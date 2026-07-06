Dopis prezidentu: Podnět pro summit NATO: Morálka Ježíše Krista jako základ bezpečnosti
Vážený pane prezidente Petře Pavle,
zaznamenal jsem, že byste byl rád vedoucím delegace na summitu NATO. Chtěl bych Vám dát radu, jak toho dosáhnout a být alespoň neformálním vedoucím – a to nejenom české delegace, ale celého NATO.
Mluvte tam o morálce Ježíše Krista, kterou potřebujeme.
Například Ježíš učí: „Miluj bližního svého jako sám sebe.“
Nebo: „Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci.“
Dozvěděl jsem se například, že při (také naší) invazi do Iráku zemřelo nejméně 200 000 civilistů. A ani slzičku jsme neuronili, ani slovíčkem se neomluvili, ani korunu neodškodnili.
Není naše nejslabší místo v obraně právě to, že sebe milujeme víc než druhé, že máme trhliny v charakteru (například pokrytectví)? Neměli bychom miliardy spíše investovat do toho, abychom se učili druhé milovat jako sami sebe, abychom se učili jednat s druhými tak, jak chceme, aby bylo jednáno s námi, a aby naše láska byla dokonalá? Není právě to tou nejlepší zárukou naší bezpečnosti?
Dokonalá láska je mocnější než všechny jaderné zbraně světa. Nastíním všem dobře známý příklad z nedávné historie:
Studenti v roce 1989 na Národní třídě na policisty neházeli kamení, neuráželi je, nenadávali jim, ale dávali jim květiny a říkali: „Máme holé ruce.“ A tak se společnost postavila za ně a zanedlouho mocná jaderná velmoc sama odešla bez jediného výstřelu. Václav Havel pak 21. února 1990 v projevu v americkém Kongresu nevzdával chválu a dík sobě, disidentům nebo studentům, ale neviditelné, záhadné síle. A já za tou neviditelnou silou vidím Ježíše Krista a potvrzení jeho slov, že jemu je dána veškerá moc na nebi i na zemi. Václav Havel to nazval mocí bezmocných. A já vidím za těmi bezmocnými právě moc Ježíše Krista.
Ježíš Kristus také učí: „Kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem.“
Pane prezidente, možná byste na summitu NATO mohl podotknout, že jestli chce být NATO nejmocnější, mělo by se učit být pokorným, užitečným služebníkem všech. Všichni se potřebujeme učit dokonalé lásce, v tom je záruka naší bezpečnosti a prosperity.
Jestli máte obavy, že přílišné zmiňování jména Ježíš by mohlo zavánět nějakou náboženskou agitkou, můžete to zjemnit textem české populární písně „Útoč láskou“:
„Pěst používáš rád, jak jsi silný, dáváš kolem znát... útoč láskou, všem blízkým ji dávej, i láskou se zvítězit dá.“
Přeji mnoho úspěchů ve Vaší práci.
Zdeněk Macura
daňový poplatník spoluodpovědný za kontrolu práce prezidenta, vlády, Senátu, Parlamentu, Ústavního soudu a všech jejich podřízených úřadů.
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