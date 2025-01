Z deníčku slušného a lepšího člověka - IV

Byl jsem demonstrovat v Bratislavě mezi slušnými lidmi! Trump už je diktátorem. Budou pogromy? Nenechte nácky zneužívat lidské neštěstí.

To jsem já Mirda v Bratislavě na demonstraci slušných lidí.

18.1. - Politici si zvedli platy jen o 6,95% a někomu se to nelíbí. My lepší lidé víme, že dobře zaplacený politik je zárukou čestného jednání a nezkorumpovatelnosti. V televizi vidím, kolik času musí trávit v parlamentu a poslouchat ty opoziční plky. Měli by slušným demokratickým stranám přidat 20% a těm nedemokratickým 20% vzít. Slušní lidé podporují slušné politiky.

19.1. Viděl jsem fotky z ukrajinského průvodu v Praze. Karlův most ozdobený ukrajinskou vlajkou vypadal moc hezky. My slušní lidé podporujeme Ukrajinu. Loni jsem sám přispěl 100Kč. Československo mělo vždy raději Ukrajinu než Sovětský svaz. Dokonce i hrdina Olbrachtova románu Nikola Šuhaj byl Ukrajinec. Taky Československo za 2.světové války osvobodil Ukrajinský front, žádní Rusové. Někdo pořád tvrdí, že Stěpan Bandera byl zločinec a že spolupracoval s Němci, ale on jen chtěl svobodnou Ukrajinu a musel ji očistit od zrádců. Historie je plná dezinformací, měli by to konečně opravit. Chceme lepší historii!

20.1. Pana premiéra a Honzíka Lipavského někdo stále kritizuje za zahraniční politiku a přitom mají úspěchy. Teď byl třeba pan premiér ve Vietnamu a určitě tam vyjednal skvělé obchody. Náš eurokomisař Pepa Síkela má zase pod palcem evropské partnerství s Afrikou. Tomu se říká příležitost, tam je budoucnost. My lepší lidé víme, že obchody s takovými ekonomickými tygry nám zajistí prosperitu.

20.1. – Už se to blíží, docela mám strach. Zítra nastoupí Trump do úřadu a mám obavu, že začnou pogromy na jeho odpůrce a hlavně migranty. V novinách píšou, jak se chystá dělat razie, zatýkat a deportovat. My slušní lidé se fakt bojíme.

21.1. - Tak Trump je prezidentem. Pogromy sice nezačaly, ale hned podepsal spoustu diktátorských dekretů na zničení klimatu a propustil násilníky z Kapitolu. Teď to byla v Kapitolu přehlídka boháčů a mocichtivých politiků. Paní Kamala by něco takového nepřipustila, ta by si pozvala jen slušné lidi, zástupce menšin a LGBT+. Ještěže pan prezident Biden stačil ochránit svoje nejbližší a spolupracovníky předběžnou milostí, aby na ně Trump nemohl něco vyšťourat. To je slušný člověk.

Podle průzkumů hnutí STAN drtivě zrychluje. Říkal to Víťa Rakušan a dokonce by chtěl překonat lídra Pětikoalice Fialu. Jenže Péťa má zkušenosti. Když ve svém novoročním projevu ukázal rozhodnost a bouchnutí pěstí, bylo jasné, kdo je tady lídr. My lepší lidé poznáme pravého lídra. Ale dva lídři v čele liberálně-demokratické fronty, to je už je síla.

22.1. - Náckové se zase řvou, že nějaký chudák uprchlík někoho zabil v Aschaffenburgu. Zase to chtějí zneužít. Určitě byl zase deprivovaný, že se nemůže uplatnit. Část Němců se snaží pomáhat, ale pořád to není dost na tolik uprchlíků, proto se někteří zhroutí. Kdyby se část přesunula k nám, určitě by byli spokojenější a nic takového už by se nestalo. My lepší lidé pomáháme uprchlíkům.

23.1. - A hned druhý den vytáhnou loňský případ, kdy nějaký velšan v Southportu zabil tři děti. Dezinformace tvrdily, že to byl migrant a přitom se narodil v Británii. A novináři k tomu hned připlácnou fotku toho ošklivého černocha z Okamurova plakátu.

23.1.Podíl solární energie na výrobě elektřiny v Evropské unii byl loni s 11 procenty poprvé vyšší než podíl uhelných. No vidíte, škarohlídi, nic se nezhroutilo. Věřím, že za pár let si doma budeme večer svítit a topit s vědomím, že ta energie je jen čistá solární. My lepší lidé věříme v zelenou energetiku.

24.1. Jsme s kamarády z Chvilek na výletě v Bratislavě a je to tady super. Opravdová demonstrace slušných a lepších lidí. Atmosféra jak na Václaváku v roce 1989. To jsem teda nezažil, ale říkali to. Však tady byl i disident Bolek Polívka. Všude spousta eurounijních a ukrajinských vlajek. Taky spousta Ukrajinců, kteří bojují za pokračování pomoci Ukrajině. Ukrajinci na Slovensku budou podporovat Ukrajinu až do konečného vítězství. Jsou tady i americké vlajky, i když tam už vládne diktátor Trump. Ale tady na ambasádě to ještě nestihli vyměnit, tak jsou tam ještě slušní lidé od pana Bidena.

25.1. V Německu jsou ohromné demonstrace proti AfD. Tam je ještě více slušných lidí, než na Slovensku. Hned po tom neštěstí v Aschaffenburgu bylo jasné, že to náckové zneužijí a budou obviňovat uprchlíky. Tak bylo potřeba se semknout a protestovat proti AfD. Slušní lidé vědí, že mezi uprchlíky a pouličním násilím v Německu není žádná spojitost.

26.1. Prezident Zelenský zachrání Slovensko a pošle mu plyn z Azerbajdžánu. Vyjednal to v Davosu. Doteď to nebylo možné, protože by to mohl být plyn z Ruska, ale teď už bude zaručeno, že je to jen ázerbájdžánský plyn. A Kovanda tomu nevěří. Vidíte, jaký je pan Zelenský diplomat. A zatím mu Fico vyhrožuje zastavením dodávek elektřiny nebo blokováním peněz z EU. My lepší lidé fandíme Vladimírovi.