Z deníčku slušného a lepšího člověka - IX - Hrdina

Jsem skoro hrdina. Fanda nechce být hrdina. Nebezpeční důchodci. Honzík je diplomatická špička. Máme recept na migraci.

Náhodný svědek zachránil chlapce z ledové řeky.

Úplně nejdřív se musím pochlubit. Včera jsem pomohl zachránit život! Odpoledne jsem se byl projít na stezce okolo řeky. Pozoroval jsem hukot řeky naplněné oblevou a těšil se na jarní slunko, až vytáhneme trička a budeme vysedávat u kavárny na zahrádce. Okolo mne proběhla taková macatá holka v teplákové soupravě. Sotva funěla a potila se, bylo vidět, že toho má dost. My slušní lidé nikoho nehejtíme, ale hoši, ten zadek byste fakt mít nechtěli. Já běhat nechodím, protože mě pak bolí nohy, ale udržuju se vyváženou veganskou stravou. Na místě, které je už dost daleko od zástavby a dost zarostlé, najednou slyším volání: „Pomoc, brácha se topí, pomoc!“ Na břehu stála malá holka a nějaký kluk se několik metrů od břehu držel větve a proud kalné vody ho strhával. Jak mě holka uviděla, křičela: „Pane, pomoc, zachraňte brášku, on se utopí“. Nezaváhal jsem. Hned jsem vytáhnul telefon a chtěl volat záchranáře. Ale koho vlastně volat, když se někdo topí? Záchranku, hasiče nebo policii? Jenže holka křičela: „Prosím vás, vytáhněte ho, on se utopí!“ Vzpomněl jsem si na příručku o jednání v krizové situaci, kde bylo jasně napsáno: Nehrajte si na hrdinu, život máte jen jeden. Představa ledové špinavé vody mi doslova podrazila nohy. Nejsem nějaký mačista Landa, který se s partou dezolátů fotí v ledové vodě. „Hasiče, musím volat hasiče, ti mají člun“. A začal jsem vytáčet. V tom okolo mne proběhla ta tlustá holka a do tý vody skočila. Fakt! Voda jí sahala až do pasu, ale prohrabala se proudem ke klukovi a chytila ho. V té chvíli to zvedla operátorka hasičů a já jí začal vzrušeně popisovat, co se stalo. Během minuty vyráží hasiči a záchranka. Macanda zatím kluka vytáhla na břeh a začala ho svlíkat. „Dejte mu svoji bundu, musí se zahřát“, povídá. Sundal jsem bundu a kluka zabalil. Měl toho fakt dost, byl úplně modrej a klepal se jak Robertova čivava. Na cestě už houkala sanitka a hasiči. Vzal jsem kluka za ruku a dovedl ho k nim. Macanda zatím zmizela, asi se šla odbahnit.

Dnes nezvykle ráno mi pípne sms, pak další a další. Je tam napsáno: „Seš borec!“, v další „Gratuluju, hrdino“ nebo „Dnes ti platím latéčko“. Co to je, nějaký vtip? Ke snídani si otevřu Idnes a tam na mne vykoukne fotka, jak vedu kluka zabaleného v mojí bundě a titulek „Náhodný svědek zachránil chlapce z ledové řeky“. To mě zahřálo u srdce. Nebylo to sice popsáno přesně a na tu macandu zapomněli, ale měl jsem radost. My lepší lidé neváháme pomoci lidem v nouzi.

Tenhle týden byl nabitý událostmi.

2.3. - V Londýně se sešli naši lídři a jednali o podpoře Ukrajiny. Starmer a Macron ohlásili vznik Ligy ochotných. Sice zatím nic nedohodli, ale dohodli se, že něco vymyslí. Tak zatím Péťa Fiala ohlásil vznik Ligy odpovědných. Plán a vojáky sice zatím nemáme , ale peníze budou. Evropa potřebuje nové hrdiny. Ptal jsem se Fandy, jestli chce být taky hrdina jako já a bojovat na Ukrajině. Běhat sice neumí, ale jinak je statný a raketu by unesl. A ve střílečkách na PC je fakt machr. Představuju si, jak bych mu psal krásné dopisy na frontu, posílal buchty a čisté prádlo. Fanda je borec, tomu by se určitě nic nestalo. A kdyby přeci jen náhodou padl, do smrti bych pečoval o kytičky na jeho hrobě a o jeho činech bych napsal knihu. To by bylo tak romantické.

Fandovi se ta představa vůbec nelíbí a dost se na mě zlobil. Vůbec nechce být hrdina, brodit se v bahně, střílet ruské hordy a ani nechce jet na Ukrajinu. Prý stačí, že jsme na porážku Ruska přispěli 500 Kč. Takže u nás budu ten lepší a hrdina jen já.

4.3. - Šéfka EU Ursula von der Leyen představila plán na přezbrojení Evropy. Bude na to 800 miliard euro, které sice nemáme, ale EU nám dovolí si je půjčit. Uršule to při projevech za pultíkem moc sluší. Sice nejsem na holky, ale kdyby si vzala uniformu, bičík a ještě zvedla hlas, tak to by byla hustá. Slušní lidé mají rádi vůdkyni Uršulu.

5.3. - Tak Honzík Lipavský přešel do ODS. Vůbec se nedivím. Takové politické a diplomatické eso by u Pirátů nebo TOP09 zapadlo. Jen v ODS bude moci pokračovat ve své světové diplomacii. Všude už ho znají. Dokonce ten americký ministr zahraničí Marco Rubio se na webu chlubí, že s Jendou telefonicky o Ukrajině mluvil. Pár hodin potom Rubio oznámil zastavení veškeré pomoci Ukrajině. Asi pochopil, že EU a Honzík Lipavský to vezmou do svých rukou. Honzík dělá tu lepší diplomacii.

Konečně přiklepli ty poplatky pro ČT a Rozhlas. To je moudré. Každá země musí mít nezávislou televizi a rozhlas, které podporují tu správnou politiku demokratických stran a sdělují prověřenou pravdu. U nás doma nic jiného než ČT a ČRo nejede. Proto jsme tak skvěle informovaní. Ty dezolátské zprávy, které tady zmiňuju, nosí kamarádi elfové do kavárny. Oni mají dezinformace zmáknuté. Slušní lidé věří ČT.

6.3. - EU se dohodla, že podpora Ukrajiny bude pokračovat a klidně si na ty zbraně půjčíme. Dluhy vůbec nejsou problém. Zbraně jsou prý dobrá investice. Až porazíme Rusko, EU bude mít pod kontrolou jeho nerostné bohatství a všeho bude dost. Právě na to máme vládního zmocněnce pro obnovu Ukrajiny a budeme rekonstruovat tu Luhanskou oblast, jak kdysi pan premiér dohodl. Teď sice zmocněnec nemá co dělat, ale úřad musí být v pohotovosti. Trump nedostane nic, když nechce válčit. Slušní lidé podporují boj do konečného vítězství.

Norsko slíbilo Ukrajině další podporu a peníze, aby mohli Ukrajinci pokračovat ve válce. Hlavně je potřeba zaříznout prodej krvavé ruské ropy. Kdyby nám náhodou scházela, tak nám ji Norové rádi prodají za výhodnou tržní cenu. Norové pochopili, že musí myslet humanitárně.

7.3. - V Rumunsku zatkli pučisty, kteří plánovali státní převrat a velel tomu 101-letý generál. Já věděl, že jsou důchodci nebezpeční. Taková partička předstírá, že se schází staří přátelé, pak vytáhnou flinty, naskáčou do obrněných aut a svrhnou prezidenta. Už před dvěma roky v Německu zlikvidovali takovou partu, která připravovala Rentnerputsch – puč důchodců. Na první pohled to vypadá divně, že by parta důchodců udělala převrat, ale v tom je právě ten úskok. Kdo by kontroloval vozíčkáře, když přijede do parlamentu? Ten pak vyskočí, z vozíku vytáhne svoji brokovnici, ratatata a je z něj prezident. My slušní lidé si na důchodce dáváme pozor.

Naše vláda ohlásila, že připravuje nový zákon na omezení migrace. Teda ještěže to připravuje naše vláda a ne Trump. Ten diktátorsky zavřel hranice, začal deportovat a teď se chlubí, že tam migranti přestali chodit. Teď jim tam budou chátrat prázdné útulky pro migranty. Naštěstí naše vláda je evropsky opatrná, aby se někomu neublížilo. Před volbami se zavedou nějaká opatření, aby občané byli spokojení, ale opatření se nesmí přehánět. V Německu taky Merz před volbami vyhrožoval, že zavře hranice. Tak teď vozí migranty z Afghánistánu a Keni letecky, aby se jim cestou něco nestalo. My slušní lidé podporujeme multikulturní Evropu. Mějte krásný Ramadán.