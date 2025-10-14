„Teflonový Turek“. Když jsou média hysterická, na pravdě stejně nezáleží…
„Teflonový Don“ (Teflon Don) byla přezdívka jednoho amerického mafiána a občas tak někdo označil (či označuje) také prezidenta Trumpa. Nic z toho, z čeho je obviňovaný, se totiž neuchytí, podobně jako na tom oblíbeném nepřilnavém povrchu pánviček.
Myslím, že po měsících usilovného snažení nám tu média vytvořila teflonového Filipa Turka, který momentálně řeší hodně ošklivé obvinění, že kdysi napsal hodně ošklivé komentáře a příspěvky.
O ty mi popravdě nejde. Rád bych věřil, že to pan Turek nenapsal, protože ten obsah bych neschvaloval, ale určitě ho neodsoudím na základě článku v Deníku N. V dnešním ublognutí mi jde mi jen o to, že ať už je pravda jakákoli, média na pana Turka za těch pár měsíců nanesla parádní teflonový povrch.
To důležité se ztratí
Sice nechci být ignorant, ale v zájmu duševního zdraví se snažím zprávy moc aktivně nečíst. Chodí mi do e-mailu upozornění na ty „nejdůležitější“, což bylo v posledních měsících asi 492 zpráv o Turkově jízdě na dálnici, o jeho nezkolaudované garáži, o obvinění z násilí před sto lety… Úžasná byla aféra s íránskou ambasádou, to bylo k popukání. Nebo ta bakalářka :-)
Aby bylo jasno: Když se politika něco vážného týká, média o tom informovat mají, to nezpochybňuju. A třeba ta dálnice byla podle mě fakt fail. (Já sice nemyslím, že na prázdné dálnici někoho ohrožuje rychlá jízda sama o sobě, ale fotit se atd., to už bylo podle mě takový pubertálně ubohý.)
Ale bylo toho moc, milí novináři. Každá blbost se řešila moc, špína se hledala zcela zjevně aktivně a cíleně a lidé se už článkům o motoristech začínali vysloveně smát. Hezkou kampaň jste jim udělali.
Vztah k novým poslancům (a úroveň profesionality) je ostatně zcela zjevná i v relativně čerstvém článku Hudebník, Klausův muž i závodník. Kdo za Motoristy zasedne do Sněmovny
Filip Turek: Konec na pozici europoslance
Do Sněmovny se dostal také europoslanec Filip Turek, který kandidoval jako lídr ve Středočeském kraji. Byť je v současné době Turek europoslancem, tak po zvolení do Sněmovny jeho mandát v Europarlamentu zanikne.
Turek na sebe strhl pozornost svou rychlou jízdou na dálnici. Bývalá partnerka ho nařkla z násilí. V minulosti se řešila i jeho záliba v hajlování, které označil za klukovinu a legraci.
Takhle se píše medailonek nově zvoleného poslance? Nic o tom, co dělá, čím se živí, co vystudoval, jaké má v životě aktivity apod.? Chápu, že třeba v článku o Hitlerovi nebudeme rozebírat jeho malířskou kariéru, že jiné věci z jeho života mají prioritu, ale přijde mi, že jste zapomněli, že Filip Turek (zatím!) genocidní válku nevyvolal.
Obsese, která by zasloužila léčbu?
Posedlost médií se ostatně netýká jen Filipa Turka, nýbrž celých motoristů.
Posledním příkladem, kdy to zašlo až očividně příliš daleko, je podle mě „neMacinkův“ pickup, kterým provokativně přijel na Pražský hrad (dobrej marketing, pane Macinko, a dobrej trolling).
Novináři provedli hluboké novinaření a výsledkem byl článek Podivnosti kolem „Macinkova“ pick-upu. Patří milionáři stíhanému za hazard. V článku pak najdeme typickou rétoriku o „kontroverzním podnikateli“, kterého „vyšetřovala policie“, atd. atd. Nedočteme se, že sedí ve vězení za vraždu (protože nesedí), jen se nenápadně naznačuje, že asi nestojí na správné straně. Vyvolává se dojem.
Dojemné je pak zdůvodnění celé investigace: „Vědět, kdo Motoristy podporuje a komu vozidlo patří, je důležité už proto, že politici rozhodují o spoustě omezení a zákonů, které se právě Buráňova autopodnikání nebo hazardu mohou dotknout. Jeho firma Auto Games v minulosti vyvíjela, vyráběla a provozovala výherní automaty.“
Tak určitě.
To je ale fuk, o ta pronajmutá auta konkrétně nejde. Je to úžasná ukázka chorobné obsese motoristy, kterou „novinářstvo“ trpí a kterou strana chytře využívá.
Považte – tohle nebyla nějaká policejní aféra, nějaké investigativní rozplétání dotačních podvodů atd. To si cíleně vybrali politika Petra Macinku a auto, kterým prostě přijel na Hrad a které se novinářům asi nelíbilo, asi protože to není Prius.
Ne že by měl pan Macinka nehodu, byl opilej, někoho přejel atd. – prostě dorazil na schůzku na Hrad a začali si ho „bez důvodu“ aktivně proklepávat. Čí je to auto. Následně odkud je půjčené. A pak napíšou to, co napsali.
Ověřoval podle espézetek někdo auta ostatních? Věřím, že špína se najde i na moje auto, protože když jsme ho před šesti lety v raději nejmenovaném autosalonu pořizovali, neověřovali jsme, jakou mají účetní závěrku, kdo je sponzoruje a jestli prodejce náhodou nevolil Špatnou Stranu.
Výsledek? Nad vším už mávneme rukou
A tak jste to dokázali. Když vidím v titulku Turek, tak už se jen usměju a vařím si kávičku, co si zase přečtu. Nemá řádně očipované slepice? Prodával sousedům cukroví bez papíru od Hygieny? Vyráběla jeho boty firma, které dodávala auta firma, jejíž majitel má bratrance ve firmě, která sídlí ve stejném městě jako továrna, kde v 70. letech zaměstnávali děti?
Upřímně, kdyby mě osobně Filip „Nebezpečná Rychlost“ Turek zítra srazil na přechodu a já si pak v nemocnici četl článek třeba tady na iDNESu, který by o té nehodě referoval, možná bych s kapačkama v ruce přemítal, co je to za další vymyšlenou pseudoaféru…
Když vládne hysterie, když se pořádají hony na čarodějnice, když se dělá z každého komára rovnou celé stádo velbloudů… tak už pak bohužel pravda, ať už je jakákoli, ztrácí moc.
Zdeněk Král
Símvás, za těch 300 Kč od státu si mám koupit bochník chleba, nebo šest vajec?
„Tak nám odpustili korunu pade! Juchů! Škoda že to nejde z marže těch nenažranců z pump...“ Ne, nebojte, fakt to nemyslím vážně...
Zdeněk Král
Prezident Zeman, slušní lepšolidé a zlí „-fobové a -isti“
V souvislosti s hospitalizací prezidenta Zemana a radikalizací společnosti se člověk musí ptát, kdo se chová opravdu „zle“ a o kom se to jen říká. A mimochodem, jsem sice extremista a vlastenec (fuj, že jo), ale mám rád kebab.
Zdeněk Král
Divím se, že defenestraci ještě nezajistili hospodští
V této zemi bych fakt restauratéra dělat nemohl. Jedna regulace střídá druhou, jedno nesmyslné a invazivní a nespravedlivé nařízení hnedle neguje (nebo nedejbože stupňuje) další. Do takového byznysu aby se člověk bál jít...
Zdeněk Král
Proč jsou pravicoví konzervativci šťastní, zatímco levice pláče?
Současná levice těží z ukřivděnosti, přecitlivělosti, závisti a dalších negativních pocitů a vlastností. Chcete být šťastní? Zkuste se na svět podívat jako „konzervativní pravičák“.
Zdeněk Král
Český lev 2021 mi pěkně zvednul tlak. Ne kvůli filmům
Vysvětlí mi prosím někdo, jak to s tím tvrdým lockdownem a všemi zákazy funguje? Když teda fotbalisty vesnického týmu otestuju a bude jich nějaký omezený počet, tak si můžou v půl jedenácté večer venku dát zápas? Bez roušek?
|Další články autora
- Počet článků 36
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 5237x
Narodil jsem se v roce 1991 v jižních Čechách, dlouho bydlel kousek od Berouna, nyní se pohybuji v Praze. Živí mě převážně čeština, jsem korektor, editor, redaktor, školím jazyk ve firmách i státní správě. Od roku 2011 jsem dělal pro různá online média, téměř tři roky (od roku 2013) jsem psal jako externista do technologické rubriky iHNed.cz, velmi výjimečně i do tištěných médií. Po získání titulu (v roce 2015) jsem z přivýdělků a dohod udělal živnost – jsem OSVČ, tedy parazit, mám svůj tým lidí a nabízím kompletní služby ohledně textů, od tvorby přes korekce po překlad. Mezi mé klienty patří například jeden velký výrobce elektroniky. Školím češtinu, etiketu a „komunikaci“.
Vystudoval jsem mezinárodní obchod na FMV VŠE a amerikanistiku na FSV UK, na půl roku jsem si odskočil studovat terorismus, národní bezpečnost a trestní systém do Spojených států. Předtím jsem měl to potěšení studovat trubku (a jako vedlejší obor klavír) na pražském Gymnáziu Jana Nerudy s rozšířenou výukou hudby.
Politicky jsem libertarián/minarchista: Příznivec malého státu s malými pravomocemi, který chrání před násilím a krádežemi a vynucuje nutné minimální zákony. Jen pak může společnost fungovat, aniž by nějaká skupina utlačovala nebo vykořisťovala jinou, a země může ekonomicky prosperovat.
Děkuji za návštěvu mého blogu, snad vás moje texty zaujmou.