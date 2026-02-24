Ministře Macinko, zmiňte prosím v OSN Ježíše Krista
Vážený pane ministře Petře Macinko,
dozvěděl jsem se, že budete mít dne 24. 2. v OSN proslov k výročí války na Ukrajině. Chtěl bych Vás požádat, pokud je to jen trochu možné, abyste ve svém projevu zmínil jméno Ježíše Krista – alespoň okrajově či formou krátké poznámky.
Proč?
Věřím, že právě ve jménu Ježíše Krista je možné smíření mezi Ukrajinci a Rusy.
A nejen to.
Věřím, že pod Ježíšem Kristem je možné smíření mezi konzervativci a liberály. Věřím, že On je také lékem na naši rozdělenou společnost.
Od ukrajinských přátel někdy slyšíme: „Sláva Ukrajině.“ Bůh je však Stvořitelem všech lidí a národů – Jemu patří sláva.
Není toto náhodou jedna z prapříčin konfliktu z duchovního hlediska?
My, západní civilizace, zase pěstujeme kult celebrit. Ale Bůh je dárcem a tvůrcem všech talentů a umění.
Oslavovat příjemce a nositele daru více než Stvořitele je nestoudné a je to ohavnost před svatou tváří Boží. (Omlouvám se, nikoho se tím nechci dotknout, myslím to v obecné rovině.)
Není toto náhodou prapříčinou úpadku západní civilizace?
Ježíš Kristus odporuje snahám být slavný, velký a mít vysoký status, když postaví doprostřed malé dítě a řekne:
„Kdo se tedy pokoří jako toto dítě, ten je největší v království nebeském.“
Také říká:
„Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, jistě nevejdete do království nebeského.“
Mám za to, že náš nepřítel není někdo konkrétní, ale je jím naše vlastní srdce – když se nechá vést nenávistí místo láskou, když soudí druhé místo toho, aby se snažilo pochopit, když se morálně povyšuje, když ho ovládá touha po moci, slávě a penězích, když je naše láska vypočítavá, když jsme pokrytečtí. Každý musí začít sám u sebe.
Apoštol Pavel, následovník Ježíše Krista, říká:
„Přemýšlejte o všem, co je pravdivé, co je čestné, co je spravedlivé, co je čisté, co je hodné lásky, co má dobrou pověst; je-li nějaká ctnost a je-li nějaká chvála, o tom přemýšlejte.“
Pane ministře, domnívám se, že svět potřebuje slyšet jméno Ježíše Krista. On je jako živá uzdravující voda na naše bolístky. Svět po této živé vodě touží.
Vy máte příležitost otevřít stavidla. A pokud by se náhodou nic nestalo a nemělo by to žádný efekt, nic tím nepokazíte ani neriskujete.
Pane ministře, jestli je to jen trochu možné, zmiňte, prosím, nějakým vhodným způsobem jméno Ježíše Krista ve svém proslovu v OSN.
Děkuji a přeji vše dobré.
Zdeněk Macura
PS: Text byl gramaticky opraven a mírně stylysticky uhlazen pomoci AI
