Pane Prezidente, ne EU a NATO, ale Ježíš je garantem naší bezpečnosti a prosperity
Vážený pane prezidente Petře Pavle,
dnes jsem četl na profilu Milionu chvilek pro demokracii, kde uváděli, že jednou z Vašich tezí navrhovaných vládě je:
„… bezpečnost a prosperita závisí na pevném ukotvení v NATO a Evropské unii …“
Dovolte mi, abych k této tezi vyjádřil zásadní výhrady. Upravil bych Vaši tezi následovně:
„… bezpečnost a prosperita závisí na pevném ukotvení v Ježíši Kristu …“
Jak to myslím? Rozhodně nemám na mysli víru ve smyslu náboženství nebo nějaké panbíčkářství, ale hodnoty a principy, které po staletí vypozorovali naši předkové.
Ti dospěli k poznání, že Ježíš Kristus je vhodným morálním základním kamenem pro život, a nejen to — také k poznání, že:
„Ježíši je dána veškerá moc na nebi i na zemi.“
Například Václav Havel při svém projevu před americkým Kongresem krátce po revoluci nepřisuzoval úspěch revoluce svému úsilí ani úsilí jiných bojovníků za demokracii a svobodu, ale popsal jej slovy, že za vším stojí:
„… nějaká vyšší, neviditelná nebo nepochopitelná síla …“
Také T. G. Masaryk si nemohl nevšimnout, že ve skutečnosti v dějinách nevládnou lidské instituce či králové, ale Ježíš Kristus. Vyjádřil to slovy:
„Ježíš, ne Cézar — toť smysl našich dějin a demokracie.“
Je bláhové spoléhat se na lidské, pomíjivé organizace. Potřebujeme implementovat morální směrnice Ježíše Krista do našich životů.
Například Ježíš káže o pokrytectví:
„Pokrytče, nejprve vytáhni trám ze svého oka a pak třísku z oka svého bratra.“
Nebo také říká:
„Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“
Evropa se stala dědicem krásného a šlechetného konceptu lidských práv a právního státu, o nichž věřím, že pocházejí od Boha, od Ježíše Krista.
Pokud se však Evropa bude povyšovat pro své vyvolenství v oblasti lidských práv, bude ponížena a tento dar se pro ni stane prokletím.
Evropa si z konceptu lidských práv vytvořila modlu — chválí sama sebe, sama sobě vzdává slávu, morálně se povyšuje a kárá druhé, místo aby zaujala postoj pokorného služebníka a šla příkladem. Pokud se neobrátí, bude odsouzena k úpadku. Často používá koncept lidských práv proti zdravému rozumu, kdy chrání více přestupníky zákona než oběti. To je důsledek pýchy a nevděčnosti člověka za Boží dary.
Pane prezidente, opravdu zvažte, zda bychom se neměli více upínat k vyšším hodnotám.
A právě Ježíš Kristus se k tomu hodí.
On může být přijatelný pro bohatého i nemajetného, pro svobodného i ženatého, pro dítě i starce, pro profesora i dělníka, pro ženu i muže, pro černocha i bělocha, pro odsouzence i bezúhonného, pro spravedlivého i hříšníka, pro slavného i neznámého, pro mocné i bezmocné, pro zdravé i pro ty, kteří bojují s nemocí.
S osobou Ježíše jsou přímo nebo nepřímo spojeny téměř všechny státní svátky.
Ježíš Kristus je univerzální. Vyhlašme ho patronem naší země, propagujme ho i v mezinárodních vztazích a nabídněme ho jako lék pro mír. Je to lék, který je zdarma a po staletí ověřený.
Jeho principy potřebujeme — vždy v souladu se zdravým rozumem a s pokorou v srdci.
S úctou
Zdeněk Macura
Sláva Ježíši Kristu
Zdeněk Macura
Dopis Ministru Macinkovi : Vyjádření k výroku o „pošucích“ a výzva k nápravě
Včera jsem napsal email panu ministru Macinkovi ohledně jeho výroku: „Drtivá většina českých občanů mimo pár nějakých naprostých pošuků má velmi negativní vztah K Rusku“ a žádám nějakou vhodnou nápravu.
Zdeněk Macura
Žádost plk. Foltýnovi o zveřejnění aspoň jedné ruské dezinformace
Vážení čtenáři, dnes jsem odeslal žádost plukovníku Foltýnovi, aby zveřejnil aspoň jeden prokazatelný příklad ruské dezinformace. Také jsem mu předložil historickou paralelu s válkou na Ukrajině, příběh Jeremiáše a Babylóna.
Zdeněk Macura
Podal jsem trestní oznámení na Fialu a Gregorovou za podněcování k nenávisti
Vážení čtenáři, dnes jsem podal trestní oznámení na premiéra Petra Fialu a europoslankyni Markétu Gregorovou za podněcování k nenávisti k Ruskému národu a skupině osob – občanů Ruské Federace
Zdeněk Macura
Úvaha: Na Bidenovi je vidět, že svět řídí Bůh ne lidé, poděkujme mu
Když jsem byl dítě, vnímal jsem vysoké státní představitele něco jako poloBohy, prostě lidi, kteří mají vyjímečné schopnosti a talent. Postupem času jsem však zjistil, že to vše byla jen velká iluze.
Zdeněk Macura
Otázka: Je premiér Fiala psychopat, který chce jaderný konflikt ?
Poslední dobou přemýšlím nad jedním paradoxem. Nemalá část politiků, nejen v Čechách nevyjadřuje vůbec žádnou lítost nad statisíci mrtvými Ukrajinců a Rusů. To je právě jeden ze základních znaků psychopatů, totální absence empatie
- Počet článků 50
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 2429x