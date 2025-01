Z deníčku slušného a lepšího člověka - II

Jak prožívá současné události slušný člověk? Co dělá slušný člověk bez práce? Kdo mě zahřeje? Mark Zuckerberg se mýlí!

1.ledna – Ať žije Nový rok! Tak Ukrajina konečně stopla krvavý ruský plyn. Už to měli udělat dávno, my slušní lidé ruský plyn nechceme. Nějací „experti“ teda tvrdili, že máme 94% plynu z Ruska, ale pan premiér jasně řekl, že si můžeme vybrat. Předpokládám, že náš dodavatel nám teď pošle plyn z Norska nebo špičkový americký LNG. Mám pocit, že kotel teď hučí nějak jinak. Asi už má ten lepší plyn.

3.ledna – Odešel nám plynový kotel. Opravář řekl, že tenhle křáp ani nesmí opravit a rovnou nám nabídl nový, superekologický. Když Fanda viděl cenu, tak řekl, že na dovolenou v Thajsku můžeme zapomenout. Chtěli jsme za teplem, ale teď nemáme ani teplou vodu. Vzal jsem si tři svetry a furt je mi zima. Ale lepší člověk jako já něco vydrží a s novým kotlem snížíme naši uhlíkovou stopu.

5.ledna – Ukrajinská armáda spustila ofenzivu v kurské oblasti a žene Rusy na ústup. Píšou to všechny lepší deníky – Idnes, Irozhlas, ČT24, Forum24. Nejspíš konečně začal ten očekávaný protiútok a Putin je zoufalý.

6.ledna – Dnes jsem musel zajít na Úřad práce. Ředitel mi neprodloužil smlouvu, jak jsem popisoval v loňském deníčku. Říkal, že jsem ukázal už dost diverzní práce, ale já přitom prosazuju diverzitu. Na Úřadu práce byli moc milí. Když jsem paní popsal, co jsem dělal, jen vykulila oči a řekla „No to o hodně přišli…“. Pak mi pomohla vyplnit dotazník, protože byl hrozně komplikovaný. V čekárně úřadu bylo hodně Romů. Tady je vidět, jak jsou diskriminovaní, když ani zdatní chlapi nemůžou sehnat práci. Naopak jsem tam neviděl žádné Vietnamce. Asi mají nějakou tajnou vietnamskou lobby. Žádnou práci pro moje humanitní vzdělání mi nenabídli, jen práci skladníka. To nemůžu akceptovat, já jsem bakalář.

Nemůžu najít nové informace, jak pokračuje včerejší ukrajinská ofenzíva u Kursku. Asi je to hrozně tajné.

7.ledna – Tak Policie jde po Okamurovy za jeho rasistické plakáty. Všichni přece vědí, že u nás žádná kriminalita migrantů není, tak proč bychom je nepřijali. V Německu občas nějaký zoufalý uprchlík něco provede, ale extremisté to hrozně zveličují. Doufám, že ho zavřou. Až bude probíhat proces, tak bychom mohli uspořádat petici za přísné potrestání a tu pak předat soudci. Dřív se tomu prý říkalo hlas lidu. Já bych to nazval Hlas slušných lidí.

8.ledna – Elon Musk si začal vyskakovat. Jen Věrka Jourová opustila kancelář v Bruselu, už se roztahuje v médiích a kritizuje liberální politiku. Boháči se nesmí plést do politiky. Když filantrop George Soros podporoval liberální a opoziční hnutí, progresivní politiky nebo LGBT+, bylo to proto, že hájí skutečnou pravdu a demokracii. To je něco úplně jiného. Všichni slušní lidé na X, zablokujte si Elona Muska! A Teslu si nikdy nekoupím!

9.ledna – Fanda je nějak nevrlý a ani mě už nechce zahřívat. Nelíbí se mu, že každé odpoledne diskutuji v kavárně o aktuálním dění. Dvě kávy a dortík si prý nemůžeme dovolit, ale doma je hrozná zima. A kde může slušný člověk potkat lepší lidi a debatovat o politice? Teď prý dokonce Mark Zuckerberg zjistil, že na Facebooku byla cenzura. Toho jsem si rozhodně nevšiml...