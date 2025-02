Paní Danuška je ostrá. Skoro jsem naletěl ruské psychooperaci. Pan prezident bude evropský lídr. Krásná slova imáma na mši. Už se to blíží, půjdu pracovat rukama.

My lepší lidé se každé odpoledne sejdeme v kavárně a hovoříme o událostech. Obyčejní slušní lidé se teda o politice nebaví, ale my už jsme víc než slušní lidé. Někdy si připadám jak disident, když se spiklenci diskutujeme, jak podpořit Evropskou unii, naši vládu a naše liberálně-demokratické zřízení v boji proti dezinformátorům a konzervativcům.Fanda mi zakázal utrácet, tak musím dvě hodiny vydržet s jednou kávou a místo zákusku tajně chřoupu Fidorku.

26.1. - Večer jsem viděl záznam jak si paní Danuše namazala na chleba tu komunistku Konečnou. Jak jí řekla, že komunisti zničili tolik nedělních rodinných obědů, to bylo ostrý. Asi má chudinka sama děsivé vzpomínky, jak musela trávit neděle s otcem – skalním komunistou. Určitě musela celé dny poslouchat tu komunistickou propagandu, ale ona statečně vzdorovala. Paní Danuška je rebelka.

Skoro jsem naletěl ruské psychooperaci. Při procházce se mi na Spotify spustila nějaká písnička, taková taneční. Moc se mi líbila, úplně mě to roztančilo. Kouknul jsem, co to je, a jmenovalo se to Sigma boy. Super, tak to je něco pro nás, duhový kluky. Doma jsem hledal, kdo to zpívá a zděsil jsem se. Je to totiž ruská psychooperace, kterou asi Rusové programují mozky Evropanů. Fakt! Mluvila o tom v Europarlamentu německá poslankyně Nela Riehl. Děsivé, skoro mě dostali. Pozor, Rusové už jsou úplně všude. I v rádiu.

27.1. - Pan Petr Kolář řekl, že prezident Petr Pavel má na to být jednou z osobností a lídrů Evropy. Paráda. Pan Kolář to musí vědět, protože byl velvyslancem v USA a určitě tam dostal skvělé školení. Proto taky radí našemu prezidentovi. Slušní lidé věří panu prezidentovi a jeho poradcům.

Na CNN psali, jak Ukrajinci kosí Severokorejce v Kursku. Během jednoho útoku jich sejmuli přes 60. A když jim došla munice, v klidu se přesunuli na výhodnější pozice. Dezinformátoři tvrdí, že Ukrajinci ustupují a přitom je to jejich chytrá taktika. My lepší lidé věříme ukrajinské taktice.

Včera se v Aschffenburgu konala mše za oběti toho neštěstí v parku. Na mši mluvil taky místní imám Zischan Mehmood. Mluvil moc hezky o soucitu, solidaritě, soudržnosti a nebezpečí rozdělování společnosti. Musíme se semknout, to opravdu pomáhá. Třeba v Paříži se semkli a už 9 let tam nezemřelo při terorizmu více lidí najednou. Při těch několika ojedinělých událostech zemřel vždy jen jeden člověk. My slušní lidé se rádi semkneme.

Trump začal likvidovat LGBT+. Dal příkaz vyhnat všechny trans-lidičky z armády. Katastrofa. Vždyť trans jsou oporou americké armády. Bez nich armáda ztratí lidskost a už to bude jen tlupa hrdlořezů. Taky zakázal trans-holky umísťovat do ženských věznic. Co budou chudinky dělat mezi chlapy? Vždyť oni je znásilní, i když nemají pipinku.

28.1. - Já to věděl, že ruská armáda končí. Na Forum24 píšou, že Rusové už útočí jen v Žiguli a v Nivách. Už nemají obrněná vozidla. Loni v létě jsem četl, že jim došly rakety a teď tohle. To už je fakt jejich konec. Putin se už třese strachy. Ukrajinci, které znám, říkali, že oni do armády nemusí, protože to Ukrajina skončí i bez nich. Slušní lidé vědí, že Forum24 je informační jednička.

29.1 – Z Tomáše Zdechovského se stává hvězda Europarlamentu. Teď se stal vicekoordinátorem ve Výboru pro ochranu demokracie. Bude bojovat proti dezinformacím, zahraničním hrozbám a snahám o oslabování demokracie v Evropě. Tak to je pořádná funkce, možná ho doporučila Věrka Jourová. Lepší lidé věří, že tenhle výbor zakroutí krkem všem těm dezinformátorům, kteří straší cenzurou.

Pomlouvači tvrdí, že na Ukrajině musí do armády nastoupit jen obyčejní lidé a bohatí se tomu vyhnuli nebo utekli do ciziny. Tak to je úplná dezinformace. Teď třeba i syn bývalého prezidenta Aleksej Porošenko dostal pokutu 50000 hřiven za vyhýbání mobilizaci, i když to bylo nejspíš nedopatřením, protože Alexej pracuje v Londýně jako manažer a má spoustu práce. Vidíte, ukrajinské úřady jsou spravedlivé ke všem. Věřím, že si Alexej najde čas a přijede do Kyjeva vyřídit formality, aby si jakožto důstojník ukrajinské armády napravil reputaci. My lepší lidé věříme ve spravedlnost a demokracii na Ukrajině.

30.1. - EU prý zvažuje obnovit nákupy plynu z Ruska a dezoláti ječí radostí. Vůbec netuší, že to je trik, jak zmást Putina. Tím, že bude vedení EU neustále měnit názory, Putin bude tak zmatený, že bude souhlasit se vším. Tak ho dostaneme. My lepší lidé věříme, že ve vedení EU jsou machři.

2.2. - Už se to blíží. V pondělí nastupuju do nové práce. Fandovi jsem slíbil, že budu pracovat i rukama, abych pomohl našemu rodinnému rozpočtu. To přece není žádná ostuda, když si intelektuál zkusí nějaký čas pracovat mezi dělnickou třídou. Věřím, že se brzo vypracuju a dostanu nějakou odpovídající funkci. Držte mi palečky.