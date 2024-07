Miluju Péťu Fialu

O procitnutí dezoláta a proč následovat velkého světového lídra. Po slovech plukovníka Foltýna ve mně hrklo a najednou to vidím úplně jinak.

Pochopil jsem. Dosud jsem zatemněle šířil proruské narativy, protože jsem nevěřil naší vládě a lídrům. Ale ochrana proti šíření narativů se u nás brzy zlepší. Česká televize a rozhlas na to dostanou více peněz, posílený tým plukovníka Foltýna začne z hradu strategicky komunikovat, Evropská komise si došlápne na neposlušného Muska a nikdo nebude ohrožovat nějakými narativy naše liberálně demokratické zřízení.

Naše hospodářství vzkvétá. Všechny ukazatele se zlepšují. Nikdo předtím nedokázal pracovat se statistikou a ukazateli jako Péťův ministr financí Zbyňďa Stanjura. Díky skvělé ekonomice může stále více lidí pobírat sociální dávky. Dokonce už i člověk s průměrným příjmem dostane příspěvek na bydlení. Kde si to mohou dovolit? Teď Zbyňďa připravuje nový státní rozpočet, určitě budeme žasnout. Proto to asi dělá v tajnosti, aby nikomu nezkazil překvapení.

Péťa pro nás zachránil levnou elektřinu. Někdo tedy tvrdí, že kdyby nešla přes lipskou burzu tak bude levnější, ale my máme energie nadbytek a tak ji přes burzu prostě obchodovat musíme. Díky lipské burze mohou výrobci a akcionáři více vydělat. Pak jim to pořádně zdaníme a něco smrkneme nespokojencům, kteří si stěžují, že platí mnohem více než dříve.

S Péťou jsme se konečně zbavili krvavého ruského plynu. Už ho vůbec nepotřebujeme. Teda sice s ním pořád topíme a vaříme, ale už nekupujeme plyn z Ruska, ale od obchodníků ze solidárního Německa, kteří dohlédnou, aby byl plyn čistý a demokratický.

Péťa je v soukromí i zdatný investor. Investuje s takovým rozmachem, že dokonce zapomněl na milion v nějaké kampeličce. Kampelička sice nevydělávala a zmizelo tam pár miliard, ale za to on nemůže, protože mu to doporučili kolegové z ODS.

Péta dokazuje svoji odvahu ve válce s Ruskem. Teda my ve válce s Ruskem nejsme, ale vlastně jsme. Jen za nás bojují Ukrajinci. My jim posíláme zbraně, které armáda vyhrabala ze zapomenutých skladů. Peněz pro Ukrajinu máme dost, pořád jsme nezdanili všechno, co se dá, a na nějakou drahou léčbu dětí mohou občané uspořádat zábavnou sbírku. A Ukrajinci jsou rádi, že za nás mohou bojovat. Na internetu je mnoho videí, jak zdatní, zdraví a střízliví muži nadšeně naskakují do vozidel náborových komisařům a křičí bojovná hesla.

Mezitím Ukrajina kráčí mílovými kroky do EU. Ti chytřejší Ukrajinci už tam jsou. Ti hloupí asi zůstali na Ukrajině, protože jinak nechápu, proč budují ploty z ostnatého drátu na západní hranici.

Vrcholem Péťovy mezinárodní diplomacie byla návštěva u nejmocnějšího muže planety – prezidenta Joe Bidena. Skvěle si pokecali díky Péťově perfektní angličtině. Starý Joe sice nevěděl s kým mluví, ale řekli mu, že se musí vyfotit. Prý za to kámoši z Lockheedu dostanou 6 miliard dolarů za nějaká letadla. A Péťa jako správný hospodář, aby ušetřil cestovní výdaje, s sebou vzal do Ameriky všechny tři ředitele zpravodajských služeb, aby se u CIA v Langley naučili, jak správně dělat tu supertajnou práci. Jen generál Beroun po školení uznal, že na to fakt nemá, a odstoupil. Asi má problémy se zažíváním, prý na to nemá žaludek.

Péťa je i vzorem slušnosti. Nikdy by neřekl neslušné slovo. I Pája Novotňák mu slíbil, že už nebude chtít někoho podřezávat, vyhrožovat mu nebo ho neslušně oslovovat. Pája je Péťův odvážný zastánce a tak není důvod ho z ODS vyloučit nebo ho dokonce stíhat. Když vidím na fotkách Péťův státnický výraz, vždycky mi naskočí verše z nějaké písničky:

Ještě, když chodil do školy

Vždycky nejlíp z nás plnil úkoly

Skvělý diktáty, dětský kravaty

Kluk jak andílek …

Je to přesné, ale bohužel dál už to neznám.

Takže dezoláti, proberte se. Následujme lídra, se kterým nás čeká světlá budoucnost. Už to vidím. Vidím slunce, modrou oblohu, ohromnou zelenou louku, spoustu květin, cinkání našich zvonečků. A všude okolo přátelé, kteří pochopili. Jsme tady SPOLU. Kdosi na pokoji křičí „Pozor vizita!“, ale já mám chuť volat sborové BÉÉÉÉÉ.