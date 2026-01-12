Dopis Ministru Macinkovi : Vyjádření k výroku o „pošucích“ a výzva k nápravě
Vážený pane ministře Petře Macinko,
před několika dny jsem zaznamenal, že jste se vyjádřil v tom smyslu, že lidé, kteří nechovají nenávist vůči určitému národu, jsou podle Vás „pošuci“.
Pokud tomu správně rozumím, tímto výrokem urážíte lidi, kteří milují Boha, a proto mají lásku a úctu ke každému národu i ke každému člověku, kterého Bůh stvořil. Pokud tomu správně rozumím, urážíte tímto výrokem také lidi, kteří milují Ježíše Krista a podle jeho učení milují nejen své přátele, ale i své nepřátele a přejí jim dobro.
Jako ministr zahraničí české vlády byste si měl uvědomit, že Ježíši Kristu je dána veškerá moc na nebi i na zemi. To znamená, že Ježíš Kristus je garantem naší bezpečnosti, prosperity a míru. Je však nezbytné jeho směrnice skutečně implementovat do našich životů.
Co jsou Ježíšovy směrnice? Rozhodně nejde o církevničení ani o pánbíčkářství, ale o obyčejné, praktické věci, například:
- řídit se zdravým rozumem a zdravým citem
- být věrným a poctivým správcem toho, co je mi svěřeno
- rozmnožovat své hřivny a talenty k užitku lidem – podpora podnikání
- Ježíš říká: „Hledejte a naleznete“ – tedy podporovat vědu a výzkum
- neurážet a nenadávat druhým lidem, což Ježíš staví na roveň zabití – jinými slovy, psychické násilí není o nic méně závažné než fyzické (zde možná vidím Váš problém, ale všichni s tím občas bojujeme)
- nesoudit a neodsuzovat, a pokud už soudit, tak spravedlivě – tedy důkladně zkoumat kontext a dát rovný a důstojný prostor oběma stranám
- nebýt pokrytcem – nejprve vytáhnout trám ze svého oka a teprve potom třísku z oka druhého
- nebýt naivní, ale být opatrný – Ježíš učí: „Neházejte perly sviním, aby se neobrátily a neroztrhaly vás,“ a také: „Buďte bezelstní jako holubice, ale opatrní jako hadi.“
- milovat bližního jako sebe samého, ale také milovat nepřátele, což znamená například snažit se pochopit jejich pohled
- nehrát si na dobrého člověka – dobrý je pouze Bůh
- být milosrdný a odpouštět, zastávat se maličkých a bezbranných – lidská práva
- myslet na sirotky a vdovy – sociální politika
- být přísný na ty, kteří jsou líní a vymlouvají se, že mají málo, a přitom mají zdravé ruce – nepodporovat lenost
a mnoho dalšího.
Pane ministře, uvědomte si, že pokud budeme ignorovat a neimplementovat směrnice Ježíše Krista, ohrozíme naši bezpečnost i prosperitu.
Připomenu výrok T. G. Masaryka:
„Ježíš, ne Cézar, toť smysl našich dějin a demokracie.“
Václav Havel řekl: „Láska a pravda vítězí nad lží a nenávistí,“ a skutečně – odešla mocná armáda bez jediného výstřelu. Takovou moc to mělo. Václav Havel, aniž by si to možná plně uvědomoval, v této konkrétní věci implementoval Ježíšovy směrnice. Neměl nenávist k nepřátelům, ale přál jim dobro, a jeho jméno bylo známé i v zapadlých vesničkách Jižní Ameriky. Tak slavné to bylo.
Není podstatné, zda je člověk věřící, či nikoli, ale zda ve svém životě implementuje směrnice Ježíše Krista. V tom je záruka naší bezpečnosti a prosperity.
Žádám Vás o vhodnou nápravu ve věci výroku o „pošucích“ podle Vašeho vlastního uvážení. K tomu Vám dopomáhej Duch Svatý. Děkuji.
S pozdravem
Zdeněk Macura
–– konec emailu
Dovětek: Ikdyž mám určité pochopení pro výrok pana ministra Macinky s ohledem na kontext, přesto si myslím, že výrok byl nevyvážený a trochu za čárou.
Přeji všem krásný den
Zdeněk Macura
Žádost plk. Foltýnovi o zveřejnění aspoň jedné ruské dezinformace
Vážení čtenáři, dnes jsem odeslal žádost plukovníku Foltýnovi, aby zveřejnil aspoň jeden prokazatelný příklad ruské dezinformace. Také jsem mu předložil historickou paralelu s válkou na Ukrajině, příběh Jeremiáše a Babylóna.
Zdeněk Macura
Podal jsem trestní oznámení na Fialu a Gregorovou za podněcování k nenávisti
Vážení čtenáři, dnes jsem podal trestní oznámení na premiéra Petra Fialu a europoslankyni Markétu Gregorovou za podněcování k nenávisti k Ruskému národu a skupině osob – občanů Ruské Federace
Zdeněk Macura
Úvaha: Na Bidenovi je vidět, že svět řídí Bůh ne lidé, poděkujme mu
Když jsem byl dítě, vnímal jsem vysoké státní představitele něco jako poloBohy, prostě lidi, kteří mají vyjímečné schopnosti a talent. Postupem času jsem však zjistil, že to vše byla jen velká iluze.
Zdeněk Macura
Otázka: Je premiér Fiala psychopat, který chce jaderný konflikt ?
Poslední dobou přemýšlím nad jedním paradoxem. Nemalá část politiků, nejen v Čechách nevyjadřuje vůbec žádnou lítost nad statisíci mrtvými Ukrajinců a Rusů. To je právě jeden ze základních znaků psychopatů, totální absence empatie
Zdeněk Macura
Žádost o pravidelné týdenní reporty práce prezidenta
Dnes jsem zaslal novému panu prezidentu žádost o pravidelné týdenní reporty ohledně jeho práce formou emailů. Věřím, že kromě mé občanské povinosti chodit k volbám a platit daně, mám povinnost také kontrolovat práci politiků.
