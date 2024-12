Z deníčku slušného a lepšího člověka – rok 2024

Deníček o tom, jak slušný a lepší člověk prožil rok 2024. Skvělá kariéra, úspěchy v práci a nečekaný závěr.

2.1.2024 – Hurá! Mám konečně práci. Jsem manažerem diverzity a pracovního klimatu ve velké mezinárodní firmě. Budu se starat o to, aby se tady lidem dobře pracovalo, aby nikdo nebyl diskriminován nebo zneužíván. Konečně zužitkuji 3 roky studia sociálních věd a skončily dva roky živoření na podpoře a brigádách.

1.2. - Spustil jsem firemní kampaň na pochopení LGBT+. My lepší lidé podporujeme LGBT+. Každý by měl právo vybrat si svůj gender a nikdo mu nesmí bránit. Ani rodiče nesmí omezovat svoje děti. Děti přece ví, jaká budoucnost je pro ně nejlepší. S mým partnerem Fandou si taky chceme adoptovat dítě. Nejraději biokluka, ale vychováme z něj krásnou a sebevědomou ženu.

24.2. - Připomínáme si dva roky ruské invaze na Ukrajinu. My slušní lidé podporujeme Ukrajinu v boji proti agresorovi. Taky jsem přispěl 100Kč na zbraně pro Ukrajinu. Dnes jsem osobně obešel ukrajinské pracovníky v naší firmě a všem jsem rozdal náborové letáky ukrajinské armády. Říkali „Bljat“. To je asi ukrajinské děkuji.

1.3. - Spouštíme firemní kampaň na podporu Green Dealu. Lepší lidé podporují Green Deal. Rozhodli jsme se omezit spotřebu fosilních paliv a energie. Ve všech prostorách snížíme teplotu o 2°C, abychom ušetřili energii. Ředitele jsem přesvědčil, aby na obnovu vozového parku koupil 5 plně elektrických aut. Za týden je přivezou, jsou ihned k odběru. Ne jako fosiláky, na které se čeká půl roku.

23.3. - Teplotu jsme museli vrátit na původní úroveň. Zaměstnanci si stěžovali, že ve dvou svetrech a v rukavicích se pracovat nedá. Při cestě kolegů novým elektroautem do naších slovenské pobočky v Košicích dvakrát došla baterie a museli je odtáhnout. Asi s tím neumí jezdit a plánovat si trasu. Ředitel řekl, že s výměnou počká a nechá si starého Superba.

1.4. - Spouštíme firemní kampaň proti dezinformacím. My slušní lidé sledujeme jen pravdivé zpravodajství. Je správné, když Česká televize a ostatní média zastávají linii Evropské unie, protože to je jediná cesta. Jednotné zpravodajství slušným lidem zjednodušuje život, nenutí je hledat a srovnávat. Od kritiky je blízko k pochybám, od nesouhlasu blízko k nenávisti.

1.5. - Slavíme Pride month. Celou firmu jsem ozdobil duhovými barvami a plakáty. My lepší lidé podporujeme LGBT+.

2.5. - Duhová výzdoba se asi se moc líbí, protože většina plakátů a výzdoby zmizela. Nejspíš si je zaměstnanci odnesli domů. Proč si neřekli mně? Rád bych jim je rozdal. Spolupracovníci mne už mají opravdu rádi. Když okolo nich procházím, hlasitě se smějí.

1.6. - Připomínáme zaměstnancům eurovolby. Ve firmě je zakázaná politická agitace, ale připomínáme důležitost EU. Slušní lidé volí jen správné strany, které podporují EU. EU je naše budoucnost a jistota. I pan ředitel říká, že bez evropských dotací by naše firma už dávno zkrachovala.

20.6. - My lepší lidé v naší firmě podporujeme otevřené hranice, aby mohli cestovat. Naše náruč je otevřená uprchlíkům ze všech zemí, kteří hledají pomoc. Omezovat, prověřovat nebo si klást podmínky je nepřípustné.

1.7. - My lepší lidé podporujeme multikulturu. Pan ředitel podepsal kontrakt s novou agenturou na pracovníky z Bangladéše. Prý jsou velmi skromní a pracovití. Pan ředitel říká, že normální Čech by za ty peníze ani nevstal. Jsou to muslimové a mají jinou kulturu. Slušní lidé se nebojí Islámu, protože je to náboženství míru. Islám přináší poklidný a pestrý svět kaváren bez alkoholu, vkusné a cudné oblékání, tisk bez erotiky a pornografie. Hijáb je romantickým symbolem Orientu. Až jejich děti nastoupí do místní školky, rozšíří to jazykové a kulturní znalosti místních dětí.

10.7. - Pracovníci z Bangladéše nastoupili a stará agentura skončila. Jen místním zaostalým lidem se to nelíbí. Na zastávce na mne nějaký bývalý zaměstnanec plivnul.

1.8. - Pracovníci z Bangladéše už jsou u nás tři týdny. Jejich kultura je jiná, ale naši zaměstnanci se přizpůsobí. Navrhl jsem konec konzumace vepřového v naší jídelně, abychom nové pracovníky potěšili. Spolupracovníci se na mne už nesmějí, ale když jdu okolo, tak ztichnou. Asi mají respekt, začínám být ve firmě důležitý.

1.9. - My slušní lidé se nebavíme o politice, protože politika je špinavá. Když se zeptám na něčí názor, kolegové mi jen souhlasně potvrzují zprávy ze včerejšího televizního zpravodajství. O politice se nediskutuje, protože je jasné, kdo stojí na správné straně. Zpravodajství ČT a hlavních médií není důvod to zpochybňovat. Když přijdu na kuchyňku a je tam parta kolegů, ihned ztichou a rozprchnou se. Mám respekt.

26.9. - Hrůza. Premiér podrazil Ivana Bartoše, ačkoliv Ivan dokázal rozjet digitalizaci stavebního řízení. To, že neschopní úředníci nedokážou pochopit moderní software přece není jeho chyba. Piráti jsou přece strana založená na softwarových odbornících. V naší firmě taky spousta lidí nechápe formuláře a dotazníky, které jsem vytvořil. Jsou zaostalí.

12.10. – Už týden ležím v posteli s horečkou. Sotva se hýbu. Fanda o mne musí pečovat. Mám pozitivní Covid test. Je to divné, mám už čtyři očkování, takže jsem proti Covidu chráněn. Asi nějaká nová agresivní mutace. Až se uzdravím, nechám se přeočkovat.

5.11. – S přáteli se chystáme na společné sledování amerických voleb a oslavu první prezidentky-ženy, krásné a chytré Kamaly Harris. Hnusného Donalda čeká porážka. Na tom se shodnou všechny americké deníky – CNN, MSNBC, CBS i New York Times, a hvězdy Oprah Winfrey i Whoopi Goldberg. I náš prezident Pavel řekl, že Trump je odporný člověk a nikdy by mu ruku nepodal.

6.11. – Nechápeme, jak se to stalo. Proč Američané nezvolili Kamalu? To je určitě práce ruských dezinformačních médií a psychooperace čínského TikToku. Náš pan prezident Pavel to řekl správně, Američané se nechali vystrašit a obelhat. Ještě že je pan prezident zásadový člověk a nikdy Trumpovi ruku nepodá.

7.11. – Pan prezident gratuloval Trumpovi. Je to hnusné, ale já to chápu. Čestní politici a diplomaté jako PP musí jednat i s odpornými lidmi.

20.12. – Dostal jsem výpověď! Ředitel řekl, že se v americké centrále otočil vítr a na nějakou diverzitu se už může vy… (hnusné slovo). Co budu dělat? Já mám bakalářský titul, nemůžu pracovat rukama. Bývalí kolegové mi navrhli, abych to zkusil u konkurence. Prý by to byla skvělá pomsta. Nechápu. Oni se na mne zase vesele smějí. Asi mě mají rádi.