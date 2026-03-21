Pane Mináři, prosba o nedogmatické připomenutí odkazu Ježíše Krista na Letné
Vážený pane Mikuláši Mináři,
chtěl bych Vás požádat, abyste se zítra na Letné pokusil lidi nasměrovat k Ježíši Kristu. Proč?
Hluboce jsem přemýšlel nad tím, jaké mohou být skutečné vnitřní motivace lidí, kteří přicházejí na taková setkání. Je to skutečně obava o demokracii? Nemyslím si. Klíčovým prvkem demokracie jsou svobodné volby a o ty žádná strana nemá obavy. Musí to být něco jiného. S ohledem na nejrůznější kauzy poslední doby se domnívám, že jde o podvědomou vnitřní touhu po očištění. Lidé jako by hledali obětního beránka, do kterého by mohli promítnout své viny a žádat jeho potrestání, odstranění či odvolání. Podvědomě tak doufají, že tímto způsobem dojdou k vlastnímu očištění.
Pokud tomu tak je, mám pro tyto lidi, kteří pociťují vnitřní potřebu očisty, dobrou zprávu:
Již není potřeba donekonečna hledat právní kličky, jak odsoudit „dotačního podvodníka“, již není potřeba hledat zahraniční agenty cizích mocností, ani se klanět mrtvé modle s názvem „Maximální nenávist ke všemu ruskému na věčné časy a nikdy jinak“. Proč to již není potřeba? Protože beránek bez poskvrny již byl nalezen – a tím je Ježíš Kristus. Jak se říká každou neděli v každém kostele na světě: „Hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa.“
Ano, nám lidem byl dán dar, kterým je Ježíš Kristus. Od Něho se učme, neboť je tichý a pokorného srdce. On je naší nadějí pro jednotlivce i pro celé národy. V Ježíši Kristu je svoboda, láska, spravedlnost, moudrost i pokora; v Něm je vše, co potřebujeme. Již nemusíme hledat beránka, který by smazal naše viny, On již byl nalezen. K Němu se obracejme a učme se čisté lásce, která je naplněním Božího zákona. Nechejme se vést Duchem Svatým, On nás uvede do veškeré pravdy.
Každý, kdo chce lepší svět, musí začít sám u sebe. A je toho tolik, co na sobě můžeme vylepšovat! Už jen to, jak mluvíme nebo skrytě smýšlíme o druhých lidech. Jsme vždy spravedliví? Jsme uctiví k druhému, i když s ním nesouhlasíme? Nejsme pokrytečtí?
Pane Mináři, studoval jste teologii a jistě mnoho z toho, co zde píšu, dobře znáte. Prosím, najděte odvahu a vhodná, nedogmatická slova a ukažte lidem cestu k Ježíši Kristu. Nemyslím tím pozvání do církví a kostelů, ale obecný morální narativ Ježíše. Ten nutně nemusí mít s žádnou institucí nic společného – je to soukromá, vnitřní a osobní věc, která však může společnosti přinášet dobré ovoce a přesně to, po čem lidé vnitřně touží a co potřebují.
S přáním všeho dobrého,
Pokoj Vám.
Zdeněk Macura
