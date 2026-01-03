Přímý přenos z hořícího klubu Evropa.
Dnes to bude super pařba. Tenhle klub se jmenuje Evropa a tady to fakt žije. Je tady úplně narváno a stále přichází další, lidi všeho věku a kultur. Tohle je opravdový svobodný a liberální klub pro každého. Všichni tancují, baví se a radují. Je tu docela draho, ale to nevadí. Kdo nemá peníze, dostane poukázku na drinky zdarma. Fakt zdarma! Platí to majitel klubu, asi má hodně peněz, když může rozdávat. Proto je u vchodu narváno a všichni řvou, že chtějí do Evropy.
Teď začali nějací kluci tančit s ohnivou římskou svící. Krásně to svítí a prská až ke stropu. Ty stropní panely začaly taky prskat. Tý jo. Ony ty panely chytly. No to je sranda. Máme mega ohňostroj. Plameny se postupně šíří po stropě, plápolají a mění barvy. Super. Spousta lidí to natáčí, ale většina dál vesele tančí.
Někdo vedle mě zakřičel, že se to má hasit. Proč? To je srab.
„Zmlkni srabe, tady je Evropa, tady to žije.“
„Vždyť ten strop hoří!“ volá někdo jiný.
Někdo mu na hlavu vylil pivo a všichni se mu smějí. Se sraby a panikáři se my mladí nebavíme.
Je to nějaký starší páprda. Stará plechovka nerozumí moderní zábavě. Je mu nejmíň 30. Už jsem si všimnul, jak se dívá na kluky s tmavší pletí a dokonce je odháněl od nějakých holek. Určitě je to rasista a nejspíš podporuje Russko.
Už hoří půlka stropu a je z toho fakt horko. Na někoho spadnul hořící kus a ten začal řvát. Jiný ho polil vodou a už nehoří. Tak se to má dělat.
V opačné polovině klubu je nějaký povyk. Lidi začínají řvát a panikařit. Banda srabů. Tlačí se ke vchodu, ale ven nemůžou. Z klubu Evropa se neutíká. Když nám bude horko, zajdeme se nadýchnout čerstvého vzduchu, ale musíme zase zpět tancovat.
Kus stropu spadnul na několik lidí. No a co? Tak je polejte a jedeme dál.
Už je fakt horko. Sundáme si trička. Holky taky. To má úspěch a ti opálení kluci s nimi tancují.
Teď už hoří celý strop.
„Není to už trochu moc? Neměl by s tím někdo něco dělat? No tak zavolejte hasiče, ať to postříkaj a my můžeme dál tancovat.
Záblesk a křik.
Konec záznamu.
Přepis záznamu z facebookového přenosu jednoho návštěvníka klubu Evropa. Jeho tělo zatím nebylo identifikováno.
Zdeněk Benda
