Z deníčku slušného a lepšího člověka - III

Zažil jsem šok a drama v obchodě. Víťa Rakušan dostal ocenění a Péťovi Fialovi stále někdo podráží nohy. Mám novou práci a ukážu jim, jak se to dělá.

To jsem já Mirda s mým méďou Fandou.

10.1. Mark Zuckerberg prý zruší factchecking na Facebooku. Prý ho donutili cenzurovat a mazat něčí příspěvky. Toho jsem si rozhodně nevšiml. Cenzura je, když úředník zakazuje nějaký názor. Odstraňování nevhodných projevů přece není cenzura. Každé médium by mělo zaměstnat slušné lidi, kteří poznají nevhodný příspěvek a budou ho korigovat. Slušní lidé píšou jen slušné věci.

12.1. Dnes jsem zažil šok. Nějaký chudák bezdomovec chtěl v obchodě ukrást trochu jídla a lahvičku na zahřátí, ale chytil ho prodavač. Chvíli se dohadovali a pak ten bezdomovec do toho prodavače tak nešťastně strčil, že upadl a praštil se hlavou o regál. Najednou se tam objevil takový hrozný chlap v kožené bundě s vyholenou hlavou a s tím chudákem bezdomovcem praštil o zem. Přijeli policajti a začali to řešit. Vrátil jsem se k nákupu a najednou potkám plešouna u regálu s Pribináčky. Pod jeho rozepnutou bundou jsem uviděl, že má v kalhotech zastrčenou pistoli. Opravdovou! Strašně mě to vyděsilo a začal jsem křičet: „Pistole, má pistoli, pomoc!“ Vmžiku tam byli ti policajti. Místo, aby ho zpacifikovali, oba nás odvedli do kanceláře a chtěli doklady. Pak plešoun tu pistoli vytáhnul a já přestal dýchat. Čekal jsem, že bude střílet, ale oni se začali přátelsky bavit o tom, co je to za model. Pak mu policajti řekli, že má být opatrnější, podali mu ruku a plešoun odešel. Policista mi řekl, že ta pistole byla legální a nic se nestalo. Ještě teď jsem z toho rozklepaný. Ten bezdomovec zatím utekl. Aspoň ho nezavřou za těch pár drobností. My lepší lidé se zastáváme těch znevýhodněných.

13.1. - Včera byl na mě Fanda naštvaný. Když jsem přišel z nákupu, podíval se na účet a rozlobil se. Podle něj jsou veganské potraviny předražené a tohle si nemůžeme dovolit. Jeho úřednický plat, moje podpora a příspěvek na bydlení naše náklady nepokryjí. Nakonec jsem mu musel slíbit, že vezmu i manuální práci. Třeba toho skladníka. Jako bakalář jsem na to překvalifikován, ale když jim ukážu svoje schopnosti, třeba rychle postoupím na lepší pozici. Večer jsem na něj musel být hrozně hodný. Ještě že v tom jsem nejlepší.

14.1. - Víťa Rakušan je Gendermanem roku. Gratuluju. Konečně pořádné ocenění za prosazování rovnosti. Tak vypadá pořádný politik. Ten se stará o rovnost, znevýhodněné a menšiny. Víťa se nehandrkuje o peníze nebo jaká dálnice se postaví, to je pod jeho úroveň. My lepší lidé bojujeme za menšiny.

15.1. - Plk. Ota Foltýn dostal super nápad, jak sjednotit komunikaci politiků o upálení Jana Palacha, a jim se to zase nelíbí. Prý jsou nové komunikační karty jak ze starého režimu. Hloupost. Plk. Foltýn má zkušenosti z armády, jak jednat s lidmi a chápe, že v jednotě myšlenek je síla. Lepší lidé podporují Otu Foltýna.

16.1. - Proč se pořád všichni naváží do Péti Fialy? Vždyť se tak snaží. Neustále jsou protivníci proti němu a snaží se ho pošpinit. I ta moderátorka na Primě už je proti němu. On tam přijde otevřeně diskutovat o výsledcích jeho vlády a ona mu drze oponuje. Pěkně ji sejmul, když označil Primu za Foxnews. Má pravdu. Slušní lidé sledují jen Českou televizi, tam mají ověřené informace.

17.1. - Dnes jsem byl na pohovoru na toho skladníka. Vedoucímu skladu jsem řekl, co všechno umím: tabulky, dotazníky, průzkumy, zlepšování pracovní atmosféry, zavádění diverzity a rovnosti a mediální podporu programů. To poslední nechápal, ale když jsem to vysvětlit, tak řekl: „Aha, tak nástěnky, to se hodí, to nechce nikdo dělat.“ Jinak ale nad mým životopisem jen něco divně mručel. Nejvíc se mu líbilo, že mám rád pořádek, tak řekl, že to zkusíme. V únoru nastoupím. Já jim ukážu, jak maká lepší člověk. Musím si nastudovat něco o logistice a práci ve skladu.

Cestou domů jsem potkal toho bezdomovce z obchodu. Chtěl nějaké peníze na jídlo. Dal jsem mu 10 korun, sám teď moc nemám. Pochlubil jsem se, že mám novou práci a nabídnul mu, že se za něj přimluvím. Zdatné pracovníky stále hledají. Zamračil se na mne a řekl „Běž do prd… s prací“. Asi se bojí, že by to nezvládl. Tak to já jo. Ukážu, že jsem lepší než ostatní.