněcují k nenávisti k Ruskému národu. Kdyby pan premiér Fiala svůj názor více upřesnil koho konkrétně v Rusku myslí a jakých zájmů a napsal například: … slouží zájmům válečné zahraniční politiky současného Ruského vedení a pro jistotu dodal, že přeje Ruské zemi a jejím obyvatelům úspěch a vše nejlepší, pak by bylo vše v pořádku. Když pan Fiala nespecifikuje jakých zájmů a koho přesně v tom Rusku myslí, znamená to, že se to týká úplně všech Rusů a všech občanů Ruské Federace a také všech jejich zájmů. Většina občanů Ruské Federace má však hlavně zájem mít nějakou práci a uživit rodinu, nějak prostě žít. A proti tomu, což je základní lidská potřeba, se pan Fiala veřejně vyjadřuje, jako by obyvatele Ruska byli nějací podlidi.

Abych to lépe vyjasnil, předtavme si, že by nějaký poslanec veřejně reagoval na návrh jiného poslance zvýšit sociální dávky a řekl by: „ Toto bude sloužit zájmům Romů“, myslím, že by ještě ten den takového poslance sněmovna vydala k trestnímu stíhání. Pokud by však ten jiný poslanec více upřesnil, jak to myslí, například by řekl: „ Toto bude sloužit těm, kteří parazitují na sociálním systému a dodal by, že co se týká Romů, že má mezi nimi přátelé“ , pak by bylo vše v pořádku a nikoho by ani nenapadlo vydávat poslance k trestnímu stíhání. A všiměme si, že poslanci si velice dobře hlídají každé slovo , aby jejich názor nemohl být chápán jako podněcování k nenávisti k jinému národu nebo skupině osob. Jestliže však toto platí pro Rómský národ, mělo by to platit také pro národ Ruský. Není možné aby politik v případě Ruského národa jaksi přestal dbát na volbu svých slov a paušalizoval své výroky na všechno Ruské, všechny Rusy a celé Rusko. Uvědomme si, že taková politická taktika podněcuje nenávist a historicky se již nesčetněkrát potvrdilo, že to nakonec má fatální, extrémě zlé důsledky. Jsem přesvědčen, že pan Fiala tento typ rétoriky používá záměrně, záměrně nespecifikuje a paušalizuje a vědomě má za cíl, aby vše Ruské, všechno a všichni v Rusku a všechny zájmy Ruska a všech Rusů byly bez vyjímky chápány negativně. Jenže přesně toto je podle našeho právního řádu nelegální. Kdyby tomu tak nebylo, uslyšeli bychom aspoň občas z jeho úst, že přeje vše nejlepší běžným lidem Ruské federace, aby bylo jasné, že nemá nic proti běžným lidem v Rusku. Žádný politik nesmí svou rétoriku a politickou strategii koncipovat tak, že záměrně bude podněcovat nenávist k jinému národu či skupině osob a to včetně národa Ruského. Uvědomme si, že žádný člověk si nevybírá národnost a státní příslušnost. Je morálně nepřípustné takto paušalizovat.

Žádám proto policii České Republiky aby nebrali ohled na to, že pan Fiala je premiér a že současné vedení Ruské Federace provedlo invazi na Ukrajinu a žádali sněmovnu o vydání premiéra Petra Fialu k trestnímu stíhání.

Podobné je tomu u europoslankyně Markéty Gregorové. Ve vysílání televize Prima v debatě s europoslancem Dostálem řekla ( dne 31.7 2024 ): … Ty proruská špíno …Paní Gregorové nic nebránilo, aby svůj politický názor více upřesnila, aby bylo jasné, že nemá nic proti Ruskému národu jako takovému. Kdyby řekla například: „ … Ty prokremelská špíno … „ nebo „ …. Ty Putinovská špíno … „, pak by to podle našeho právního řádu bylo v pořádku, pokud ale použije obecný pojem „proruská“ zahrnuje tím v podstatě všechny Rusy a všechno Ruské. To je však rétorika, která podněcuje nenávist. Jsem přesvědčen podobně jako u pana premiéra Fialy, že také paní europoslankyně Gregorová tuto politickou taktiku, podněcující nenávist, používá záměrně. Toto však je podle našeho právního řádu nelegální a mělo by být trestáno. Představme si pro ilustraci, že by nějaký poslanec jinému poslanci říkal: „Ty prožidovská špíno „ nebo „Ty proromká špíno“, myslím, že by sněmovna neváhala ani vteřinu a vydala by takového poslance ke stíhání pro podněcování k nenávisti.

Proto žádám policii České Republiky, aby žádala Evropský parlament za vydání europoslankyně Markéty Gregorové k trestnímu stíhámí za podněcování k nenávisti k Ruskému národu.

Jsem přesvědčen, že tato nenavistná rétorika zaměřená na vše Ruské, může vyznamě přispívat k eskalaci válečného konfliktu a v extrémním případě končit také jaderným konfliktem, proto prosím, aby jste toto podání nebrali na lehkou váhu. Děkuji.

Osobností dovětek: Abych nastínil, jakého já sám jsem světového názoru, jak sám jsem ideologicky zakotven, dovolím si takový osobnostní dovětek, který může být z mého podání odstraněn, ale také může pomoci lepší představě „odkud vane vítr“ a proto jej uvádím: Osobnostní dovětek: Země je svatá Hospodinova, proč by měla být špiněna nešlechetností ? Bůh miluje všechny lidi, všechny bez vyjímky, my všichni jsme Jeho dílo. Nedovolme svému srdci, aby mělo místo pro nenávist vůči komukoliv. Ježíš je Pán a Král.

V Líbeznicích Dne 12.8 2024

Mgr. Zdeněk Macura