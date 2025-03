Z deníčku slušného a lepšího člověka - VIII

Kurz na ještěrku. Rafinované metody ruské infiltrace. Sladký hošík Kalemba. V Německu se nic nemění, vyhráli slušní lidé.

17.2. - Dnes jsem absolvoval kurz na vysokozdvižný vozík, kterému se říká ještěrka. Nejdříve nás bezpečák poučil a pak nám nechal vyplnit test. Ten jsem zvládnul na jedničku, protože jsem se odpovědi celý víkend učil. Můj kolega Mário s tím měl docela problém, protože se vůbec neučil a vychodil jen 8 tříd a čte dost pomalu. On je z diskriminované menšiny a s prací nemá moc zkušenosti. Naštěstí mu instruktor trochu pomohl, ale rozhodně to nebylo podvádění. Mário říkal, že ve škole s ním taky písemky dělal jeho asistent. Pak byla praktická zkouška. Úkolem bylo ukázat manipulaci s vozíkem a uložit paletu do regálu. Mário si zapálil cigaretu, ale instruktor ho upozornil, že při manipulaci s LPG to není moc chytré, že by mu to mohlo opálit obočí. Tak to cigáro naštvaně odložil na plechovku s barvou, nasednul do ještěrky a než stačil instuktor něco říct, tu paletu nabral a založil do regálu.

Pak byla řada na mně. Byl jsem trochu nervózní. Tři páky a dva pedály najednou jsou na mne hodně. Opatrně jsem nastartoval, zvednul vidle a šlápnul na pedál. Vozík vyrazil, propíchnul bednu a zarazil se o zeď. Instruktor se držel za hlavu a ostatní skladníci řvali smíchy. Říkám si „Mirdo, pomalinku, jsi citlivý hoch, na ty páčky musíš citlivě.“ Tak jsem pomalinku couvnul, pomalinku paletu nabral, pomalinku zajel k regálu a pomalinku paletu uložil. Zvládnul jsem to. Instuktor se stále držel za hlavu a skladníci řvali smíchy ještě víc. Nechápu proč. Netrvalo mi to víc než 5 minut. Průkaz jsem dostal, ale šéf řekl, že budu dál krabice nosit v ruce, protože to bude rychlejší. A jízdu s ještěrkou mám trénovat ve volných chvílích na ploše s odpadem. Nevím, jestli to není diskriminace, když mám ten průkaz jako Mário. Ale lepší lidi ani diskriminace nezlomí. Okolo se prohnal Mário na ještěrce s cigárem v hubě a odjel naložit kamion.

V naší kavárně jsem sklidil uznání. Pro přátele intelektuály je práce ve skutečné soukromé firmě a dokonce v montérkách něco velmi odvážného. Je krásné být lepší mezi lepšími. Jen ještě musím dohnat Mária a sebrat mu ještěrku.

18.2. – Naši investigativní novináři zjistili, jak rafinované metody infiltrace používají Rusové. Třeba ve Finsku postavili největší sportovní halu Hartwall arena a 25 let tam s pomocí sportu a koncertů šířili ruskou propagandu. Po invazi na Ukrajinu jim tu arénu zavřeli a Finsko už je 3 roky před ruskou propagandou v bezpečí. Slušní lidé vědí, jak v takové hale může probíhat vymývání mozků.

19.2. - Náš premiér Péťa Fiala se ukázal jako ostrý hoch. Když ho padouch Trump a náfuka Macron nepozvali na schůzku, nasadil trumfy jako pravý pistolník a navrhnul dát peníze a zbraně na stůl. To určitě zabere. Zbraně už teda nemáme, ale peníze naše vláda ještě najde. Lepší lidé rádi přispějí na dobrou věc, třeba na zbraně.

20.2. - To je hrůza lidičky, co se stalo v Hradci. Ještě že hned napsali, že to byl Čech, aby se nešířili konspirace. Kdyby to byl náhodou cizinec, tak je logické, že se to nebude rozmazávat. Slušní lidé vědí, že s cizinci u nás problémy vůbec nejsou.

22.2. - Péťa Fiala při výročí invaze krásně připomněl, že Ukrajinci umírají za Evropu. To zní tak romanticky. Myslíte, že jdou do útoku s křikem „Ať žije Evropská unie!“? My lepší lidé jim do útoku držíme palečky.

A hned se ozval Babiš, že prý je pan premiér v cizině pro smích. Tak to není rozhodně pravda. Sice ho nikam nezvou, ale všichni nás považují za spolehlivé spojence, když nám potřebují něco prodat, něco odsouhlasit v europarlamentu nebo přispět na Ukrajinu.

23.2. - Krásná demoška na Staromáku na podporu Ukrajiny. Zaplnili jsme skoro půlku náměstí a všechny televize o tom natočili dlouhé reportáže. Byli tam přátelé z neziskovek, umělci, lidičky z ČT, z Českého rozhlasu, řečnil pan prezident a dokonce přišli i Ukrajinci. Největší hvězdou byl mladý Kalemba, se kterým ČT natočila krásný rozhovor. Byl fakt sladkej, v naší kavárně by si určitě našel přátele. Je vidět, že jeho tatínek je profesionál z ČT a ví, jak sehrát autentickou reportáž.

24.2. - Tak volby v Německu dopadly skvěle. Pan Merz bude skvělý kancléř. Dokonce už upřesnil, že ty řeči o zavírání hranic před migranty byly špatně pochopené. Jen se bude víc kontrolovat a odmítnuté pošlou zpátky do sousedních zemí. Tak třeba konečně někteří zůstanou u nás a budeme mít tu multikulturu. Na ty zdatné snědé chlapce je krásný pohled a holky v hidjábu vypadají tak romanticky.

26.2. - V Rumusku si pozvali na policii prezidentského kandidáta Georgesca a dezinformátoři v tom hned vidí pokus o jeho odstranění. Přitom mu nikdo neubližuje, zatím jen shromažďují důkazy. Dál může vést kampaň, jen nesmí veřejně vystupovat a vyjadřovat se na sociálních sítích. Lepší lidé vědí, že v demokracii platí svoboda projevu, jen to nesmí ohrožovat liberální demokracii.

27.2. - V Německu je po volbách a tak mohli obnovit záchranné lety pro Afghánce z Pákistánu. Dnes jich přivezli 155, ale v Pákistánu jich živoří ještě několik tisíc. Teď už je mohou zachránit, protože slušní lidé budou mít v Bundestagu většinu.

Naopak Němci se rozčilují, že v Norimberku byl zrušen dětský karnevalový průvod. Ale bylo to pro bezpečnost dětí, protože nějaký blázen hrozil útokem. Asi nemá rád dětský křik. Takový Ramadán začíná úplně bez problémů a i německé restaurace a školy zavádí celodenní půst. Slušní lidé vědí, že je nutno udržovat perspektivní lidové tradice.

28.2. - My slušní lidé jsme se zděsili, jak se Trump choval neuctivě k panu Zelenskému. Vůbec se nechoval jako hostitel. Dokonce se mu nelíbilo, že pan Zelensky neměl oblek, ale oblíbenou mikinu, idyž si vzal společenskou černou místo zákopové zelené. Za pana Bidena fungovaly vztahy Ukrajina-USA perfektně. Pan Zelenský napsal seznam, co potřebuje, a USA to poslaly. My slušní lidé věříme, že Evropa Ukrajinu podrží. Když se Evropa semkne, dá dohromady peníze a zbraně, Ukrajina Rusko porazí. I pan Rutte řekl, že Ukrajina vítězí, jen fronta se pohybuje špatným směrem. Vyzývám všechny slušné lidi, přispějte Ukrajině na Čestmíra nebo drony. Když každý pošle měsíčně třeba 1000,-Kč, válka bude moci pokračovat a Ukrajina určitě začne vítězit. Já teď poslat nemůžu, ještě jsem nedostal první výplatu.

1.3. – V Rumunsku jsou zase demonstrace na podporu toho fašisty Georgescu. Teda nevím, proč je fašista, ale říkali to na ČT, tak to je ověřené. ČT fašismus nepodporuje, proto o těch demonstracích raději vůbec neinformuje. Je divné, že čím víc po něm rumunské úřady jdou, tím větší má podporu. Nejspíš ho budou muset zavřít, aby zachránili spravedlivé volby. Určitě má podporu z Ruska, protože taková demonstrace se nedá pořádat bez zahraniční podpory. Ale kdo teď bude podporovat demonstrace slušných lidí, když Trump zrušil USAID?