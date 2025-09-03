Velký vlastenecký výlet, sonda do duše lidí, kteří podlehli ruské propagandě
Představte si, že nevěříte veřejnoprávním nebo velkým komerčním médiím, jste s lecčíms ve společnosti a ve svém životě nespokojení. A v tu chvíli objevíte tzv. „alternativní média“ či podcasty, youtube kanály atd., které vám nabídnou „jasné“ a „jednoznačné“ informace, ukážou na viníky vaší frustrace, a vy najednou máte pocit, že jste narazili na „oázu pravdy“, že někdo najednou rozumí vašim problémům, že zná ty, kvůli kterým se cítíte tak mizerně.
Tak začnete informace z těchto „alternativních médií“ ve velkém konzumovat a váš obraz špatné či prohnilé společnosti a vaše vidění plné frustrace se vám bude potvrzovat. Málokdo z vás bude zkoumat, že informacím, které konzumujete, chybí validní a ověřitelné zdroje, často u nich nenajdete ani vydavatele, jména těch, kteří obsah produkují, adresu redakce či vydavatele. Už při těchto indicicích, pokud jste něco někdy slyšeli o mediální gramotnosti, byste měli zpozornět. Ale vám je to v tu chvíli jedno. Pro vás je důležitý obsah, který potvrzuje vaše přesvědčení, pravdy a vidění světa. A pak si přečtete inzerát filmového štábu, který nabízí těmto lidem, kteří v tomto případě popírají ruskou agresi na Ukrajině, ruskou genocidu a zločiny páchané na ukrajinských obyvatelích, že je mohou přímo odvést na Ukrajinu, ke frontové linii, aby si sami udělali obrázek o tom, jak to tedy ve skutečnosti je, a přinesli o tom, co viděli, autentická svědectví.
Tak začíná dokument Velký vlastenecký výlet, který z velké části natáčejí tři lidé, kteří se sami přihlásili do konkurzu filmu, v němž toto osobní svědectví válkou zmítané země, přinesou. Jmenují se Ivo, Petra a Nikola, lidé ve středním věku, kteří nevěří veřejnoprávním nebo velkým komerčním médiím a informace čerpají právě z tzv. „alternativních“ zdrojů, které šíří ruské narativy a propagandu, které především na sociálních sítích jsou masivně podporovány falešnými účty z tzv. trollích farem podporovanými Ruskem.
Předesílám, že jsem ze žádného filmu neodcházel z kina s takovou tísní, bolestí a soucitem k ukrajinskému lidu a jeho neuvěřitelné statečnosti a současně údivem, kdy jsem se pokoušel vcítit do myšlení těchto „tří laických dokumentaristů“, kteří nejen natáčeli, co viděli, ale také vedli rozhovory s místními lidmi. Ivo, Petra a Nikola kladli Ukrajincům, kteří mnohdy přišli o své blízké, často tak nepatřičné dotazy a pronášeli tak bizarní komentáře mezi ruinami vybombardovaných domů či u hromadných hrobů obětí zabitých ruskými vojáky, že rozum zůstával stát a srdce se svíralo nad jejich hloupostí, cynismem a nedostatkem empatie. Během celého filmu bohužel odkrývali další a další vrstvy svých sobeckých osobností. Očividná zvěrstva ruské armády komentovali často nezúčastněně, jak kdyby popisovali dokumentární film o přírodě, a to i v situacích, které by s většinou zdravě uvažujících lidí se soucitem, otřásly. Nebylo možné také neregistrovat v publiku kina pozastavování se i komentáře diváků znechucených či pohoršených nad cynickým jednáním a promluvami tří laických dokumentaristů.
I přes všechny ty hrůzy, které viděli na vlastní oči, doslova se dotýkali ruin vybombardovaných domů, šrapnelů po svržených bombách, slyšeli otřesná svědectví o zneužívání a znásilňování zajatých dětí ruskými vojáky, zastřelených nebo zasypaných blízkých v ruinách domů, procházeli se mezi exhumovanými hroby zabitých Ukrajinců včetně dětí, které ruští vojáci zakopali, aby si hned vedle zbudovali své tábořiště a tam vedle zasypaných těl jedli své ruské konzervy... I přes to všechno zůstali na svém a stále adorují Rusko a jeho „spravedlivou vojenskou operaci“, nenávidí státy západní Evropy a Evropskou unii, více se bojí Green dealu nežli ruských vojáků, a za Česko by nešli bojovat, neb nám tu podle nich nic nepatří.
Jsem si jistý, že tihle lidé, v mých očích popírači zvěrstev a kolaboranti s Ruskem, u něhož jsme na seznamu nepřátelských zemí na předních příčkách, k volbám půjdou a můžete si domyslet, koho budou podporovat a volit: strany, u kterých nacházejí podobné vidění světa; strany, které parazitují na frustraci lidí a nabízejí jednoduchá řešení, šíří nenávist vůči EU a NATO a ke stranám, které si uvědomují důležitost našeho zakotvení v těchto strukturách. Budou volit strany, které by nepodporovaly statečné lidi na Ukrajině a jejich boj za svobodnou zemi. Budou volit strany, které by nás byly schopny vyvést z Evropské unie a NATO a otevřít dveře rozpínavému Rusku.
Prosím braňme naši společnost před ruskou propagandou a vysvětlujme lidem, kteří jsou lapeni v její síti, jaké jsou pravé důvody šíření dezinformací: zpochybnit společnost, v níž žijeme, zpochybnit demokratické struktury a mechanismy, vyvolávat chaos a nedůvěru, šířit nenávist. Za mě si naše děti, my všichni, zasloužíme svobodnou společnost, která se dokáže bránit zlu a nenávisti.
Text: Zbyněk Konvička
Foto: Facebook dokumentu - Velký vlastenecký výlet
Zbyněk Konvička
Jihočeským lídrem Pirátů se stal Lukáš Kolářík
V internetové volbě si jihočeští Piráti zvolili za svého lídra Lukáše Koláříka (33). Jaký předvolební program budou Piráti na jihu prosazovat, co je pro ně důležité a s čím chtějí uspět?
Zbyněk Konvička
Předseda Pirátů Ivan Bartoš besedoval o autorských právech a ochraně osobních dat.
Ve čtvrtek 23. února zavítal na besedu do Strakonic Ivan Bartoš, předseda Pirátské strany. Do komorního prostředí čajovny Na půdě si našly cestu dvě desítky posluchačů.
Zbyněk Konvička
Nepřestávejme žasnout…
K napsání této glosy mě přivedla úvodní esej z knihy Roberta Fulghuma – Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce. Četl jsem ji už před mnoha lety a asi ne náhodou se ke mně tato kniha dostala podruhé.
Zbyněk Konvička
Pjér la Šé´z: Archetypy českomoravské kotliny. Švejk v nás kraluje
Pln dojmů a sytosti z přednášky psychologa Pjéra la Šé ́ze v Divadle Pod čarou se pokusím na papír přenést zlomek prožitku – jak někteří psychologové označují tzv. AHA efektu - poznání.
Zbyněk Konvička
RECENZE: Nová Démophobia si oblékla starý dobrý kabát
Fanoušci Démophobie, projektu Démy – zpěváka a kytaristy kultovní Znouzectnosti, se po devíti letech dočkali nového (v pořadí čtvrtého) alba punkového klauna a plzeňského patriota.
|Další články autora
Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci
V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....
Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová
Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...
Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku
Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...
Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví
Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...
Bezvládný demonstrant vyděsil Bělorusy. Mlátičku ze slavné fotky opustila manželka
Seriál Když jej před pěti lety vyfotili, jak obklopen těžkooděnci leží na zemi, vyděšení Bělorusové si...
Finále seriálu Wednesday 2 je venku. Netflix vypustil další čtyři díly
Fanoušci úspěšného seriálu Wednesday se ve středu dočkají zásadních odpovědí. Streamovací platforma...
Stát uzavřel dohodu s kupci bitcoinů. Decroix s nimi vypořádala náhradu škody
Stát uzavřel dohodu s kupci bitcoinů, kvůli nimž přišel o místo ve vládě bývalý ministr Pavel...
V Británii zatkli slavného scenáristu kvůli tweetům. Policii peskuje i Starmer
Irský scenárista a režisér Graham Linehan, jenž stojí za úspěšnými seriály Black Books či IT Crowd,...
V jedné ruce cigareta, ve druhé mobil. Šofér řídil autobus plný lidí loktem
Pražští dopravní policisté přistihli řidiče dálkového autobusu, který při řízení autokaru plného...
Karlín, K Olympiku, byt 1+kk, 35 m2, komora, zařízený nábytkem
K Olympiku, Praha 8 - Karlín
15 000 Kč/měsíc
- Počet článků 36
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 787x