Záhada prezidentského pokoje
Pan prezident poslal přes Facebook tři fotky z dovolené, aby uklidnil svoje fanoušky a vyvrátil spekulace o jeho dovolené ve Španělsku. Idnes k nim přidala dalších 30 ze starých dovolených a tím jenom podpořila zmatek. Kde tedy vlastně pan prezident je? Tak se na ty fotografie podíváme blíže.
První je foto jeho skromného pokoje s ledabyle poházenými věcmi. O této fotce se vede rozsáhlá polemika, zda je nebo není generován AI. Pomůžou nám fotky z Booking.com. Ty ukazují, že jsou z hotelu Moto Vila Groot v Tabernas v Andalusii. Takže hotel existuje, pokoj existuje a postel existuje.
Jenže na fotce na FB něco nesedí. Jeden malý detail, kde chybí čelo postele. Tohle není chyba pixelace, to je ukázková chyba generátoru AI. Proč má postel tři nohy?
A co víme o hotelu Moto Vila Groot? Na internetu toho najdeme překvapivě málo, ale jedna stopa je. V jednom videu na Youtube nás do Moto Vila Groot zve česká motorkářská firma Moto Lisý.
Tak asi patří firmě Moto Lisý a ta ho provozuje? Ne. Na stránkách Moto Lisý není o hotelu ani zmínka. Nikde jinde spojení nalézt nelze.
A co Booking? Booking nyní rezervace v Moto Vila nenabízí, vypadá to, že je hotel úplně zavřený.
A jak vlastně hotel fungoval? Když se podíváme do recenzí, zjistíme, že ty poslední z podzimu 2025 jsou zcela negativní. Úplně poslední recenze dokonce označuje majitele za podvodníky, protože hotel vůbec nefunguje. A najednou se tam ubytuje český prezident s přáteli? V hotelu bez vytápění, když venku je v noci 15°C?
A na závěr počasí. Pan prezident si užívá motorkářkou dovolenou. Asi ho Pán Bůh miluje, protože okolo něj vytváří meteorologickou anomálii. Zatímco na jeho fotkách je pohodová atmosféra, španělské noviny hlásí v Almeria přeháňky a vichřici s nárazy až 100km/h.
Tak kde je pan prezident. Nebyl unesen? Tohle vypadá jako detektivní seriál na pokračování. Věříme, že pan prezident je v pořádku a žádná vichřice našeho hrdinu neodfoukne.
Zdeněk Benda
Přímý přenos z hořícího klubu Evropa.
Záznam přímého přenosu z Facebooku jednoho z návštěvníků klubu. Začíná to skvěle. V Evropě je pařba!
Zdeněk Benda
Ludva je letadlo a dnes to dokáže
Ludva udělal coming out. Člověk může létat. Stačí chtít a být opravdu přesvědčen. Ludva se rozhodl to dokázat a my ho podpoříme.
Zdeněk Benda
Z deníčku slušného a lepšího člověka - IX - Hrdina
Jsem skoro hrdina. Fanda nechce být hrdina. Nebezpeční důchodci. Honzík je diplomatická špička. Máme recept na migraci.
Zdeněk Benda
Z deníčku slušného a lepšího člověka - VIII
Kurz na ještěrku. Rafinované metody ruské infiltrace. Sladký hošík Kalemba. V Německu se nic nemění, vyhráli slušní lidé.
Zdeněk Benda
Z deníčku slušného a lepšího člověka - VII
Ve skladu přituhlo, ale doma je Valentýn. Z Ameriky se valí dezinformace. Poznávám myšlení prostých lidí. Jak zachránit Green Deal?
|Další články autora
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...
Jste znalci seriálu Bridgertonovi?
Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...
Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...
Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...
Stromy, kiosek i nová podoba památníku. Sady Pětatřicátníků čeká proměna
Výraznější proměna letos čeká sady Pětatřicátníků v centru Plzně. Mají se stát příjemnějším místem,...
Květinářství z Bohušova Dědictví mělo kvůli stavbařům zmizet, situace se ale změnila
Téměř čtyři desetiletí chodí lidé v centru Brna kolem budky s prodejnou květin. V létě to vypadalo,...
Obrazy z Ráje
Malby z Českého ráje a ráje ptačího autorky Aleny Antošové a její dcery Barbory si mohou...
Revitalizace Hlavní ulice v Ostrově bude letos pokračovat dalšími dvěma úseky
Ostrov na Karlovarsku bude letos pokračovat v revitalizaci zelených ploch na středovém pásu na...
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...
- Počet článků 23
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1814x