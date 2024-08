Zájmena „neon,neona a neono“ rozšiřující „on,ona,ono“ pro genderově inkluzivní komunikaci

V současné době se čím dál tím více setkáváme s potřebou používat jazyk, který respektuje různé genderové identity.

Tradiční zájmena „on, ona a ono“ jsou pevně zakotvena v češtině, avšak ne vždy dokáží adekvátně vyjádřit identitu všech lidí. V reakci na to vznikají nové návrhy zájmen jako „oň, one, onu“ či slovesa končící na X nebo *, které se sice snaží pomáhat vyplnit tuto mezeru, ale neodpovídají mluvené formě nebo nejdou pořádně vyslovit. Veřejnost zatím na podobné snahy pohlíží skepticky s nedůvěrou, nicméně minimálně pro překlady anglických pojmů jako „ze/hir, fae/faer, ey/em“ , které již byly přidány do Oxford English Dictionary, by čeština dané pojmy měla mít.

K tomuto tématu bych tedy navrhoval osobní neozájmena „neon“, „neona“ a „neono“, která rozšiřují možnosti genderově inkluzivního vyjadřování. Neozájmena jsou nově vytvořená zájmena, která slouží k označení osob, jež se neidentifikují s tradičními binárními genderovými kategoriemi (muž/žena). Tato zájmena mohou být využívána jak jednotlivci, kteří preferují neutrální nebo nebinární genderové vyjádření, tak i širší společností v rámci genderově inkluzivní komunikace. A jak tato neozájmena používat?

Neon: Tento tvar funguje podobně jako zájmeno „on“ , ale s genderově neutrálním významem. Příklad použití: „Neon dneska přijde později.“

, ale s genderově neutrálním významem. Příklad použití: Neona: Tvar analogický k zájmenu „ona“ , také s genderově neutrálním významem. Příklad použití: „Neona je skvělá v programování.“

, také s genderově neutrálním významem. Příklad použití: Neono: Tento tvar odpovídá zájmenu „ono“, avšak rovněž nese neutrální genderový nádech. Příklad použití: „Neono bylo včera na výletě.“

Používání neozájmen je důležitým krokem směrem k respektování a zahrnutí všech genderových identit do každodenní komunikace. Využití těchto zájmen přispívá k tomu, aby se lidé, kteří se neidentifikují s tradičními genderovými kategoriemi, cítili respektovaní a přijímaní. Vytváří to také prostředí, ve kterém je respektována rozmanitost a individualita každého člověka. V souladu s potřebami různorodých genderových identit pro širší použití neutrálního jazyka mohou tak být také tradiční ukazovací zájmena „ten, ta, to“ rozšířeny i o obdobné pojmy „neten, neta, neto“. Začlenění neozájmen do každodenního jazyka může být zpočátku výzvou, ale postupem času se může stát přirozenou součástí komunikace. Některé tipy, jak začít:

Respektujte preference jednotlivců: Pokud vám někdo sdělí, že preferuje použití neozájmen, snažte se je co nejčastěji používat.

Osvojujte si nová zájmena postupně: Začněte třeba tím, že si na neozájmena zvyknete při komunikaci s přáteli nebo kolegy.

Informujte se a vzdělávejte: Čtěte a učte se o genderové rozmanitosti a významu používání inkluzivního jazyka.

Návrhy neozájmen představují možný nástroj pro moderní, inkluzivní komunikaci. Jsou vyjádřením respektu k lidem, kteří se neidentifikují s tradičními genderovými kategoriemi, a otevírají nové možnosti pro empatickou a respektující komunikaci. Začlenění neozájmen do běžného jazyka může výrazně přispět k tomu, aby se všichni cítili zahrnuti a respektováni.

Současně návrhy neozájmen jako „neon, neona a neono“ evokují samy o sobě nejen pojem „neo-“ jako „nový“ či „mladý“, ale také symbol barevnosti a dynamiky moderního světa či velkoměstského prostředí - tzn. živost a různorodost reflektující rozmanitost kultur a identit.

Dané pojmy mohou mít i nejširší dopad na symboliku, protože zatímco se dosavadní symbol rozmanitosti „duha“ objevuje jen dočasně za určitých podmínek, jako je sluneční světlo a déšť, tak „neonová světla“ jsou stabilní a mohou svítit neustále. A potenciálně tak může v budoucnu dojít k situaci, kdy dosavadní duhové vlajky, mající již hlubší historický a aktivistický kontext, budou i přímo nahrazeny neonovými světly, protože přinášejí a lépe reprezentují novější, modernější a vizuálně atraktivnější aspekt.

Čtete na podobné téma:

Anti-západní degresivismus pod maskou západního progresivismu a regresivní konzervatismus (25.5.2024)

Zrušme dezinformační pojem „popelnice“ (6.5.2023)

Zrušme dezinformační pojem „výherní automat“ (11.6.2023)

Zrušme dezinformační pojem „volební urna“ (14.5.2023)