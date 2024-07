Rekonstrukce státu nebo mašina na lobbing?

Rekonstrukce státu z.s. se pyšní bojem za spravedlnost, proti korupci a Masarykem, ale pod pokličkou to nějak smrdí. Kdo za tím stojí a kdo to platí?

Před časem na mne na FB vyskočila reklama webu rekonstrukcestatu.cz. Jako zvídavý občan jsem rozklikl a zajímal se o jejich činnost. Web slibuje chytré zákony, férový stát a boj proti korupci. Vypadá to jako parta nadšenců, která se rozhodla napravit právní situaci v ČR. To je skvělé. Pak jsem se podíval na jejich transparentní účet. Tam začal boj za spravedlnost trochu zahnívat. Platové náklady nevýznamné neziskovky 200.000,- měsíčně? K tomu přes 50.000,- za nájem kanceláře a další náklady? To už nebude parta nadšenců. Tak kdo to je?

Stopa mě zavedla na organizaci Frank Bold Society, z.s., která se zabývá zelenou energetikou, emisními povolenkami, reportováním emisí v energetice, komunitní energetikou a přípravou legislativy pro energetiku. Hmm, zelený byznys? Frank Bold Society, z.s. má také transparentní účet 2500212260/2010 jako správná transparentní neziskovka, ale na něm jen dva pohyby +/-2000,-Kč. A vedle toho účet neveřejný.

Frank Bold Society, z.s., se pyšní tím, že : „...funguje jako síť k ochraně demokracie a sdružuje již téměř 180 organizací, 80 expertů a tisíce jednotlivců, kteří společně chrání principy demokratického právního státu. Zorganizovali jsme sérii expertních setkání a 60 doporučení pak předali politikům a dále je rozpracovali například v oblasti strategické komunikace státu.“

Strategická komunikace státu? Kde jsem to slyšel? Aha, to je ten nový úřad bijce dezinformací plukovníka Foltýna. Takže inspirace od Franka Bolda?

Od Frank Bold Society, z.s. už vede cesta k brněnské advokátní kanceláři Frank Bold Advokáti s.r.o. pod vedením Pavla France. Jejich náplň je opravdu zajímavá, protože se mimo jiné specializují na zelenou energetiku, prosazování staveb FVE a větrných elektráren a poradenství v ekologii. Chlubí se také tím, že odstraňují „šikanózní“ požadavky místních úřadů při stavbě větrných elektráren. Takže zelený byznys naostro.

A Rekonstrukce státu z.s.?

Z webu: Výkonný tým tvoří právníci, lobbisté, analytici, projektoví manažeři a marketéři. Členové týmu sledují legislativní proces, připravují podklady pro politiky a projednávají s nimi návrhy zákonů, koordinují pracovní skupiny a společně s aktivními občany z celé republiky organizují veřejné kampaně na podporu „rekonstrukčních“ zákonů.

To zní krásně, ale je otázkou, zda všechny protlačené zákony jsou skutečně ve prospěch občanů. Nebude tam občas nějaký zákon nastavený tak, aby vyhovoval klientům Franka Bolda?

Dále na webu: Jsme společnou platformou pěti nevládních neziskových organizací. Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), Datlab Institut, Rekonstrukce státu, Lexperanto a Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty spojili síly.

Hmm, to zní také ušlechtile. Asi proto organizace bojuje za posílení boje proti dezinformacím. Ale je vládní boj proti dezinformacím a zesílené kontrole internetu skutečně ve prospěch občanů? Rekonstrukce státu se považuje za pilíř demokracie a transparentnosti a každoročně vydává výroční zprávu. Ovšem na rok 2023 už zapomněli. Seznam webů, které financují a spravují také vypadá zajímavě.

Všechny weby vypadají krásně, jsou profesionálně zpracované a překypují právem, ochranou klimatu a zelení. Ovšem zelenina se rychle kazí a pak začne smrdět. Možná je to skutečně zcela lidumilná činnost a organizace bojující za ochranu demokracie. Ale když jsou mezi sponzory Sorošův OSF a americká ambasáda, začínám pochybovat.

Je Rekonstrukce státu skutečně bojovník za demokracii nebo je to krytí pro lobbistickou organizaci, která prosazuje zájmy „zeleného byznysu“, sbírá kontakty a informace? Tam se dnes točí miliardy a za to stojí pustit drobný chlup na dobročinnost. Nemyslíte?

Pokud máte chuť a čas, weby a účty si projděte a podívejte se podrobně na partnery a sponzory. Když se podíváte na detaily nějakého sponzora, najdete další sponzory a partnery. A tak dále a tak dále. Když si to celé nakreslíte, objeví se ohromná síť navzájem propojených neziskovek a fondů. Jejich provoz stojí ohromné peníze. Odkud se berou? Skutečně někdo hrne desítky milionů do neziskovek, aby ochránil demokracii?

Zajímavé odkazy:

https://www.fbadvokati.cz/cs

https://www.rekonstrukcestatu.cz/

výroční zpráva Rekonstrukce státu 2022 - https://frankbold.org/sites/default/files/vyrocni_zpravy/fbs_vyrocni_zprava_2022_compressed_1.pdf

Zpráva o stavu české demokracie - https://ochranademokracie.s3.amazonaws.com/ochranademokracie/production/files/2022/09/05/12/28/46/cbf5a9be-2528-4abf-8947-3454f140d51b/souhrnyreport_1_6_2022_opr2.pdf

transparentní účet Frank Bold (na účtu jsou jen dvě položky): https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2302034221

transparetní účet Rekonstrukce státu: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2102184604