Z deníčku slušného a lepšího člověka - VI

Nastoupil jsem do práce. Jirka bude mít miminko. V USA žijí lidé 150 let. Rusové jezdí na oslech. Demoška bude!

To jsem já Mirda, jak dřu u nás ve skladu.

3.2. - Tak jsem nastoupil do práce. Teď jsem Operátor skladu náhradních dílů zemědělské techniky. Operátor skladu zní líp než skladník. Je to ohromný sklad a je tady spousta součástek. Vůbec jsem netušil, z kolika dílů se skládá takový traktor nebo kombajn. Musím se naučit taková slova jako šoupátko, ventil, simering, bowden, kardan nebo příruba. Hodně mě pobavilo, že třeba u dílu, který se jmenuje konektor, se jedné části říká sameček a druhé samička. A fakt to tak funguje :-). Proč ale nejde spojit dva samečky? Dnes jsem zatím dostal jako první úkol přeskládat krabice na jiné palety. Fakt makačka. Jedna krabice měla až 5 kilo a bylo jich přes sto! Jen se spolupracovníky to bude těžší. Nejsou to žádní intelektuálové jako já a tak bude obtížné s nimi najít společné téma. O přestávce se bavili o hokeji, fotbalu a jak se v sobotu ožrali. Když jsem řekl, že s přáteli chodíme do kavárny, tak jen valili oči. Prý se dokonce vsadili, jak dlouho tam vydržím. Já vám ukážu prosťáčci, co zvládne intelektuál. Já jsem lepší!

4.2. - Ráno jsem se nemohl hýbat. Sotva jsem vstal. A navíc musím vstávat v šest, abych byl v práci do sedmi. Jak tohle vydržím? Copak tohle může slušný člověk vydržet delší dobu?

5.2. - Alespoň malé potěšení v šedi dne sedřeného člověka. Narazil jsem večer na Youtube na krásnou píseň oslavující Evropskou unii. Vytvořil to Pokrokový euroobčan Tobiáš Klus a jmenuje se Pozvedněme modrý prapor se zlatými hvězdami. Krása. Někdo tedy tvrdí, že je to parodie, ale tomu nevěřím, protože to EU nezesměšňuje, ale zpívá o ní hezky. Určitě si to pusťte. Něco pro slušné lidi.

Naše vláda nelelkuje, ale jedná. Teď třeba úplně přepracovali systém pro hodnocení teroristických hrozeb. Místo stupňů nebezpečnosti označených čísly 1 až 4 budeme mít značení písmeny A až D. Proti terorizmu se musí jít aktivně. Naše vláda je nejlepší.

7.2. - zase skvělá zpráva z Ukrajiny. Rusové už nemají ani ty Žigulíky, jak jsem psal minule. Teď už používají osly, píšou to všechny věrohodné deníky. Jsou úplně v koncích. Teď by jim měl Volodymyr nabídnout kapitulaci.

Jen já dřu víc než ten osel. Dnes krabice, které vážily 10 kilo. Asi začnu mluvit sprostě jako spolupracovníci. Já jsem slušný člověk, já sprostě nemluvím!

8.2. - Někomu se nelíbí, že v Rakousku zavádí u dálnic turecké záchody. Vůbec netuší, jak je to výhodné. Už jste si někdy museli pucovat prkénko špinavé od něčích bot? Pokrok nezastavíš.

9.2. - Trump a Musk úplně zrušili USAID! Hrůza. V Africe kvůli tomu možná vypukne hladomor nebo pandemie. Oni tvrdí, že spousta peněz nešla na humanitu, ale na podporu LGBT+ a ovlivňování voleb. Proč ne? LGBT+ se bez podpory neprosadí a podpořit zvolení správné vlády je nejlepší cesta, jak zaručit demokracii. Naštěstí kluci z Milionu chvilek v kavárně potvrdili, že jim ještě peníze došly a tak demoška bude. Tak 23.2. na Staromáku!

10.2. - Zase pondělí. Musel jsem do práce a vynechat kavárnu. Už s pomalu zvykám, ale život mezi proletariátem je pro intelektuála fakt náročný. Příští týden si udělám kurz na vozík, kterému se říká ještěrka, a už nebudu muset tahat krabice v rukách.

10.2. V Německu finišuje volební kampaň. Tam je ještě spravedlnost a demokracie, ne jako v USA. V televizi uspořádali besedu největších favoritů voleb. Pozvali Merze z CDU, který vede průzkumy a Scholze z SPD, který je třetí. AfD nepozvali, ikdyž je v průzkumech druhá, to není demokratická strana a tak není důvod se s ní bavit. My lepší lidé poznáme, co je demokratické.

11.2. - Jirka Pospíšil bude mít miminko. Gratulace. Nasmlouval si k tomu matku a až porodí, on půjde na otcovskou dovolenou. Jen by mě zajímalo, jak provedli oplodnění. Bylo to uměle nebo to musel chudák udělat starým způsobem? Taky bych chtěl miminko, ale nevím jestli bych se o to dokázal starat. Jednou nějaká paní v kavárně rozbalila plínu a já jsem utíkal na záchod. Tu ztracenou kávu mi měla zaplatit. Slušný člověk nebere do kavárny dítě, ale pejska!

12.2. - USA jsou stejně nejlepší. Zjistilo se, že se tam lidé dožívají až 150 let. Zatím se o tom nevědělo, ale přišel na to náhodou Elon Musk, když začal hrabat do systému sociálního pojištění. Jen aby ten systém nevypnul a stařečkové nepřišli o svůj důchod. My slušní lidé a kamarádi z neziskovky se bojíme Elona Muska.