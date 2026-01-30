Záhada prezidentského pokoje

Detektivní pátrání po stopách českého prezidenta a jeho dovolené. Záhada třínohé postele a zavřeného hotelu. Meteorologická anomálie okolo pana prezidenta a další záhady.

Pan prezident poslal přes Facebook tři fotky z dovolené, aby uklidnil svoje fanoušky a vyvrátil spekulace o jeho dovolené ve Španělsku. Idnes k nim přidala dalších 30 ze starých dovolených a tím jenom podpořila zmatek. Kde tedy vlastně pan prezident je? Tak se na ty fotografie podíváme blíže.

První je foto jeho skromného pokoje s ledabyle poházenými věcmi. O této fotce se vede rozsáhlá polemika, zda je nebo není generován AI. Pomůžou nám fotky z Booking.com. Ty ukazují, že jsou z hotelu Moto Vila Groot v Tabernas v Andalusii. Takže hotel existuje, pokoj existuje a postel existuje.

Foto pokoje z Booking. Tento pokoj je stejný jako na fotkách z FB pana prezidenta. Detaily přesně sedí, kresba a suky na čele postele odpovídají na těm na fotkách na FB.

Jenže na fotce na FB něco nesedí. Jeden malý detail, kde chybí čelo postele. Tohle není chyba pixelace, to je ukázková chyba generátoru AI. Proč má postel tři nohy?

V místě, kde by mělo pokračovat čelo postele nic není, jen dlaždice, která by měla být zakrytá. To na skutečné fotce prostě není možné.

A co víme o hotelu Moto Vila Groot? Na internetu toho najdeme překvapivě málo, ale jedna stopa je. V jednom videu na Youtube nás do Moto Vila Groot zve česká motorkářská firma Moto Lisý.

Moto Lisý zve do hotelu Moto Vila Groot.

Tak asi patří firmě Moto Lisý a ta ho provozuje? Ne. Na stránkách Moto Lisý není o hotelu ani zmínka. Nikde jinde spojení nalézt nelze.

A co Booking? Booking nyní rezervace v Moto Vila nenabízí, vypadá to, že je hotel úplně zavřený.

Rezervace do hotelu dnes nejsou dlouhodobě možné.

A jak vlastně hotel fungoval? Když se podíváme do recenzí, zjistíme, že ty poslední z podzimu 2025 jsou zcela negativní. Úplně poslední recenze dokonce označuje majitele za podvodníky, protože hotel vůbec nefunguje. A najednou se tam ubytuje český prezident s přáteli? V hotelu bez vytápění, když venku je v noci 15°C?

Recenze hotelu jsou zcela negativní.

A na závěr počasí. Pan prezident si užívá motorkářkou dovolenou. Asi ho Pán Bůh miluje, protože okolo něj vytváří meteorologickou anomálii. Zatímco na jeho fotkách je pohodová atmosféra, španělské noviny hlásí v Almeria přeháňky a vichřici s nárazy až 100km/h.

V Andalusii jsou teploty 16-18 C, přeháňky a nárazy 60-100km/h. Nejtepleji bylo 29.1., mezi 18-20C.

Tak kde je pan prezident. Nebyl unesen? Tohle vypadá jako detektivní seriál na pokračování. Věříme, že pan prezident je v pořádku a žádná vichřice našeho hrdinu neodfoukne.

Autor: Zdeněk Benda | pátek 30.1.2026 14:48 | karma článku: 14,11 | přečteno: 143x

