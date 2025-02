Z deníčku slušného a lepšího člověka - VII

Ve skladu přituhlo, ale doma je Valentýn. Z Ameriky se valí dezinformace. Poznávám myšlení prostých lidí. Jak zachránit Green Deal?

Intelektuál ve skladu.

Přituhlo. Teda u nás ve skladu. Je tu zima jak v ledové jeskyni. Máme tady topidlo, kterému se říká Sahara, ale to se nesmí pouštět, protože je na plyn. Šéf řekl, že si můžeme vybrat buď teplo nebo prémie. Péťa Fiala říkal, že nenechá nikoho padnout, ale nás tady nechají zmrznout. Jediný, kdo neremcá, je Vasyl. On je z Ukrajiny, ale je divný. Vůbec nepodporuje pana Zelenského, ale mluví o něm dost ošklivě. Utekl sem před válkou z Mukačeva hned na začátku invaze. Když jsem se ho ptal, jak se u nich bojovalo a kolik lidí padlo, tak se smál a klepal si na čelo. Říkal: „Na východě válka, v Kyjevě zloději a na západě otevřená závora. Nejsem durak.“

13.2. - V Mnichově nějaký zoufalý Afghánec najel do průvodu. Moc to ale nechápu, protože to byl průvod organizace Ver.di a ti podporují uprchlíky a protestují proti rasistům a AfD. Proč ublížil zrovna jim? Asi si spletl datum a demonstrace AfD byla jindy. Slušní lidé podporují uprchlíky, ale pozor na auta.

Trump jmenoval ministrem zdravotnictví Roberta Kennedyho. To je docela blázen, protože on je proti očkování a prosazuje zdravý životní styl. Furt se chlubí tím, že udělá přítah na hrazdě a sportuje. Já přítah neudělám, ale očkovaný jsem vzorně. Před ním byla ministryní úplně normální trans-žena Rachel Levine a teď bude ministrem blázen.

14.2. Viděl jsem večer projev J.D.Vance z Mnichova a jsem v šoku. Mráz přichází z Kremlu a dezinformace z USA. On tvrdil, že se v Evropě šíří cenzura a že volby v Rumunsku byly zrušené na pokyn od Bidena. Vůbec se nedivím, že evropští politici byli uražení a vůbec netleskali. Taková Uršula von Leyen měla potlesk bouřlivý. Evropané potřebují slyšet, že je všechno v pořádku a že jdeme správným směrem. Lepší lidé tomu věří.

Rusové trefili jadernou elektrárnu. Víte, jaká to mohla být katastrofa? Danuška Drábová teda říká, že ten kryt vydrží i pád letadla, ale dron je dron. Rusové jsou teď díky Trumpovi na koni a tak si troufají. Záporožskou jadernou elektrárnu taky obsadili hned na začátku války a to jim nestačilo. Stejně ji museli ostřelovat zrovna, když tam byla inspekce MAAE. Ti byli tak v šoku, že ani neřekli, kdo to střílel. Jen je divné, že podle výrobního čísla motoru ten dron vystartoval v roce 2023 a dopadl až teď. Asi měl porouchanou ruskou navigaci z ukradeného čipu a někde bloudil.

Fanda mi dal večer kytku a čokoládu. Člověka nic tak nepotěší jako kytka od partnera. Musíme si udělat krásný večer. A v sobotu upeču nějakou ňamku, třeba veganskou pizzu a špenátový štrůdl. My lepší lidé si umíme udělat krásný svátek.

15.2. - O svačině se chlapi bavili o tom včerejším projevu J.D.Vance. Určitě nerozuměli jeho angličtině, protože oni ho podporují. Slušní lidé v lepší společnosti se o politice nebaví, ale oni říkají, co si myslí. Tady se ukazuje, jak nevzdělaní lidé podporují populistickou politiku Trumpa. Ten dělá, co chtějí voliči a vůbec se neohlíží na zkušené úředníky. Nebo podporují to teatrální Muskovo tažení proti rozdávání amerických peněz. Oni ve své prostotě nemohou pochopit, kolik toho pro ně dělá EU, jak jim regulace zjednodušují život, jak se musí prověřovat informace a jak je sankce chrání před závislosti na Rusku. Víte, kolik lidí po celém světě přijde kvůli Muskovi o práci? Kamarádi z neziskovky začínají být zoufalí. Oni nejsou takoví drsňáci jako já, aby pracovali rukama. Aha, tak to jsem ještě lepší než lepší lidé.

Pan Rozumek má pravdu, když říká, že média ten problém s cizinci zveličují a když Alžířan podrazí ve Francii babičce nohy, naše média šílí. Když se jeden den stane nehoda v Mnichově, druhý den někoho zapíchnou ve Villachu, někoho v Dublinu a pár pobodaných je v Athénách, tak to přece nemůže mít žádnou souvislost. Navíc se evropští politici jasně vyjádřili, že tohle se musí řešit a budou o tom jednat. Jestli ale v německých volbách vyhraje AfD, všechna jednání, konference a akční plány přijdou nazmar. AfD totiž prosazuje jednoduchá populistická řešení místo propracovaných a odsouhlasených plánů, které se připravují roky. Slušní lidé mají plán, ne jednoduché řešení.

16.2. - Pan poradce Křeček prý radí Petru Fialovi, aby opustil Green Deal a přidal s k Babišovi. Zní to strašně. Prý buď přežije Green Deal nebo ODS. Péťa ale už dávno řekl, že od Green Dealu ustoupit nelze a s Babišem nikdy spolupracovat nebude. Tak asi zkusí nějaký kompromis, třeba zachránit půlku Green Dealu a půlku ODS. To by šlo.