V diskusích o multikulturalismu a diverzitě se často objevuje obraz „duhového člověka“ jako ideálního jedince, který zahrnuje a oslavuje rozmanitost různých kultur a identit.

Na první pohled se tento koncept může zdát jako pozitivní a inkluzivní, ale při bližším zkoumání se objevují otázky, zda „duhový člověk“ nezahrnuje i problematické aspekty, které mohou ohrozit základní hodnoty západní civilizace, podobně jako kdysi „árijský člověk“ ohrozil lidskou důstojnost a svobodu.

V kontextu multikulturalismu a ideje „duhového člověka“ se někdy objevuje tendence zpochybňovat tradiční západní hodnoty, jako jsou meritokracie, objektivita a individualismus. V Británii dokonce učitelé budou školeni, aby bojovali proti rasismu a „vypořádali se s bílou rasou“. Kritici tvrdí, že tyto hodnoty byly historicky používány k udržení moci privilegovaných skupin, zejména bělochů, a že je třeba je přehodnotit nebo dokonce odmítnout ve prospěch většího důrazu na kolektivní identitu a rovnost výsledků, nikoliv jen příležitostí.

- Meritokracie, která je základem mnoha moderních společností, je často kritizována za to, že přehlíží strukturální nerovnosti a historické křivdy. Zastánci multikulturalismu mohou argumentovat, že přísné lpění na meritokracii ignoruje realitu, kde ne každý začíná na stejné startovní čáře. Nicméně, pokud se meritokracie zcela opustí ve jménu diverzity, existuje riziko, že společnost ztratí schopnost ocenit skutečné schopnosti a úsilí jednotlivců.

- Objektivita, která je pilířem vědeckého myšlení a spravedlnosti, je někdy vnímána jako nástroj, který slouží k udržování stávajících mocenských struktur. V rámci radikálního multikulturalismu může být objektivita odmítnuta ve prospěch „subjektivních pravd“ různých kulturních skupin, což může vést k relativismu, kde žádná pravda není nadřazená jiné. Tento přístup však může oslabit základy spravedlnosti a vědy, na kterých je moderní společnost postavena.

- Individualismus, který podporuje osobní svobodu a odpovědnost, je někdy vnímán jako protiřečící se s ideálem kolektivní identity, kterou „duhový člověk“ symbolizuje. Kritici individualismu mohou tvrdit, že tento koncept přehlíží potřebu solidarity a společenské spravedlnosti. Na druhou stranu, pokud by individualismus ustoupil kolektivismu, mohla by být omezena osobní svoboda a možnost seberealizace.

Stejně jako „árijský člověk“ nacismu představoval zjednodušený, reduktivní a nebezpečný ideál, který vedl k nesmírným utrpením a zločinům, i „duhový člověk“ může v některých svých projevech představovat hrozbu. Zvláště pokud je tento koncept použit jako nástroj k narušení ústřední pozice určitých skupin a hodnot bez ohledu na dlouhodobé důsledky pro společnost.

Tento nový ideál může být vnímán jako pokus o přepsání společenských norem a hodnot, který pod záminkou rovnosti a diverzity zpochybňuje základní principy, na kterých byla západní civilizace vybudována. Pokud by tato kritika dosáhla svého vrcholu, mohlo by dojít k fragmentaci společnosti, kde by se jednotlivé skupiny více zaměřovaly na své odlišnosti než na společné hodnoty, což by mohlo vést k nárůstu konfliktů a polarizace.

Zatímco „duhový člověk“ může na první pohled představovat atraktivní a inkluzivní ideál, je důležité si uvědomit, že i tento koncept může mít své stinné stránky. Stejně jako „árijský člověk“ nacismu měl destruktivní důsledky pro lidstvo, může i „duhový člověk“ v radikální podobě představovat hrozbu pro základní hodnoty, jako jsou meritokracie, objektivita a individualismus. Je proto nezbytné pečlivě zvažovat, jakým způsobem a v jaké míře se tento ideál implementuje do společnosti, aby nedošlo k narušení rovnováhy mezi diverzitou a základními principy, na kterých je moderní společnost postavena.

